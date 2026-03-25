Nóng nhất thể thao sáng 25/3: Alcaraz có dấu hiệu chán vì "no nê danh hiệu"

Alcaraz có dấu hiệu chán vì “no nê danh hiệu”

HLV danh tiếng Patrick Mouratoglou gây chú ý khi cho rằng sự “no nê danh hiệu” có thể đang ảnh hưởng đến động lực thi đấu của Carlos Alcaraz, sau khi tay vợt số 1 thế giới bị loại sớm tại Miami Open.

Alcaraz bất ngờ để thua Sebastian Korda (hạng 36 thế giới) ở vòng ba Miami Open

Trong video phân tích, HLV người Pháp nói thẳng: “Cảm nhận của tôi là Alcaraz đang chán. Cậu ấy đã có quá nhiều Grand Slam và Masters 1000, nên có lẽ không còn quá hứng thú với các giải đấu này. Tôi nghĩ đây sẽ là nguy cơ lớn trong những năm tới. Nhiều người nói rằng tại Roland Garros, Wimbledon hay US Open, cậu ấy thường chơi không tốt ở những vòng đầu.

Đúng vậy, vì cậu ấy ‘chán’! Khi trận đấu quá dễ, cậu ấy mất tập trung vì biết rằng mình có thể đòi lại break bất cứ lúc nào. Có thể đó không phải là suy nghĩ có ý thức, nhưng cậu ấy chấp nhận việc mất break, chấp nhận đánh mất sự tập trung, và đó là điều nguy hiểm”.

Coco Gauff không muốn làm HLV sau giải nghệ

Ở tuổi 22, Coco Gauff đã sở hữu hai danh hiệu Grand Slam, và dù đỉnh cao sự nghiệp có thể vẫn còn ở phía trước, tay vợt người Mỹ đã bắt đầu chia sẻ về những dự định cho tương lai. Cô thẳng thắn cho biết: “Tôi chưa thực sự hình dung cuộc sống sau khi giải nghệ, nhưng chắc chắn tôi không muốn có con trong lúc vẫn còn thi đấu.

Tôi chưa nghĩ nhiều về cuộc sống sau tennis. Nhưng chắc chắn tôi không muốn làm HLV, nên có lẽ bạn sẽ không thấy tôi trong vai trò đó. Ban đầu tôi cũng không muốn làm bình luận viên, nhưng giờ thấy công việc đó khá thú vị, nên có thể tôi sẽ cân nhắc”.

Jake Paul chê Ngannou “đánh boxing quá tệ”

Jake Paul đã không ngần ngại công kích cựu vô địch hạng nặng UFC Francis Ngannou khi hai bên bắt đầu có những lời qua tiếng lại về khả năng thượng đài trong tương lai. Sau khi Ngannou công khai thách đấu, võ sĩ YouTuber đáp trả thẳng thừng trên Sky Sports: “Gần đây nhất, Ngannou nói khá nhiều, và tôi nghĩ đó là một trận dễ dàng. Tôi cho rằng anh ta là võ sĩ boxing quá tệ. Tôi có thể lên hạng nặng và hạ knock-out anh ta giống như Joshua đã làm, khiến anh ta bất tỉnh.

Ngannou biết tôi trụ được lâu hơn anh ta trước Joshua, tôi không bị hạ gục. Tôi nghĩ sâu thẳm bên trong, anh ta có thể không dám nhận trận này vì không muốn bị bẽ mặt. Với tôi, đó là một trận đấu thú vị. Giờ còn phải xem quá trình hồi phục xương hàm ra sao, nhưng chắc chắn tôi sẽ tiếp tục thi đấu”.

Marko tin Red Bull sẽ sớm trở lại sau khởi đầu ác mộng

Cựu cố vấn của Red Bull, Helmut Marko, đã đưa ra nhận định đầy lạc quan rằng đội đua nước Áo có thể “nhanh chóng bắt kịp” nhóm dẫn đầu, bất chấp màn khởi đầu đáng thất vọng ở mùa giải 2026. Sau chặng đua tại Nhật Bản sắp tới, mùa giải sẽ tạm nghỉ một tháng do hai chặng tại Bahrain và Saudi Arabia bị hủy. Theo Marko, đây lại là cơ hội để Red Bull cải thiện tình hình.