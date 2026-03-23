Dàn chân dài bóng chuyền Việt Nam đại chiến 5 set nghẹt thở, vỡ òa ngôi vô địch

Chiều 23/3 tại Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An đã xuất sắc đánh bại Vietinbank với tỉ số 3-2 trong trận chung kết nội dung nữ giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư 2026, qua đó chính thức lên ngôi vô địch sau màn so tài nghẹt thở kéo dài 5 set.

Chiến thắng nghẹt thở của đội bóng Long An sau 5 set căng thẳng

Màn rượt đuổi nghẹt thở

Đúng với tính chất của một trận chung kết, hai đội nhập cuộc cởi mở và liên tục ăn miếng trả miếng. VTV Bình Điền Long An là đội khởi đầu tốt hơn khi giành chiến thắng sít sao 25-23 ở set 1, nhờ khả năng chắn bóng hiệu quả cùng những điểm số quan trọng của ngoại binh Garcia.

Tuy nhiên, Vietinbank nhanh chóng đáp trả ở set 2. Với lối chơi giàu thể lực và khả năng phòng ngự bền bỉ, đội bóng ngành ngân hàng thắng lại 25-20, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 1-1.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao ở set 3 khi Vietinbank tận dụng tốt cơ hội, đặc biệt là những pha xử lý linh hoạt của Vân Hà để giành chiến thắng 25-21, qua đó vươn lên dẫn trước 2-1.

Bản lĩnh của Long An

Trong thế không còn đường lùi, VTV Bình Điền Long An cho thấy đẳng cấp và kinh nghiệm của mình. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa, đội bóng này thi đấu bùng nổ ở set 4, áp đảo hoàn toàn và thắng cách biệt 25-14 để kéo trận đấu vào set quyết định.

Bước sang set 5, Long An tiếp tục duy trì sự hưng phấn. Những pha dứt điểm chính xác cùng khả năng kiểm soát thế trận giúp họ nhanh chóng tạo khoảng cách. Sai lầm của H’Mia Ê Ban trong một số tình huống then chốt càng khiến Vietinbank gặp khó.

Ngọc Hoa và học trò giúp Long An lần thứ 4 vô địch Cúp Hoa Lư sau các năm 2008, 2021 và 2022

Kết quả, Long An khép lại set đấu với chiến thắng 15-7, qua đó thắng chung cuộc 3-2 và chính thức đăng quang.

Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho VTV Bình Điền Long An dưới sự dẫn dắt của HLV Ngọc Hoa, đội bóng đã thể hiện sự ổn định, bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trội trong những thời khắc quyết định.

Trong khi đó, Vietinbank dù không thể lên ngôi nhưng vẫn để lại dấu ấn với tinh thần thi đấu kiên cường và hành trình ấn tượng, đặc biệt là chiến thắng trước Binh chủng Thông tin ở bán kết.