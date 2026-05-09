Nóng nhất thể thao tối 9/5: Gây sốc ở Rome Open, nhà vô địch SEA Games lập kỳ tích

Gây sốc ở Rome Open, nhà vô địch SEA Games lập kỳ tích

Ở vòng 2 đơn nữ Rome Open, Alexandra Eala đã xuất sắc đánh bại hạt giống số 31 Wang Xinyu với tỷ số 6-4, 6-3 sau 2 set. Nhờ vậy, tay vợt người Philippines có lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào vòng 3 một giải WTA 1000 trên sân đất nện. Nhà vô địch SEA Games sẽ chạm trán tay vợt số 2 thế giới Elena Rybakina tại vòng đấu này.

Cô gái đánh bại toàn bộ nam giới, vô địch giải ultra trail 400 km khắc nghiệt nhất thế giới

Rachel Entrekin tạo nên cột mốc lịch sử tại Cocodona 250 2026 khi vô địch nội dung nữ và đứng số 1 toàn giải, vượt qua toàn bộ các VĐV nam.

Nữ runner người Mỹ hoàn thành cung đường hơn 400 km xuyên sa mạc và núi đá Arizona sau hơn 56 giờ thi đấu liên tục, đồng thời lập kỷ lục mới của giải.

Cocodona 250 được xem là một trong những giải ultra trail khắc nghiệt nhất hành tinh với tổng độ cao tích lũy gần 12.000 m cùng điều kiện thời tiết cực đoan, thiếu ngủ và địa hình hiểm trở kéo dài nhiều ngày đêm.

Điều gây ấn tượng lớn nhất là khả năng duy trì tốc độ ổn định đáng kinh ngạc của Entrekin. Trong khi nhiều VĐV suy sụp ở nửa sau chặng đua, cô càng bứt tốc để tạo khoảng cách lớn với nhóm bám đuổi.

Chiến thắng của Entrekin tiếp tục làm nóng tranh luận về việc phụ nữ có thể sở hữu lợi thế ở các cuộc đua siêu dài nhờ khả năng chịu đựng, quản lý năng lượng và duy trì tinh thần ổn định.

Tuy nhiên, giải đấu năm nay cũng phủ bóng buồn khi ban tổ chức xác nhận một runner đã qua đời sau tình trạng khẩn cấp y tế trong lúc thi đấu.

Djokovic không thích lịch thi đấu của Italian Open

Trả lời phỏng vấn, Novak Djokovic thẳng thắn thừa nhận không thích lịch thi đấu của các giải ATP 1000. “Cá nhân tôi không thích thể thức mới, tôi thích thể thức cũ với các giải ATP 1000 diễn ra trong 1 tuần và các giải Grand Slam diễn ra trong 2 tuần. Với lịch thi đấu mới này, chúng tôi mất rất nhiều thời gian. Khán giả cũng khó có thể chọn được đúng ngày tay vợt yêu thích thi đấu để đến xem, trừ khi là bán kết hoặc chung kết”.

Sinner quyết định bỏ Halle Open

Theo thông báo mới nhất, Jannik Sinner quyết định không thi đấu tại Halle Open 2026. Tay vợt người Italia muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi giữa hai giải Grand Slam là Roland Garros và Wimbledon. Sinner có cơ hội lớn để vô địch Roland Garros khi Carlos Alcaraz sẽ vắng mặt vì chấn thương, trong khi đang là đương kim vô địch tại Wimbledon.

Hoa hậu H'Hen Niê và Lương Thùy Linh trở thành đại sứ của tennis Việt Nam

Tối ngày 8/5 tại Ho Chi Minh City, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành thường niên năm 2026. Đặc biệt trong Hội nghị, VTF đã công bố việc Hoa hậu H'Hen Niê và Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ cho tennis Việt Nam trong năm 2026-2027.

Hai hoa hậu sẽ cùng VTF tham gia trong các hoạt động quảng bá hình ảnh quần vợt, truyền thông cộng đồng, phát triển phong trào thể thao học đường và nhiều chiến dịch lan tỏa lối sống khỏe mạnh, tích cực. Thông qua việc này, VTF kỳ vọng sẽ lan tỏa hình ảnh quần vợt Việt Nam hiện đại, năng động, gần gũi và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Song song đó, cũng trong Hội nghị, VTF tổ chức lễ vinh danh các tập thể, HLV, VĐV, trọng tài có thành tích xuất sắc năm 2025 – 2026 nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật cho sự phát triển của quần vợt Việt Nam trong thời gian qua và tiến hành ký kết hợp tác với các nhà tài trợ chiến lược. VTF cũng kiện toàn bộ máy khi bổ sung vào ban chấp hành hai ông Vũ Quang Huy và Mai Hoài Anh vào vị trí Phó Chủ tịch.

Chuỗi sự kiện trong Hội nghị lần này không chỉ khẳng định định hướng phát triển dài hạn của VTF trong công tác chuyên môn, truyền thông và hợp tác chiến lược, mà còn mở ra một giai đoạn mới đầy kỳ vọng cho quần vợt Việt Nam.

Chủ tịch UFC tiếc vì để Chimaev đá Strickland

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, chủ tịch của UFC, Dana White thừa nhận cảm thấy rất hứng thú với màn chào hỏi giữa Khamzat Chimaev và Sean Strickland trước thềm UFC 328. Tuy nhiên, Chimaev bất ngờ tung cú đá khiến “ông trùm” của UFC ngượng mặt.

“Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt ở phần hai võ sĩ nhìn nhau trên sân đấu. Chúng tôi biết họ ghét nhau như thế nào nên cuộc đối đầu sẽ rất thú vị. Tuy nhiên, mọi chuyện đã đi ngoài tầm kiểm soát. Tôi không nhìn thấy cú đá của Chimaev. Tôi rất tiếc về điều đó”.

Lewis Hamilton bỏ qua đua bằng mô phỏng

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tay đua người Anh Lewis Hamilton tiết lộ sẽ không đua mô phỏng trước cuộc đua thực tế. “Tôi sẽ không động đến mấy loại mô phỏng từ đây cho đến khi Canadian Grand Prix kết thúc. Tôi vẫn sẽ tới nhà máy và thử nghiệm cùng đội nhưng tôi sẽ tránh xa những mô phỏng. Tôi cảm thấy tốt hơn khi không sử dụng chúng tại Trung Quốc”.