Tennis đỉnh cao ATP 500: Sinner kịch chiến De Minaur, Musetti "làm khổ" Zverev

🎾 Jannik Sinner - Alex De Minaur: Khoảng 20h, 25/10 (bán kết Vienna Open 2025)

Trận bán kết Vienna Open 2025 giữa Jannik Sinner (Italia, hạng 2 thế giới) và Alex De Minaur (Úc, hạng 7) là màn so tài thu hút sự chú ý lớn của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Sinner quá vượt trội so với De Minaur

Xét về lịch sử đối đầu, Sinner toàn thắng cả 8 trận gặp De Minaur kể từ năm 2019, trong đó có những chiến thắng thuyết phục ở Australian Open 2025 (3-0) và gần nhất là tại Trung Quốc năm 2025 với tỉ số 6-3, 4-6, 6-2. Điều này cho thấy Sinner có sự vượt trội rõ ràng về mặt chiến thuật và khả năng kiểm soát trận đấu.

Phong độ hiện tại của Sinner tại Vienna cũng rất ấn tượng, anh thẳng tiến vào bán kết giải ATP 500 tại Áo với lối chơi đa dạng, phản xạ nhanh và cú giao bóng ổn định. Sinner vốn nổi tiếng với khả năng kiểm soát tốt từng điểm thi đấu và có thể linh hoạt ghi điểm trên mọi mặt sân.

De Minaur mặc dù có kinh nghiệm và phong độ ổn định trong năm 2025 với nhiều chiến thắng quan trọng, song anh chưa thể tìm cách hóa giải lối chơi của Sinner.

🔥 Dự đoán trận đấu. Sinner sẽ thắng 2-1, giành vé chung kết.

🎾 Lorenzo Musetti - Alexander Zverev: Khoảng 21h30, 25/10 (bán kết Basel Open)

Trận bán kết Vienna Open 2025 giữa Lorenzo Musetti (Italia, hạng 8 thế giới) và Alexander Zverev (Đức, hạng 3 thế giới) hứa hẹn là cuộc đối đầu nhiều kịch tính.

Zverev sẽ không dễ khi so tài với Musetti

Musetti đang có phong độ tốt với chuỗi thắng ấn tượng tại Vienna, gần nhất thắng Corentin Moutet 6-3, 6-4 thể hiện lối chơi tấn công đa dạng và sự linh hoạt trên sân cứng trong nhà. Mùa 2025, Musetti có tỷ lệ thắng 61,3%, trung bình ghi 3.34 cú ace mỗi trận, khả năng chuyển hóa điểm break cũng ở mức tốt (36,7%). Lối chơi của Musetti dựa nhiều vào sự biến hóa trong các đường bóng và tận dụng các pha lên lưới hiệu quả.

Zverev đã vào bán kết sau khi đối thủ bỏ cuộc, phong độ trong năm khá ổn định dù có vài thất bại nhỏ. Zverev sở hữu sức mạnh giao bóng cùng khả năng kiểm điểm số rất tốt, kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh thi đấu được đánh giá vượt trội so với đối thủ.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Musetti với 3 thắng, 1 thua, trong đó có chiến thắng gần nhất 2-0 trên sân đất nện tại Rome 2025. Tuy nhiên, sân nhà Vienna và mặt sân cứng sẽ giúp Zverev phát huy ưu thế kỹ thuật phòng thủ chắc cùng các cú đánh uy lực từ cuối sân.

🔥 Dự đoán trận đấu. Zverev nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng sát nút với tỷ số 2-1.

🎾 Joao Fonseca - Jaume Munar: Khoảng 20h, 25/10 (bán kết Basel Open)

Fonseca, tay vợt trẻ tài năng người Brazil, đang có một mùa giải 2025 ấn tượng với vị trí ATP cải thiện lên hạng 39 thế giới và lọt vào bán kết giải ATP Basel lần đầu tiên trong sự nghiệp. Anh vừa đánh bại Denis Shapovalov ở tứ kết, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về mặt kỹ thuật và sự trưởng thành về tâm lý thi đấu.

Fonseca sở hữu lối chơi tấn công đa dạng, sử dụng tốt các cú giao bóng mạnh và các pha bóng trên lưới, đồng thời có khả năng bền bỉ nhờ thể lực dồi dào ở tuổi 19. Anh đang trên đà trở thành tay vợt trẻ triển vọng nhất Nam Mỹ trong thập kỷ tới.

Đối thủ ở trận bán kết Basel Open của Fonseca là Jaume Antoni Munar Clar (Tây Ban Nha, hạng 42), người cũng đang chơi ổn định và đã có những trận thắng thuyết phục tại Basel gần đây. Tuy nhiên, do chưa từng gặp nhau trước đây, trận đấu mang tính thử thách về chiến thuật và khả năng thích ứng của cả hai tay vợt.

🔥 Dự đoán kết quả. Fonseca với sức trẻ sẽ đi tiếp với chiến thắng 2-1.

Trận bán kết Basel Open 2025 giữa Ugo Humbert và Alejandro Davidovich Fokina dự kiến vào 22h, 25/10. Đây là cuộc so tài giữa hai tay vợt có phong độ ổn định và đầy quyết tâm. Humbert với thành tích 10-1 trên sân trong nhà năm 2025, sở hữu lối chơi tấn công đa dạng và giữ game giao bóng tốt. Fokina cũng đang thể hiện phong độ ấn tượng với những chiến thắng gần đây tại Basel dựa trên những pha bóng xử lý bóng kỹ thuật. Trận đấu dự kiến diễn ra kịch tính, có thể kéo dài 3 set. Dự đoán, với lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn đôi chút, Ugo Humbert nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng sát nút 2-1.

Lịch thi đấu tennis ngày 25/10