Nóng nhất thể thao sáng 24/7: Djokovic chưa tìm ra cách "hoàn hảo" để giải nghệ

Djokovic chưa tìm ra cách "hoàn hảo" để giã từ tennis

Phát biểu tại Fanatics Fest - sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao thể thao - Novak Djokovic thừa nhận anh từng nghĩ về ý định giải nghệ. Dù vậy, tay vợt giành 24 Grand Slam vẫn chưa thể tìm ra thời điểm "hoàn hảo" để nói lời giã từ tennis:

“Tôi sẽ không thành thật nếu nói rằng không có những suy nghĩ về chuyện giải nghệ. Tôi đã nghĩ đến điều đó và không biết liệu có cách nào hoàn hảo để giải nghệ hay không. Có người muốn giải nghệ khi đang ở đỉnh cao, có người muốn giải nghệ vì cơ thể không còn nghe lời họ, có người nhận ra họ không thể tiếp tục sau khi bị đánh bại, hoặc có thể là tất cả những điều trên. Vì vậy, tôi vẫn đang cố gắng tận hưởng việc thi đấu".

Djokovic đắn đo chuyện giải nghệ

Cựu vô địch Roland Garros bị bắt vì tình nghi lừa đảo

Theo Tennis Up To Date, cựu vô địch đôi nam nữ Roland Garros 1997, Rika Hiraki (54 tuổi) đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ để điều tra với cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo trực tuyến. Theo điều tra, nạn nhân bị lừa chuyển 300.000 yên vào năm 2022 sau khi một đối tượng giả danh bác sĩ phẫu thuật tại Paris xin tiền làm thủ tục hải quan.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh Hiraki rút tiền từ tài khoản đứng tên bà, bên cạnh khoảng 270.000 yên được cho là đã được chuyển qua một tài khoản tiền mã hóa cũng mang tên Hiraki. Tuy nhiên, cựu tay vợt phủ nhận mọi liên quan và khẳng định “không nhớ gì về vụ việc”. Sau khi giải nghệ, bà hiện làm nhân viên văn phòng tại tỉnh Chiba.

Fury dọa "hủy kèo" đấu Joshua

Trả lời phỏng vấn Sky Sports, Tyson Fury ám chỉ rằng anh ta sẵn sàng đấu với một đối thủ khác vào cuối năm nay thay vì Anthony Joshua. Nguyên nhân vì 2 võ sĩ vẫn chưa chốt xong các thỏa thuận, bất chấp trận đấu dự kiến diễn ra vào cuối năm.

"Còn 5 tháng nữa để có một trận đấu mới. Nếu đó là Anthony Joshua thì tốt. Còn nếu không, tôi sẽ đấu với người khác", Fury tuyên bố.

Red Bull sốt ruột vì Verstappen chưa chốt tương lai

Theo grandprix.com, áp lực đang ngày càng gia tăng đối với Max Verstappen về việc làm rõ tương lai trước khi điều khoản rời Red Bull được kích hoạt. Hợp đồng của Max Verstappen với Red Bull - kéo dài đến hết năm 2028 - có điều khoản cho phép anh rời đội sớm nếu không đứng trong top 2 bảng xếp hạng F1 trước kỳ nghỉ hè và hiện tại, tay đua 4 lần vô địch thế giới chỉ xếp thứ 7.

Dù vậy, Verstappen có quyền chốt lại quyết định cuối cùng của mình cho đến tháng 10 hàng năm. Những đồn đoán càng trở nên rõ ràng khi người quản lý của Verstappen, Raymond Vermeulen và cha anh, Jos, được nhìn thấy đến thăm khu vực tiếp khách của đội đua McLaren.