Bi kịch huyền thoại vô địch 4 Grand Slam tố chồng lừa mất hơn 1.000 tỷ đồng

Vicario đổ lỗi cho chồng

Cựu tay vợt số 1 thế giới Arantxa Sanchez Vicario, người từng kết hôn với doanh nhân Josep Santacana trong 11 năm, đã mất toàn bộ số tiền 31 triệu bảng Anh (khoảng hơn 1.000 tỷ đồng) mà bà kiếm được.

Sanchez Vicario mới đây đã phát biểu trên chương trình truyền hình Tây Ban Nha có tên Universo Callejo: “Tôi tin tưởng anh ta vì anh ta là bố của các con tôi. Tôi đã yêu anh ta một cách mù quáng. Anh ta thực sự không phải là người mà tôi nghĩ.

Tôi chỉ tập trung vào việc chơi quần vợt và không bao giờ quản lý tài chính cá nhân vì tôi không biết cách làm. Tôi đã tin tưởng giao tài sản để chồng mình quản lý và rồi tiền biến mất. Tôi phải gánh vác toàn bộ gánh nặng".

Sanchez Vicario bốc hơi tài sản vì tin tưởng giao cho chồng

Hai người từng ra tòa vào năm 2023 sau khi bị cáo buộc che giấu tài sản để trốn tránh việc trả khoản nợ cho ngân hàng. Vì điều đó, Sanchez Vicario đã bị tuyên án 2 năm tù treo và phải trả khoản nợ trị giá 5,5 triệu bảng.

Nói về việc thoát khỏi chuyện phải ngồi tù, Vicario cho biết: “Tôi không phải vào tù vì tôi trích 50% thu nhập của mình để nộp cho ngân hàng. Tôi đang tuân thủ quy định dù sâu thẳm trong lòng tôi là nạn nhân".

Hiện tại, bà làm HLV quần vợt tại Mỹ và phải dùng 50% thu nhập để trả nợ cho ngân hàng.

Sự nghiệp thành công của Vicario

Sanchez Vicario trở thành nhà vô địch Grand Slam ở tuổi 17, khi lần đầu tiên giành chiến thắng tại Roland Garros vào năm 1989. Bà đã giành thêm 2 danh hiệu nữa tại Roland Garros trong sự nghiệp của mình.

Thêm vào đó, cựu tay vợt người Tây Ban Nha này cũng đã giành chiến thắng tại giải US Open năm 1994. Tại Wimbledon và Australian Open, Sanchez Vicario đã nhiều lần lọt vào chung kết nhưng không giành được chiến thắng nào. Tổng cộng trong sự nghiệp, Vicario có được 4 Grand Slam danh giá.