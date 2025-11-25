Thanh Thúy lập kỷ lục ở Nhật Bản, VĐV Thái Lan nói về Việt Nam khi vắng Bích Tuyền

Trong những ngày bóng chuyền Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 33, phong độ rực sáng của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy tại Nhật Bản trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông châu Á. Không chỉ vượt mốc 200 điểm tại SV.League 2025-2026, “4T” còn liên tục lọt top những VĐV nổi bật nhất thế giới, trong khi phía Thái Lan, đối thủ số 1 tại SEA Games cũng lên tiếng về việc Việt Nam thiếu vắng chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Thanh Thúy (đứng giữa) đang thi đấu với phong độ cao ở giải hàng đầu Nhật Bản

⚡ Thanh Thúy cán mốc 200 điểm, lập kỷ lục cá nhân tại Nhật Bản

Cuối tuần qua, trong hai trận đấu liên tiếp gặp Okayama Seagulls, Thanh Thúy đã có màn trình diễn mãn nhãn trong màu áo Gunma Green Wings.

Ở trận đấu ngày 22/11, cô ghi 10 điểm và nhận danh hiệu MVP (cầu thủ xuất sắc nhất trận) lần thứ 2 trong mùa nhờ sự toàn diện trong công, thủ và chắn bóng.

Đến trận tái đấu ngày 23/11, chủ công quê Bình Dương bùng nổ với 28 điểm, kỷ lục cá nhân của cô tại giải Nhật Bản.

Chỉ trong 2 trận, Thanh Thúy ghi 38 điểm, nâng tổng số điểm mùa này lên 209, đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng các tay đập ghi nhiều điểm nhất giải.

Sự bùng nổ của Thúy cùng hai ngoại binh Olivia Rozanski (hiện đã vượt mốc 300 điểm, dẫn đầu giải) và Nasya Dimitrova giúp Gunma Green Wings bay cao với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, tạm xếp thứ 5 SV.League.

Hiện tại, Volleybox xếp Thanh Thúy đứng hạng 22 thế giới năm 2025, vượt qua hàng loạt ngôi sao châu Âu, Brazil và Mỹ và cao hơn toàn bộ dàn tuyển thủ Thái Lan.

Volleyball Asia gọi cô là “hạt nhân mới của SV.League”, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng với sự lột xác của Gunma, từ đội đứng thứ 14 mùa trước vươn lên top 5.

Hiện đội tuyển đang tập huấn tại Vĩnh Long để chuẩn bị cho SEA Games 33, theo HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, Thanh Thúy và Bích Thủy (đang thi đấu ở Nhật Bản) có thể hội quân sớm nhất ngày 2/12, sau khi hoàn tất nghĩa vụ với CLB.

Dù vắng Bích Tuyền (bên phải), Pornpun và đội bóng Thái Lan vẫn đánh giá rất cao tuyển Việt Nam

👀 VĐV Thái Lan lần đầu lên tiếng về tuyển Việt Nam vắng Bích Tuyền

Sáng 24/11 tại Bangkok, chuyền hai số 1 Thái Lan Pornpun Guedpard, ngôi sao vừa trở về từ giải bóng chuyền nhà nghề Mỹ đã có phát biểu rất đáng chú ý khi nói về đối thủ Việt Nam.

Khi được hỏi về việc Nguyễn Thị Bích Tuyền không dự SEA Games 33, Pornpun nói với tờ Thairath: “Dù cô ấy có đến hay không, chúng tôi vẫn luôn thi đấu với 100%. Việt Nam vẫn còn nhiều mũi tấn công rất nguy hiểm. Không thể chủ quan”.

Ngôi sao này nhấn mạnh: “Việt Nam không có Bích Tuyền nhưng họ vẫn có các tay đập nhanh, mạnh, di chuyển linh hoạt. Chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ”.

Đây là sự tôn trọng rõ rệt từ phía Thái Lan, đội đã thống trị SEA Games suốt 14 kỳ liên tiếp. Môn bóng chuyền SEA Games 33 sẽ diễn ra từ 10-19/12 tại Thái Lan.