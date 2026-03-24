Căng thẳng ở Miami Open: Người đẹp tố bị "gạ gẫm", hé lộ tin nhắn riêng tư

Không cần đến những cú ace hay loạt bóng bền nghẹt thở, Miami Open 2026 bùng nổ theo cách rất riêng khi Danielle Collins bất ngờ “bóc phốt” Corentin Moutet ngay trên sóng truyền hình, kéo theo màn khẩu chiến căng thẳng chưa từng có.

Collins (bên trái) tiết lộ chuyện hậu trường khiến nam tay vợt Moutet (bên phải) tức giận

Collins “kể chuyện hậu trường”, hé lộ tin nhắn gây xôn xao

Trong buổi trò chuyện với Tennis Channel, Danielle Collins khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ một tình huống “khó xử” với Corentin Moutet trên sân tập.

Theo lời tay vợt người Mỹ, Moutet đã có những hành động mang tính trêu chọc, thậm chí giống như “thả thính”. Collins đáp lại đầy châm biếm: "Nếu muốn tán tỉnh, đối phương nên cải thiện cú giao bóng trước đã".

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó khi Collins cho biết Moutet từng nhắn tin riêng hỏi cô có xem trận đấu của anh hay không, kèm theo lời khoe về những cú giao bóng. Thậm chí, cô còn nói tay vợt người Pháp đã “bỏ theo dõi” mình sau khi biết cô không hứng thú với kiểu đàn ông thấp hơn.

Collins không thi đấu tại Miami Open 2026. Cô đang tạm nghỉ vì chấn thương lưng và chưa ra sân trận nào trong mùa giải năm nay. Thay vào đó, Collins xuất hiện tại giải với vai trò khách mời/truyền thông trên Tennis Channel và khiến dư luận xôn xao với bình luận về nam tay vợt người Pháp.

Trong bối cảnh vừa chia tay bạn trai và công khai tiêu chí hẹn hò, Collins không ngần ngại khẳng định Moutet “chưa có cửa”, càng khiến câu chuyện trở nên ồn ào hơn.

Moutet nổi giận, tố ngược: “Chưa từng theo dõi, đừng dựng chuyện”

Không im lặng, Corentin Moutet lập tức phản pháo gay gắt trên mạng xã hội. Anh phủ nhận toàn bộ cáo buộc và đặt câu hỏi đầy mỉa mai: “Tôi chưa từng theo dõi thì làm sao có thể bỏ theo dõi?”.

Tay vợt người Pháp còn tố ngược Collins mới là người chủ động theo dõi mình, thậm chí từng ngỏ ý đánh đôi nam nữ. Moutet cho rằng đối phương đang cố tình tạo chú ý bằng những câu chuyện không có thật.

Không dừng lại ở đó, anh cũng công khai chỉ trích Tennis Channel vì đã phát sóng những phát biểu mà anh coi là “vô căn cứ”, biến một câu chuyện cá nhân thành tâm điểm truyền thông.

Vụ việc nhanh chóng lan rộng, trở thành “drama” nóng nhất làng quần vợt thời điểm hiện tại. Trớ trêu thay, tất cả diễn ra ngay trước thềm trận đấu vòng 3 tại Miami Open của Moutet với Jannik Sinner, khiến áp lực dành cho tay vợt người Pháp càng bị đẩy lên cao hơn bao giờ hết.