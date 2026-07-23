Định vứt bỏ sự nghiệp, mỹ nhân bóng chuyền 2m01 "quay xe" giật cúp triệu đô

Trước khi đứng trên bục vinh quang nhận chiếc cúp vô địch lịch sử cùng số tiền thưởng khổng lồ tại Mỹ, "khủng long" Tristin Savage từng nếm trải chuỗi ngày bôn ba đầy cô độc và đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ bỏ bóng chuyền để tìm một lối đi khác.

Tristin Savage suýt bỏ bóng chuyền vì chán nản

Ý định buông xuôi của "đóa hồng" cao 2m01

Sở hữu chiều cao vô tiền khoáng hậu 2m01 cùng sải tay dài ấn tượng, Tristin Savage là cái tên nổi bật từ thời còn thi đấu cho đội bóng chuyền trường đại học danh tiếng UCLA (UCLA Bruins). Bản lý lịch ấn tượng giúp cô nhanh chóng bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Thế nhưng, hào quang không đến dễ dàng.

Để duy trì đam mê, cô gái trẻ đã phải trải qua hành trình bôn ba cực kỳ gian truân qua nhiều câu lạc bộ từ Pháp, Puerto Rico cho đến Hy Lạp. Sự cô đơn nơi xứ người, áp lực thành tích cùng những chấn thương dai dẳng đã có lúc bào mòn ý chí của mỹ nhân sinh năm 2001 này.

Trong một buổi chia sẻ trên chương trình Set 6 Podcast, Tristin thừa nhận cô từng rơi vào khủng hoảng tâm lý trầm trọng và đã tính đến chuyện giải nghệ ngay trước khi mùa giải mới bắt đầu. Cô từng muốn vứt bỏ quả bóng da để tìm kiếm một công việc văn phòng bình thường nhằm ổn định cuộc sống.

Cú "quay xe" thay đổi định mệnh mang tên Dallas Pulse

Đúng vào thời điểm chuẩn bị buông xuôi, cơ hội xuất hiện khi câu lạc bộ Dallas Pulse gửi lời mời chiêu mộ cô tham gia giải bóng chuyền nhà nghề Mỹ (Pro Volleyball Federation). Quyết định gật đầu phút chót để trở lại quê nhà thi đấu chính là bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

Tại đội bóng mới, Tristin như cá gặp nước. Bằng lối chơi rực lửa, cô nhanh chóng vươn lên thành "bức tường thành" không thể xô đổ ở vị trí phụ công (Middle Blocker).

Trận chung kết triệu đô và màn tỏa sáng điên rồ

Đỉnh cao của cú "quay xe" lịch sử này chính là giải đấu đặc biệt mang tên "Match for a Million" (Trận đấu triệu đô) nơi các đội bóng hàng đầu cạnh tranh cho chiếc cúp vô địch có giá trị tiền thưởng khổng lồ.

Trận chung kết bóng chuyền Major League Volleyball (MLV) hôm 9/5/2026, giải bóng chuyền nhà nghề lâu đời nhất dành cho nữ tại Mỹ diễn ra căng thẳng. Dallas Pulse đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để bước lên ngôi vương khi đánh bại Omaha Supernovas với tỷ số 3-2. Người góp công lớn nhất vào việc bóp nghẹt các tay đập đối phương không ai khác chính là Tristin Savage.

Đúng như cái họ "Savage" (nghĩa là dữ dội, táo bạo) của mình, cô hóa thân thành một "quái kiệt" trên lưới khi thiết lập màn trình diễn đỉnh cao với 7 pha chắn bóng ăn điểm trực tiếp, bẻ gãy hoàn toàn các đợt tấn công của đối thủ. Chức vô địch này giúp đội bóng của cô ẵm trọn số tiền thưởng 1 triệu USD.

Từ một vận động viên suýt giải nghệ và từ bỏ đam mê, Tristin Savage giờ đây đứng trên đỉnh cao danh vọng và trở thành thỏi nam châm hút truyền thông tại Mỹ nhờ gương mặt xinh đẹp chuẩn siêu mẫu và giá trị thương mại tăng vọt sau đêm chung kết lịch sử.

Những hình ảnh đẹp về Tristin