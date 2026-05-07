Nóng nhất thể thao sáng 7/5: Sinner được xếp ngang tầm Nadal ở Roland Garros

Sinner được xếp ngang tầm Nadal ở Roland Garros

HLV nổi tiếng Patrick Mouratoglou gây chú ý khi đưa ra nhận định cực kỳ táo bạo: “Tôi nghĩ cơ hội để Sinner vô địch Roland Garros không thể cao hơn. Với tôi, nó có thể so sánh với cơ hội mà Rafael Nadal từng có trong suốt sự nghiệp tại đây.

Sinner vừa vô địch Madrid Open

Sinner có khoảng cách vượt trội so với phần còn lại trên mọi mặt sân, ngoại trừ khi đối đầu Alcaraz. Nhưng Alcaraz hiện không thi đấu. Vấn đề không nằm ở phong cách chơi, mà là sự thống trị của cậu ấy, điều mà không ai sánh kịp”.

Jannik Sinner đang thể hiện phong độ hủy diệt trên mặt sân đất nện với chuỗi 11 trận thắng liên tiếp, đồng thời đăng quang tại hai giải Masters 1000 là Monte Carlo và Madrid Open. Với phong độ hiện tại, Sinner được xem là ứng viên số một tại Rome Open, một trong số ít giải đấu anh chưa chinh phục, đồng thời là bước chạy đà hoàn hảo cho Roland Garros.

Raducanu đặt mục tiêu ngày trở lại

Emma Raducanu đang đặt mục tiêu tái xuất tại giải WTA 500 Strasbourg ở Pháp trong vòng hai tuần tới, sau khi buộc phải rút lui khỏi Rome Open vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, tay vợt số 1 nước Anh vẫn phải trông chờ vào suất đặc cách, do đã bỏ lỡ hạn đăng ký tham dự. Giải Strasbourg năm nay khởi tranh từ ngày 17/5.

Dustin Poirier ra điều kiện tái xuất UFC

Cựu võ sĩ hạng nhẹ Dustin Poirier khuấy động dư luận khi khẳng định rằng anh sẵn sàng kết thúc quãng thời gian “nghỉ hưu” để tái xuất võ đài UFC, nhưng chỉ khi có cơ hội đối đầu với Nate Diaz.

Chia sẻ trên podcast Deep Waters, Poirier thẳng thắn nói: “Tôi vẫn muốn ‘xử đẹp’ Nate. Tôi sẽ quay lại để đấu với anh ta, vì kèo đó đã tuột mất, và anh ta không nói đúng sự thật, trong khi người hâm mộ lại đứng về phía anh ta”.

F1 ký hợp đồng 1 tỷ bảng

Theo tờ Daily Mail (Anh), F1 đã đạt được một trong những thỏa thuận bản quyền truyền hình lớn nhất lịch sử, với giá trị lên tới 1 tỷ bảng, tiếp tục gắn bó với nhà đài Sky đến năm 2034. Thỏa thuận mới có giá trị khoảng 200 triệu bảng mỗi năm trong giai đoạn 2030-2034, tăng đáng kể so với hợp đồng trước đó (129 triệu bảng/năm, tổng 900 triệu bảng) kéo dài từ 2023 đến 2029.

Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, Apple đã trở thành đối tác phát sóng độc quyền của F1 tại Mỹ trong 5 năm với hợp đồng trị giá 560 triệu bảng. Điều này khiến Sky nhanh chóng hành động nhằm củng cố vị thế của mình tại thị trường Anh và châu Âu.