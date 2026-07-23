"Hoàng tử" tennis đổi vận sau khi sa thải bố & cặp kè mỹ nhân mới cực xinh

Stefanos Tsitsipas đã chính thức giải cơn khát danh hiệu kéo dài 16 tháng bằng chức vô địch đầy cảm xúc tại giải ATP 250 Swiss Open Gstaad 2026. Chiến thắng này chấm dứt chuỗi phong độ khủng hoảng kéo dài và đánh dấu sự trở lại của "Hoàng tử tennis" người Hy Lạp, trùng hợp với giai đoạn anh tìm thấy hạnh phúc mới bên bạn gái Kristen Thoms.

Sau khi chia tay Badosa (bên phải), hiện Tsitsipas đang hạnh phúc bên nàng người mẫu Thoms (bên trái)

Bước ngoặt giải hạn tại Thụy Sĩ

Trận chung kết kịch tính diễn ra tại Gstaad (Thụy Sĩ) đã chứng kiến một Tsitsipas vô cùng kiên cường khi đối đầu với hiện tượng người Bỉ Raphael Collignon. Tay vợt 27 tuổi giành chiến thắng chung cuộc 2-1 với tỷ số các set lần lượt là 6-4, 6-7 và 6-3 sau một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Để chạm tay vào chiếc cúp vô địch, ngôi sao người Hy Lạp đã phải trải qua một hành trình vắt kiệt sức lực thực sự. Ngoại trừ trận mở màn thắng áp đảo Ignacio Buse, anh đã liên tiếp phải căng sức trong cả 4 trận đấu kéo dài 3 set trước Jerome Kym, Arthur Rinderknech, Alexander Shevchenko và chính Collignon ở trận đấu cuối cùng.

Sự lỳ lợm cùng ý chí trong loạt marathon thể lực này chính là chìa khóa giúp anh lên ngôi, đồng thời biến anh thành tay vợt Hy Lạp đầu tiên trong lịch sử đăng quang tại giải đấu này. Đây cũng là danh hiệu ATP thứ 13 trong sự nghiệp của anh, cột mốc giải tỏa rất nhiều áp lực kể từ sau chức vô địch Dubai Open năm 2025.

Điểm tựa tình yêu và quyết định cải tổ triệt để

Giới chuyên môn nhận định, sự hồi sinh của cựu số 3 thế giới đến từ sự cộng hưởng lớn giữa việc ổn định tâm lý trong cuộc sống cá nhân lẫn những quyết định cải tổ triệt để từ ban huấn luyện. Kể từ khi công khai mối quan hệ với Kristen Thoms vào đầu năm 2026, Tsitsipas dường như đã trút bỏ được gánh nặng áp lực từ truyền thông sau cuộc tình ồn ào trước đó với Paula Badosa.

Thoms, với tư cách là một cựu tay vợt phong trào và hiện là một người mẫu thời trang, đã mang đến cho anh sự ủng hộ thầm lặng nhưng vững chắc, đồng hành cùng anh qua các giải đấu bằng một nguồn năng lượng tích cực và bình yên.

Song hành với niềm vui đời tư, bước ngoặt chuyên môn lớn nhất của Tsitsipas chính là quyết định dũng cảm ngừng hợp tác huấn luyện với bố ruột, ông Apostolos, trước thềm mùa hè. Sự tự lập này, kết hợp với việc điều trị dứt điểm chấn thương lưng dai dẳng, giúp lối chơi của anh trở nên kỷ luật hơn, tìm lại những cú thuận tay mang tính sát thương cao và cải thiện rõ rệt bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

Ban huấn luyện của Tsitsipas không còn sự hiện diện của bố anh

Từng bước tìm lại vị thế

Chiến thắng ý nghĩa tại Thụy Sĩ mang lại cho Tsitsipas 250 điểm thưởng, giúp anh nhảy vọt 34 bậc từ vị trí 85 lên sát nút top 50 thế giới với vị trí thứ 51. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu trên trang chủ ATP Tour, tay vợt Hy Lạp xúc động chia sẻ rằng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đã vượt qua được những cơn đau thể xác và những trận đấu tưởng chừng như không bao giờ kết thúc để biến tuần thi đấu này thành một bệ phóng hoàn hảo.

Dù một giải đấu cấp độ ATP 250 chưa thể đưa anh trở lại ngay cuộc đua sòng phẳng với những siêu sao hàng đầu hiện tại, nhưng với tâm lý thoải mái bên người yêu mới cùng bộ máy huấn luyện được làm mới hoàn toàn, "Hoàng tử" Thần thoại Hy Lạp đang đi đúng hướng trên con đường tìm lại ánh hào quang vốn có của mình.

Anh cũng đã tự tin đặt ra những mục tiêu tiếp theo cho mình trong mùa giải năm nay là nhanh chóng quay lại top 50, nỗ lực đánh bại các tay vợt trong top 10 và hướng tới chức vô địch ở một giải đấu cấp độ ATP 500 cao hơn.