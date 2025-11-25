Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Man City - Leverkusen: Haaland và pháo đài Etihad chờ trút giận (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Cup C1 - Champions League 2025/26 Manchester City

(3h00, 26/11, lượt 5 vòng bảng) Sau cú vấp ngã trước Newcastle, Man City quyết tâm tìm lại mạch thắng tại Champions League khi tiếp đón Bayer Leverkusen đang hồi sinh.

  

C1 - Champions League | 3h00, 26/11 | Etihad Stadium

Manchester City
Trực tiếp bóng đá Man City - Leverkusen: Haaland và pháo đài Etihad chờ trút giận (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Man City - Leverkusen: Haaland và pháo đài Etihad chờ trút giận (Cúp C1) - 1
Leverkusen
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Man City - Leverkusen: Haaland và pháo đài Etihad chờ trút giận (Cúp C1) - 1
Donnarumma, Lewis, Stones, Gvardiol, Ait-Nouri, Gonzalez, Savinho, Reijnders, Foden, Doku, Haaland
Trực tiếp bóng đá Man City - Leverkusen: Haaland và pháo đài Etihad chờ trút giận (Cúp C1) - 1
Flekken, Belocian, Bade, Quansah, Tella, Maza, Garcia, Grimaldo, Tillman, Poku, Schick

🏟️ "Pháo đài" Etihad dậy sóng: Haaland khao khát giải tỏa

Thất bại tại St. James' Park đã chạm vào tự ái của Manchester City. Trở về "thánh địa" Etihad, nơi Man City đang sở hữu chuỗi 23 trận bất bại tại vòng bảng Champions League (thắng 20, hòa 3), thầy trò Pep Guardiola đang hừng hực khí thế. Đặc biệt, Erling Haaland đang khao khát một chiến thắng tưng bừng để xua tan hoài nghi và tìm lại cảm giác săn bàn quen thuộc tại đấu trường châu lục.

🎯Thách thức từ nước Đức: Leverkusen "lột xác" ngoạn mục

Tuy nhiên, đối thủ của họ không dễ bị bắt nạt. Leverkusen đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời tân HLV Kasper Hjulmand (người thay thế Erik ten Hag). Đại diện nước Đức đã leo lên nhì bảng Bundesliga với phong độ ấn tượng, giành chiến thắng trong 7/9 trận gần nhất, bao gồm cả màn hủy diệt Heidenheim 6-0.

🚑 Lực lượng sứt mẻ và mệnh lệnh chiến thắng

Dù đang có phong độ cao, chuyến làm khách đến Etihad vẫn là thử thách cực đại cho Leverkusen. Khó khăn càng chồng chất khi họ bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng do bão chấn thương và án treo giò của trụ cột Andrich. Trước một Man City đang bị tổn thương và quyết tâm "trút giận", đại diện nước Đức nhiều khả năng sẽ phải ra về tay trắng.

Theo Minh Nhật

Nguồn: [Link nguồn]

25/11/2025 17:55 PM (GMT+7)
