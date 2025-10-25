Sinner bị chỉ trích "vô ơn", cả nước Ý quay lưng khi từ chối làm nhiệm vụ ĐTQG

🎾 Khởi nguồn là một quyết định tưởng như bình thường

Jannik Sinner, tay vợt số 2 thế giới và niềm tự hào lớn nhất của quần vợt Ý đang trải qua giai đoạn căng thẳng chưa từng có trong sự nghiệp, không phải vì thua trận, mà vì… không thi đấu cho tuyển quốc gia.

Jannik Sinner cương quyết bảo vệ quyết định không dự Davis Cup 2025 dù nhận nhiều chỉ trích

Trước thềm ATP Vienna Open 2025, Sinner tuyên bố rút khỏi Davis Cup Finals 2025, giải đấu diễn ra từ ngày 18 đến 23/11 tại Bologna, quê hương anh. Tay vợt 24 tuổi lý giải rằng anh cần một tuần nghỉ ngơi để hồi phục sau mùa giải dài và chuẩn bị cho Australian Open 2026.

Quyết định tưởng như hợp lý với một vận động viên dày đặc lịch thi đấu lại khiến cả nước Ý dậy sóng. Báo chí, các huyền thoại, và đông đảo người hâm mộ đều bày tỏ sự phẫn nộ, thất vọng và cả cảm giác bị “phản bội”.

💥 Chơi tennis chứ đâu phải ra chiến trường

Trong số những người chỉ trích gay gắt nhất là Nicola Pietrangeli, huyền thoại từng hai lần vô địch Roland Garros (1959, 1960). Ông thẳng thắn: “Tôi không hiểu khi cậu ta nói đó là một lựa chọn khó khăn. Cậu ta chỉ cần chơi tennis thôi, đâu có phải đi ra chiến trường”.

Không chỉ Pietrangeli, mà nhiều nhà báo và người hâm mộ Ý cũng cho rằng Sinner đang “quên ơn” đất nước từng hết lòng bảo vệ anh trong vụ nghi án doping hồi đầu năm 2025, khi truyền thông quốc tế dấy lên nghi ngờ về một kết quả xét nghiệm mập mờ.

Thời điểm đó, truyền thông Ý đứng về phía Sinner, bảo vệ anh mạnh mẽ trước búa rìu dư luận, coi anh là biểu tượng trong sáng của thể thao Ý. Giờ đây, khi anh từ chối đại diện màu cờ sắc áo ở Davis Cup, giải mà Ý đang hướng tới cú hat-trick vô địch, công chúng cảm thấy niềm tin bị tổn thương.

🧩 Người Ý đã ủng hộ Sinner và muốn tay vợt này đáp lại

Cựu giám đốc Australian Open Paul McNamee là người đã chỉ ra căn nguyên của cơn giận này. Trên mạng xã hội X, ông viết: “Công chúng Ý và giới báo chí đã trung thành tuyệt đối với Sinner trong thời gian vụ doping diễn ra. Giờ họ không còn cảm thông nữa. Họ cảm thấy lẽ ra anh nên hoàn thành nghĩa vụ quốc gia”.

Theo McNamee, Sinner không sai khi đặt sức khỏe lên hàng đầu, nhưng việc anh không khéo léo trong cách truyền đạt, chỉ nói đơn giản rằng “mùa giải quá dài” khiến dư luận cảm thấy anh thiếu sự trân trọng dành cho đội tuyển.

🤐 Sinner phản hồi ngắn gọn, lạnh lùng và… cực khôn ngoan

Khi được hỏi tại Vienna Open về phản ứng chỉ trích dữ dội, Sinner không sa vào tranh luận: “Tôi chấp nhận mọi lời chỉ trích. Tôi đã nói hết những gì cần nói và không có gì để bổ sung thêm”.

Đó là một câu trả lời điềm tĩnh, có tính ngoại giao, tránh “đổ thêm dầu vào lửa”. Sau những biến cố trong năm, đặc biệt là vụ doping ồn ào, Sinner dường như đã học được cách im lặng để bảo vệ mình, điều mà người Ý gọi là la diplomazia del silenzio (ngoại giao của sự im lặng).

🏆 Khi “người hùng quốc gia” trở thành “kẻ thực dụng”

Sinner hiện vẫn đang giữ phong độ cao tại Vienna Open, anh cũng khẳng định sẽ thi đấu tại Paris Masters 2025 và ATP Finals.

Tuy nhiên, trong mắt người Ý, Sinner đang dần mất đi hình ảnh “người hùng quốc gia”, thay vào đó là hình ảnh một tay vợt thực dụng, chỉ quan tâm đến danh hiệu và tiền thưởng cá nhân.

Câu hỏi mà cả nước Ý và giới tennis thế giới đang đặt ra: “Sinner có thật sự ích kỷ, hay anh chỉ đang hành động như một vận động viên chuyên nghiệp hiện đại?”

Trong kỷ nguyên mà lịch thi đấu ATP kéo dài quanh năm, việc bảo vệ thể lực và ưu tiên các giải cá nhân lớn không còn là điều hiếm. Nhưng ở Ý, nơi tinh thần dân tộc và lòng trung thành được xem là thiêng liêng, quyết định mang tính cá nhân cũng có thể trở thành tội lỗi công cộng.