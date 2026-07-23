Đua xe F1, Hungarian GP: Chặng Monaco “không rào chắn” khép lại giai đoạn 1 của mùa giải 2026

Trong hai năm gần đây, trường đua đã trải qua một đợt cải tạo toàn diện, nâng cấp khu vực paddock, khu đón tiếp khách VIP, cũng như mặt đường và các khán đài. Trước thềm chặng đua cuối tuần này, cua 1 và cua 12 đã được thảm lại mặt đường, tiếp nối công đoạn cải tạo khu vực pit lane và vạch xuất phát vào năm ngoái.

Cua 1 Hungaroring được thảm lại năm nay

Trường đua có chiều dài 4,381 km và sở hữu 14 góc cua. Nơi đây thường được so sánh với một đường đua karting do chiều dài ngắn và cấu trúc uốn lượn của nó. Chỉ có đúng một đoạn thẳng duy nhất (qua vạch xuất phát/đích), và đó cũng là một trong số những cơ hội hiếm hoi để thực hiện các pha tấn công.

Các tay đua phải đối mặt với nhiều góc cua trong phần còn lại của vòng chạy, một vài trong số đó là các góc gập 180°. Vì lý do này, thiết lập xe (set-up) tại đây thường rất tương đồng với cấu hình sử dụng tại Monaco.

Tương tự Monaco, ba hợp chất lốp mềm nhất trong danh mục lốp cũng sẽ được sử dụng tại Budapest: C3, C4 và C5. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho một đường đua tốc độ chậm, nơi độ bám khi tăng tốc và sự ổn định phanh đóng vai trò quyết định để xử lý các pha đổi hướng liên tục. Bề mặt đường đua có độ nhám khá rõ do “tuổi đời” của các đoạn chưa được làm mới, và độ bám thuộc nhóm thấp nhất mùa giải.

Thông số kỹ thuật lốp Pirelli tại Hungaroring

Nhiệt độ mặt đường tại Hungaroring thường ghi nhận mức cao nhất mùa giải. Do đó, sự xuống cấp lốp do quá nhiệt là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất lốp, đặc biệt là ở trục bánh sau do giai đoạn tăng tốc chiếm ưu thế. Hiện tượng rỗ lốp (graining) cũng có thể xuất hiện trên các hợp chất lốp mềm hơn.

Lựa chọn giữa hai chiến thuật này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố vị trí trên đường đua bởi việc vượt mặt tai đây vô cùng khó khăn. Với nhiệt độ rất cao, các đội nhiều khả năng sẽ ưu tiên sử dụng hai hợp chất lốp cứng nhất (C3 và C4).

Ngay sau chặng Hungarian GP, Pirelli sẽ ở lại Budapest cùng các đội đua Aston Martin, Audi và Alpine trong 2 ngày để thử nghiệm phát triển các dòng lốp cho mùa giải năm sau.

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Hungary

Kể từ lần đầu tiên đăng cai một tuần đua F1 vào năm 1986, Budapest đã mang đến vô số khoảnh khắc kinh điển không thể nào quên. Dưới đây là một vài điểm nhấn đáng nhớ nhất:

Năm 1989: Việc vượt mặt tại Hungaroring nổi tiếng khó khăn, nhưng Nigel Mansell có vẻ không mấy bận tâm. Xuất phát từ vị trí P12 sau lượt chạy phân hạng khó khăn, tay đua người Anh đã "xé gió" lao qua toàn bộ đoàn đua trước khi khuất phục Ayrton Senna để giành chiến thắng với khoảng cách lên tới 26 giây.

Schumacher giành chiến thắng cuộc đua năm 1998

Năm 1998: McLaren tưởng chừng đã kiểm soát hoàn toàn cuộc đua cho đến khi Ferrari tung ra "vũ khí" chiến thuật. Chuyển sang chiến thuật 3 lần pit đầy táo bạo, Michael Schumacher đã có chuỗi vòng chạy thần tốc để qua mặt Mika Häkkinen và giành chiến thắng ngoạn mục.

