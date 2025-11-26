Dự đoán tỷ số Arsenal - Bayern Munich: Đại thư hùng giữa 2 "độc cô cầu bại" (Cúp C1)

Thanh thế của "Pháo"

Ở thời điểm đầu mùa giải, không mấy ai nghĩ Arsenal – Bayern Munich sẽ là trận đấu lớn nhất của châu Âu khi chỉ nói về khía cạnh chuyên môn. Lý do là bởi Arsenal mùa trước đã “buông” khá sớm trong cuộc đua Premier League, ngoài ra họ có lịch sử đối đầu không mấy thành công trước Bayern ở mặt trận châu Âu.

Arsenal đang chơi tưng bừng cả ở hàng công lẫn tuyến thủ

Nhưng Arsenal của hiện tại thực sự hùng mạnh, họ bước vào trận derby Bắc London đêm Chủ nhật với thách thức là 8 cầu thủ đá thiên về phòng ngự của Tottenham, nhưng “The Gunners” thắng tưng bừng 4-1 với cú hat-trick của Eberechi Eze. Arsenal hiện đã hơn Chelsea 6 điểm ở vị trí đầu bảng, và họ đang là đội ghi bàn từ bóng sống nhiều nhất Premier League trong tháng 11.

Mạnh cả bóng sống lẫn bóng chết, chắc cả tấn công lẫn phòng ngự, các fan Arsenal dù chưa dám mơ sớm nhưng lúc này đã ít nhiều tin rằng một cú đúp Premier League – Champions League không phải là bất khả thi. Và họ đã mở đầu chiến dịch châu Âu một cách hoàn hảo: 4 thắng, 11 bàn, không lần thủng lưới.

Arsenal đã thắng liên tiếp 15 trận ở vòng bảng Champions League và dưới thời Mikel Arteta, họ đã “làm gỏi” một số đại gia hàng đầu châu Âu ngay cả khi không có lực lượng mạnh nhất. Giờ là lúc họ thách thức một trong những đội không chỉ mạnh về tên tuổi mà còn có thanh thế như chẻ tre cũng ở mọi đấu trường.

Cỗ máy ghi bàn

Bayern Munich có thể không đạt thành tích phòng ngự hoàn hảo như Arsenal, nhưng đội quân của HLV Vincent Kompany đang như Alexander Đại đế, đánh đâu thắng đó và ghi bàn như mưa rào. Luis Diaz đã ăn thẻ đỏ ở trận gặp PSG, nhưng trước đó anh đã kịp ghi cú đúp và Bayern bảo toàn thắng lợi 2-1 để nắm ngôi đầu bảng, với hiệu số tốt hơn Arsenal giúp họ đứng trên.

Kane và các đồng đội tiếp tục ghi bàn như máy ở mọi mặt trận

Tối thứ Bảy vừa qua, hàng công Bayern tiếp tục giễu võ dương oai khi đánh tơi bời Freiburg 6-2 dù đã bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau nửa đầu hiệp 1. Trong khi Eze tưng bừng tại Bắc London, đồng đội cũ Michael Olise cũng tỏa sáng khi góp công tới 5/6 bàn của Bayern, và họ gần như chắc chắn sẽ va đập với nhau trong trận đấu đêm nay nếu đá chính.

Từ đầu mùa Bayern mới chỉ có một cú sảy chân hiếm hoi khi bị Union Berlin cầm hòa 2-2. Họ đã giữ sạch lưới 7/18 trận, thành tích phòng ngự cũng không có gì quá ấn tượng, nhưng lấy công bù thủ là điều Bayern đang làm và Harry Kane vẫn chưa khiến các hậu vệ Arsenal quên những cơn ác mộng anh mang lại khi còn ở Tottenham.

Khoảng 5 thành viên đá chính của đội hình Arsenal hiện tại đã góp mặt khi Kane, Gnabry và Kimmich giúp Bayern loại Arsenal ở tứ kết mùa 2023/024. Kể cả những người mới về Arsenal mùa này cũng thế, Piero Hincapie đá chính cho Leverkusen và chứng kiến Kane nã 3 bàn trong 2 trận vòng 1/8 Cúp C1 mùa trước.

Điểm yếu phạt góc

Nói đến Hincapie, màn trình diễn tốt của trung vệ này trước Tottenham hứa hẹn sẽ cho anh cơ hội đá cặp Saliba trước Bayern, và nhiều khả năng HLV Arteta cũng sẽ không điều chỉnh gì về mặt nhân sự. Gabriel, Viktor Gyokeres và Martin Odegaard tiếp tục là những sự vắng mặt đáng chú ý nhất của “Pháo thủ”.

Freiburg 2 lần chọc thủng lưới Bayern từ các quả phạt góc

Trong khi đó, thẻ đỏ của Diaz chắc chắn khiến Kompany phải thay đổi và ông không những vậy đang phải chờ xem Serge Gnabry có khỏi đầu gối sau khi anh vắng mặt ở trận gặp Freiburg. Nếu Gnabry lành lặn, anh sẽ đá giữa hỗ trợ Kane trong khi Olise và ngôi sao 17 tuổi Lennart Karl chiếm giữ 2 cánh trong hàng công 4 người của Bayern.

Sự vắng mặt Diaz sẽ khiến Arsenal có thể an tâm đôi chút để đẩy Jurrien Timber lên tấn công, như cách anh đã phát huy hiệu quả trước Tottenham. Nhưng thế mạnh của Arsenal vẫn là phạt góc và đó lại là vấn đề cho Bayern: Họ thủng cả 2 bàn trước Freiburg đều từ phạt góc. Arsenal không có Gabriel đồng nghĩa bớt đi 1 mối đe dọa trên không, nhưng họ vẫn còn Merino, Calafiori để treo bóng vào.

Trong tháng này Arsenal đã tấn công bóng sống rất ổn định và họ có mối đe dọa từ rất nhiều vị trí khác nhau. Eze sẽ được hàng thủ Bayern chú ý, nhưng Declan Rice và trò xâm nhập tuyến hai đang là chiêu thức rất lợi hại của Arsenal những trận gần đây. Bayern có thể ghi nhiều bàn, nhưng sự lỏng lẻo của hàng thủ dễ khiến Arsenal đoạt 3 điểm trong trận đại chiến này.

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard.

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Karl, Gnabry; Kane.

Dự đoán: Arsenal thắng 3-1.