Trực tiếp bóng đá Man City - Leverkusen: Haaland và pháo đài Etihad chờ trút giận (Cúp C1)

C1 - Champions League | 3h00, 26/11 | Etihad Stadium Manchester City 0 - 0 Leverkusen (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Manchester City vs Leverkusen Leverkusen Điểm Donnarumma Lewis Stones Gvardiol Ait-Nouri Gonzalez Savinho Reijnders Foden Doku Haaland Điểm Flekken Belocian Bade Quansah Tella Maza Garcia Grimaldo Tillman Poku Schick Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Manchester City Manchester City Leverkusen Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, Lewis, Stones, Gvardiol, Ait-Nouri, Gonzalez, Savinho, Reijnders, Foden, Doku, Haaland Flekken, Belocian, Bade, Quansah, Tella, Maza, Garcia, Grimaldo, Tillman, Poku, Schick

🏟️ "Pháo đài" Etihad dậy sóng: Haaland khao khát giải tỏa

Thất bại tại St. James' Park đã chạm vào tự ái của Manchester City. Trở về "thánh địa" Etihad, nơi Man City đang sở hữu chuỗi 23 trận bất bại tại vòng bảng Champions League (thắng 20, hòa 3), thầy trò Pep Guardiola đang hừng hực khí thế. Đặc biệt, Erling Haaland đang khao khát một chiến thắng tưng bừng để xua tan hoài nghi và tìm lại cảm giác săn bàn quen thuộc tại đấu trường châu lục.

🎯Thách thức từ nước Đức: Leverkusen "lột xác" ngoạn mục

Tuy nhiên, đối thủ của họ không dễ bị bắt nạt. Leverkusen đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời tân HLV Kasper Hjulmand (người thay thế Erik ten Hag). Đại diện nước Đức đã leo lên nhì bảng Bundesliga với phong độ ấn tượng, giành chiến thắng trong 7/9 trận gần nhất, bao gồm cả màn hủy diệt Heidenheim 6-0.

🚑 Lực lượng sứt mẻ và mệnh lệnh chiến thắng

Dù đang có phong độ cao, chuyến làm khách đến Etihad vẫn là thử thách cực đại cho Leverkusen. Khó khăn càng chồng chất khi họ bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng do bão chấn thương và án treo giò của trụ cột Andrich. Trước một Man City đang bị tổn thương và quyết tâm "trút giận", đại diện nước Đức nhiều khả năng sẽ phải ra về tay trắng.