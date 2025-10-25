Sinner - Alcaraz phải vượt nhiều "núi cao" nếu muốn so tài chung kết Paris Masters

Giải Paris Masters 2025, sự kiện Masters 1000 cuối cùng trong năm, hứa hẹn bùng nổ khi Carlos Alcaraz và Jannik Sinner cùng rơi vào hai nhánh đấu khó nhằn. Nếu cả hai vượt qua được hàng loạt “chướng ngại vật”, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận chung kết trong mơ giữa hai siêu sao đang làm thay đổi trật tự quần vợt thế giới.

Nhánh đấu của Alcaraz không hề dễ dàng

🔥 Hành trình gian nan của Alcaraz

Được xếp hạt giống số 1, Carlos Alcaraz mở màn chiến dịch Paris của mình gặp Cameron Norrie hoặc Sebastian Baez, hai đối thủ luôn gây khó dễ trên mặt sân cứng trong nhà.

Nếu vượt qua, tay vợt Tây Ban Nha có thể đụng Jiri Lehecka (14), người từng đánh bại anh tại Qatar Open 2025. Tuy nhiên, khả năng Alcaraz tái đấu với Valentin Vacherot hoặc Arthur Rinderknech (hai tay vợt đã tạo nên trận chung kết Thượng Hải Masters) cũng rất được chú ý.

Từ tứ kết trở đi, con đường của Alcaraz càng “gai góc”, có thể chạm trán Casper Ruud hoặc Felix Auger-Aliassime, rồi đến Taylor Fritz hoặc Alex de Minaur ở bán kết. Hiện Alcaraz sở hữu thành tích 5 thắng, 4 thua tại Paris, trong đó từng gục ngã trước Ugo Humbert, tay vợt chủ nhà lọt vào chung kết năm ngoái.

💪 Sinner gặp thách thức không nhỏ

Ở nửa nhánh còn lại, Jannik Sinner (hạt giống số 2) bắt đầu chiến dịch với Alex Michelsen hoặc Zizou Bergs, hai tay vợt trẻ đang lên nhưng không dễ bị xem thường.

Sinner cũng phải vượt nhiều thách thức nếu muốn chạm trán Alcaraz ở chung kết

Tay vợt Ý có thể gặp Jakub Mensik, nhà vô địch Miami Masters ở vòng 3, trước khi phải vượt qua “máy bắn phá” Ben Shelton (5) hoặc tay vợt tấn công toàn diện Andrey Rublev ở tứ kết.

Nếu tiến xa hơn, Sinner nhiều khả năng đối đầu Alexander Zverev (3), đương kim vô địch Paris Masters 2024, người từng thắng Ugo Humbert để giành danh hiệu Masters thứ 7 trong sự nghiệp. Ngoài ra, Daniil Medvedev, nhà vô địch Almaty Open mới đây, cũng nằm trong cùng nhánh, hứa hẹn tạo ra những trận chiến căng thẳng nếu Sinner muốn vào chung kết gặp Alcaraz.

🏟️ Giải đấu lớn cuối mùa có quy mô hoàng tráng

Năm nay, Paris Masters chuyển từ Accor Arena sang La Defense Arena, sân đấu hiện đại với sức chứa 17.000 khán giả. Giải diễn ra từ ngày 27/10 đến 2/11/2025, quy tụ 16 tay vợt hạt giống (hạt giống từ 1 tới 8 được miễn chơi vòng 1) cùng nhiều tay vợt Pháp nhận suất đặc cách như Terence Atmane, Arthur Cazaux, Arthur Rinderknech và Valentin Vacherot.

Đáng chú ý, một loạt ngôi sao như Novak Djokovic, Holger Rune, Frances Tiafoe và Jack Draper đã rút lui trước khi bốc thăm, khiến đường đua vô địch bớt đi nhiều chông gai.

Giải đấu này mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ bởi điểm thưởng lớn (1000 điểm ATP) mà còn vì nó quyết định tấm vé cuối cùng tới ATP Finals, nơi quy tụ 8 tay vợt xuất sắc nhất năm.