Saudi Arabia chính thức có giải ATP 1000, Sinner lại có thêm vợt vàng 4kg?

Saudi Arabia tiếp tục khiến giới thể thao thế giới ngỡ ngàng khi chính thức được trao quyền đăng cai một giải ATP Masters 1000 từ mùa giải 2026, bước tiến lớn khẳng định tham vọng trở thành trung tâm thể thao toàn cầu.

Sinner có thêm cơ hội kiếm được rất nhiều tiền tại Saudi Arabia

Quốc gia vùng Vịnh này vốn đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với hàng loạt sự kiện tầm cỡ, từ bóng đá, boxing cho đến golf và đặc biệt là giải biểu diễn tennis Six Kings Slam, nơi Jannik Sinner lên ngôi vô địch năm 2025, nhận phần thưởng “khủng” gồm 6 triệu USD và chiếc vợt vàng 24k nặng tới 4kg.

Giờ đây, khi Saudi Arabia chính thức có một giải ATP 1000 thực thụ, người hâm mộ lại háo hức tự hỏi, liệu Sinner có thể tiếp tục “gom vàng” tại vùng đất xa hoa này?

🎾 Giải Masters thứ 10 trong lịch sử ATP

Theo thông báo của Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề (ATP), Saudi Arabia Masters sẽ trở thành giải Masters thứ 10 trong hệ thống danh giá này kể từ khi ATP áp dụng cấu trúc mới vào năm 1990. Giải dự kiến quy tụ 56 tay vợt hàng đầu thế giới, thi đấu trong vòng một tuần.

Thời gian và địa điểm cụ thể chưa được công bố, nhưng nhiều nguồn tin cho biết sự kiện có thể diễn ra vào tháng Hai, nằm trong chuỗi giải đấu Trung Đông cùng Doha (Qatar) và Dubai (UAE).

Chủ tịch ATP Andrea Gaudenzi gọi đây là “khoảnh khắc tự hào” cho quần vợt thế giới. Ông khẳng định Saudi Arabia không chỉ đầu tư để tổ chức một giải đấu lớn, mà còn muốn phát triển quần vợt ở mọi cấp độ, từ phong trào đến chuyên nghiệp.

“Chúng tôi tin rằng các tay vợt và người hâm mộ sẽ ngạc nhiên trước quy mô và trải nghiệm mà Saudi Arabia mang đến”, Gaudenzi nhấn mạnh.

💰 Mức thưởng “khủng” có thể vượt Grand Slam

Dù ban tổ chức chưa tiết lộ cụ thể, giới chuyên môn tin rằng mức tiền thưởng của giải sẽ phá kỷ lục, có thể vượt qua cả các sự kiện ATP Masters 1000 hiện tại, thậm chí tiệm cận các giải Grand Slam. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm thu hút những ngôi sao lớn nhất như Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, và thúc đẩy vị thế của Saudi Arabia trên bản đồ tennis toàn cầu.

Năm 2025, Sinner đã tạo nên dấu ấn khó quên tại Six Kings Slam, giải đấu biểu diễn tổ chức ở Riyadh. Chiến thắng của anh không chỉ mang lại khoản tiền thưởng kếch xù mà còn là chiếc vợt vàng 24k nặng 4kg, biểu tượng của danh vọng và đẳng cấp. Giờ đây, khi một giải ATP 1000 chính thức ra đời tại quốc gia này, người hâm mộ đang chờ xem liệu Sinner có thể một lần nữa nâng cao “vợt vàng” trong tương lai hay không.

🌍 Bước đi dài trong chiến lược thể thao toàn cầu

Không chỉ đầu tư cho quần vợt nam, Saudi Arabia còn đang mở rộng ảnh hưởng với WTA Finals 2024 tại Riyadh, cho thấy sự quyết tâm phát triển thể thao nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực thể thao.

Với giải ATP Masters 1000 mới, hệ thống các giải đấu đỉnh cao của ATP sẽ nâng lên 10 sự kiện, tạo thêm sức hút cho mùa giải, đồng thời đưa Saudi Arabia trở thành một trong những điểm đến sang trọng và quyền lực nhất của quần vợt thế giới.