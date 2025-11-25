Sinner vượt trội Alcaraz ở thống kê này, xứng đáng số 1 làng quần vợt 2025

Cuộc chiến cho vị trí số 1 thế giới trong làng quần vợt nam những năm gần đây luôn thu hút sự chú ý đặc biệt, và năm 2025 không phải là ngoại lệ. Jannik Sinner và Carlos Alcaraz tiếp tục thống trị các giải Grand Slam, nhưng một thống kê quan trọng đã chỉ ra rằng, Sinner đang chiếm ưu thế vượt trội trong một khía cạnh mà Alcaraz chưa thể sánh kịp: hiệu suất ở loạt tie-break.

Sinner (bên phải) có khả năng thắng tie-break tuyệt vời nhất tennis đơn nam 2025

🏆 Sinner và Alcaraz cạnh tranh đỉnh cao 2025

Trong hai năm qua, các danh hiệu Grand Slam đã được chia đều giữa hai ngôi sao trẻ này. Năm 2025, Jannik Sinner đăng quang tại Australian Open và Wimbledon, trong khi Carlos Alcaraz sở hữu Roland Garros và US Open. Những tay vợt cạnh tranh phía sau gần như không thể cản bước được bộ đôi “Big 2”, và năm 2025 kết thúc bằng trận chung kết ATP Finals đầy kịch tính tại Turin, nơi Sinner tiếp tục chứng minh khả năng vượt trội trước "Carlitos" trên sân nhà.

⚡ Thống kê tie-break ấn tượng

Một trong những chỉ số đáng chú ý nhất là hiệu suất thắng tie-break, các set đấu cân não quyết định thắng thua. Năm qua, Sinner thắng 17/20 loạt tie-break, đạt tỷ lệ thắng 85%, chỉ thất bại trước chính Alcaraz ở ATP Masters 1000 Rome (1 set) và Roland Garros (2 set).

Trong khi đó, Alcaraz thắng 17 và thua 10 loạt tie-break, đạt tỷ lệ thắng 62,96%, cho thấy anh vẫn có thể bị thử thách khi đối mặt với những đối thủ cứng cựa. Con số này nhấn mạnh sự ổn định của Sinner trong các tình huống áp lực cao và cho thấy anh là đối thủ “khó nhằn” nhất cho bất kỳ tay vợt nào khác ngoài Alcaraz.

Sinner luôn giữ được sự điềm tĩnh tuyệt vời trong những khoảnh khắc quyết định. Mỗi chiến thắng tie-break đều tạo áp lực cực lớn lên đối thủ, góp phần định hình kết quả trận đấu.

Không tay vợt nào ngoài Alcaraz có thể chiến thắng anh trong tie-break trong 12 tháng qua, và điều này là nguồn động lực lớn cho Sinner mỗi khi bước vào những pha quyết định set đấu.

Xếp hạng Tay vợt Kết quả tie-break 1 Jannik Sinner 17-3 (85%) 2 Félix Auger-Aliassime 32-14 (69,57%) 3 Frances Tiafoe 15-7 (68,18%) 4 Learner Tien 21-12 (63,64%) 5 Alexei Popyrin 14-8 (63,64%) 6 Flavio Cobolli 19-11 (63,33%) 7 Carlos Alcaraz 17-10 (62,96%) 8 Reilly Opelka 28-17 62,22%) 9 Hamad Medjedovic 13-8 (61,90%) 10 Luciano Darderi 14-9 (60,87%)

Sinner dẫn đầu về khả năng thắng loạt tie-break, Alcaraz chỉ xếp thứ 7

🔥 Sinner xứng đáng số 1

Dù Alcaraz có những chiến thắng quan trọng và đã tạo ra những trận đấu nghẹt thở với Sinner, thống kê tie-break cho thấy Sinner sở hữu sự điềm tĩnh, ổn định và khả năng xử lý áp lực tốt hơn, điều mà bất kỳ tay vợt số 1 thế giới nào cũng phải có.

Khi bước vào mùa giải 2026, cả Alcaraz và Sinner sẽ tiếp tục thử thách lẫn nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng Sinner đang ở đỉnh cao và cũng xứng đáng với vị trí số 1 ATP 2025.