Năm 2006: Điều kiện thời tiết biến động đã biến cuộc đua thành một màn thử thách bản lĩnh ngay từ vạch xuất phát. Giữa hàng loạt vụ va chạm và các lượt xe an toàn, Jenson Button vẫn giữ được một cái đầu lạnh để giành chiến thắng F1 đầu tiên trong sự nghiệp từ vị trí xuất phát P14.

Năm 2014: Daniel Ricciardo đã tận dụng tối đa chiến thuật lốp ở giai đoạn cuối cuộc đua dưới thời gian xe an toàn để giật lấy chiến thắng từ tay Fernando Alonso ở những vòng chạy cuối cùng.

Năm 2020: Max Verstappen đã làm hỏng xe ngay trên đường chạy ra vạch xuất phát, khiến khả năng tham gia cuộc đua của anh bị đe dọa nghiêm trọng. Tuy nhiên, các kỹ sư Red Bull đã làm việc với tốc độ phi thường để sửa chữa, không những giúp tay đua người Hà Lan kịp thời xuất phát mà còn cán đích ở vị trí thứ 2 trên bục podium.

Năm 2021: Esteban Ocon giành chiến thắng F1 đầu tiên đầy bất ngờ sau một cú xuất phát dưới mưa đầy hỗn loạn. Valtteri Bottas vô tình tạo ra một vụ va chạm liên hoàn tại cua 1, dẫn đến cờ đỏ. Khi mặt đường khô ráo trở lại nhanh chóng, toàn bộ đoàn xe phía sau người giành pole Lewis Hamilton đã vào pit ngay ở vòng khởi động lại, biến Hamilton thành tay đua duy nhất xuất phát cuộc đua!

Năm 2022: Verstappen cống hiến một trong những màn trình diễn hay nhất F1 hiện đại khi giành chiến thắng từ vị trí thứ 10. Red Bull đã đưa ra những quyết định chiến thuật chính xác để giúp anh vượt qua Hamilton và George Russell (người giành pole đầu tiên sự nghiệp hôm trước đó). Tay đua người Hà Lan thậm chí còn ‘sống sót’ sau một pha xoay xe 360 độ ngay trong cuộc đua.

Năm 2024: Oscar Piastri giành chiến thắng Grand Prix đầu tiên trong sự nghiệp, cùng chiến thắng 1-2 đầy tranh cãi cho McLaren. Lando Norris đã vượt lên trước nhờ chuỗi pit-stop, nhưng cuối cùng phải trả lại vị trí theo mệnh lệnh của đội đua ở vòng 68.

THỐNG KÊ

Chặng đua F1 Hungarian Grand Prix bước vào năm thứ 41 được tổ chức. Tất cả các cuộc đua đều được tổ chức tại Hungaroring, nằm ở ngoại ô Budapest, từ năm 1986 cho đến nay. Tay đua thành công nhất là Lewis Hamilton, nắm giữ kỷ lục với 8 chiến thắng, nhiều hơn 4 lần so với Michael Schumacher.

McLaren có chiến thắng 1-2 cách đây 12 tháng

McLaren là đội đua thành công nhất tại Budapest với 13 chiến thắng. Có ba tay đua hiện tại đã giành được chiến thắng F1 đầu tiên trong sự nghiệp tại Hungary, bao gồm: Fernando Alonso (2003) cùng đội đua Renault, Esteban Ocon (2021) cùng Alpine (cũng là chiến thắng đầu tiên của đội đua này) và Oscar Piastri (2024) cùng McLaren.

Liệu Kimi Antonelli có thể khẳng định vị thế của mình với thêm 1 chiến thắng trước khi bước vào kỳ nghỉ hè hay một tay đua khác sẽ lên ngôi? Hãy đón xem chặng đua Hungarian GP 2026 với lịch trình như sau:

Thứ 6, ngày 24/7/2026

FP1: 18:30 – 19:30

FP2: 22:00 – 23:00

Thứ 7, ngày 25/7/2026

FP3: 17:30 – 18:30

Vòng phân hạng: 21:00 – 22:00

Chủ nhật, ngày 26/7/2026

Cuộc đua chính: 20:00