Italia lập kỳ tích ở Davis Cup dù vắng Sinner, "World Cup tennis" đang chết yểu?

🌟 Ý lập kỳ tích ở Davis Cup dù thiếu vắng Sinner

Davis Cup, giải đấu đồng đội danh giá nhất của quần vợt nam năm nay lại chứng kiến một kỳ tích mới đến từ Ý bất chấp sự vắng mặt của ngôi sao Jannik Sinner. Flavio Cobolli và Matteo Berrettini, giúp Ý đánh bại Tây Ban Nha 2-0, lần thứ ba liên tiếp vô địch Davis Cup, một kỷ lục mới của giải tennis đồng đội.

Flavio Cobolli, hạng 22 thế giới, góp công lớn giúp Ý 3 lần liên tiếp vô địch Davis Cup (2023, 2024, 2025)

Trận đấu diễn ra tại Bologna với hơn 10.000 khán giả cuồng nhiệt đã mang lại bầu không khí sôi động và mãn nhãn, tái hiện đúng tinh thần của “World Cup tennis” mà Davis Cup từng được mệnh danh.

Tuy nhiên, chiến thắng của tuyển Ý lần này không bùng nổ như các mùa giải khác, bởi giải tầm cỡ thế giới nhưng ít có tay vợt hàng đầu tham dự. Trong đó Sinner﻿, người từng dẫn dắt Ý lên ngôi vô địch hai năm liên tiếp 2023, 2024 không tham dự, do muốn giữ sức cho mùa giải tiếp theo, bên cạnh đó số 1 thế giới Carlos Alcaraz cũng vắng mặt do chấn thương. Sự thiếu vắng này phần nào khiến đánh giá về sức hút và uy tín của Davis Cup có phần bị ảnh hưởng.

❓ Vì sao Davis Cup kém danh dù là “World Cup tennis”?

Davis Cup từng là giải đồng đội được mệnh danh là “World Cup tennis”, nhưng giờ đây đối mặt với nhiều thách thức khiến nó kém nổi bật hơn so với kỳ vọng:

- Tần suất tổ chức quá dày. Davis Cup diễn ra hàng năm, khiến nhiều tay vợt hàng đầu bị quá tải với lịch thi đấu dày đặc. Carlos Alcaraz, tay vợt số 1 thế giới từng chia sẻ rằng nên duy trì giải đấu 2-3 năm một lần để tạo ra sự chờ đợi và hấp dẫn hơn. Sinner và Alexander Zverev cũng đồng tình rằng hiện tại Davis Cup tổ chức quá thường xuyên, khiến giải khó duy trì đẳng cấp và sức hút.

- Thể thức thi đấu không còn hấp dẫn nhất. Từ năm 2019, Davis Cup chuyển sang định dạng chung kết tập trung tại một địa điểm với 8 đội, thay vì thi đấu lượt đi lượt về truyền thống. Mặc dù tạo sự thuận tiện, thể thức này lại làm mất đi tính hấp dẫn của những trận đấu trên sân nhà, điều quan trọng góp phần tạo bầu không khí cuồng nhiệt và ưu thế sân nhà cho các đội.

- Mất các ngôi sao hàng đầu tham dự. Nhiều tay vợt hàng đầu thế giới chọn không tham gia Davis Cup vì áp lực lịch thi đấu hoặc ưu tiên các giải ATP cá nhân. Năm nay, chỉ có Zverev trong top 10 góp mặt, trong khi Alcaraz và Sinner đều vắng mặt.

- Vấn đề về địa điểm và thời gian. Việc tổ chức giải vào tháng 11, cuối mùa giải, khiến các tay vợt mệt mỏi và khó đạt phong độ đỉnh cao. Lịch thi đấu không thuận lợi cũng ảnh hưởng đến lượng khán giả đến sân và sự phủ sóng truyền thông. Một số đề xuất chuyển giải vào mùa xuân để các tay vợt có lực lượng tốt hơn đang được cân nhắc.

- Sự cạnh tranh từ các giải đấu khác. Davis Cup hiện nay cạnh tranh căng thẳng với các sự kiện nhóm như ATP Cup, Laver Cup hay các giải cá nhân lớn. Điều này khiến Davis Cup không còn giữ vị thế duy nhất về giải đồng đội nam lớn nhất thế giới.

📈 Nỗ lực cải tổ từ Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF)

Ross Hutchins, giám đốc điều hành ITF, cam kết tiếp tục lắng nghe ý kiến các tay vợt và các bên liên quan để cải thiện Davis Cup. Ông không ngần ngại xem xét các phương án đổi mới, như tổ chức Davis Cup theo chu kỳ 2 năm hoặc nhiều năm một lần nhằm tăng giá trị giải đấu. Phục hồi thể thức thi đấu lượt đi lượt về, tận dụng ưu thế sân nhà để kích thích khán giả đến sân.

Tìm kiếm thời điểm tổ chức phù hợp hơn trong lịch thi đấu quần vợt quốc tế. Hợp nhất với giải nữ Billie Jean King Cup hoặc thay đổi địa điểm tổ chức để tăng sức hấp dẫn truyền thông và thương mại

Nhiều huyền thoại quần vợt như Pete Sampras từng chỉ ra sự yếu thế của Davis Cup so với Ryder Cup (golf) do thiếu sự tập trung và phổ biến. Ông đề xuất Davis Cup nên là sự kiện duy nhất trong khoảng thời gian ngắn tại một địa điểm cố định.

Các chuyên gia hiện nay cũng đồng tình rằng, để Davis Cup trở thành sự kiện lớn và kỳ diệu hơn, cần tạo ra hình ảnh “hiếm có” và sự kiện quy tụ đầy đủ những ngôi sao hạng nhất thế giới.

Davis Cup vẫn là biểu tượng của tinh thần đồng đội và niềm tự hào quốc gia trong quần vợt. Nhưng để tiến lại gần danh xưng “World Cup tennis” đúng nghĩa, giải đấu cần cải tổ về định dạng, tần suất và thời gian thi đấu, đồng thời thu hút sự tham gia của nhiều ngôi sao lớn hơn. Việc này phụ thuộc nhiều vào sự linh hoạt của liên đoàn, suy nghĩ của các tay vợt cũng như phản hồi từ người hâm mộ toàn cầu.