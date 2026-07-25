Nóng nhất thể thao sáng 25/7: CLB Mông Cổ của Thảo My dừng bước ở tứ kết giải 3x3 FIBA

CLB Mông Cổ của Thảo My dừng bước ở tứ kết giải 3x3 FIBA

CLB Ulaanbaatar Amazons của bóng rổ nữ Mông Cổ đã dừng bước ở tứ kết tại giải FIBA 3x3 Batam Women’s Series sau khi thua đội tuyển chọn của Pháp với tỷ số 13-15. Đã chơi rất tốt từ đầu giải, Trương Thảo My và 3 đồng đội của cô tiếp tục chơi cố gắng trước đối thủ được đánh giá khá mạnh.

Trương Thảo My trong màu áo Ulaanbaatar Amazons tại giải FIBA 3x3 Bantam Women's Series

Đội Ulaanbaatar đã chiếm ưu thế về rebound khi dẫn tỷ số 23-16 về thông số này (Thảo My dẫn đầu cả trận với 8 rebound), tuy nhiên họ dứt điểm trượt khá nhiều, trong đó ném trúng chỉ 1/12 từ cự ly 2 điểm. Thiệt thòi hơn nữa cho đội bóng tới từ Mông Cổ là Amari Robinson, người dẫn đầu đội với 5 điểm, đã bị chấn thương và Ulaanbaatar phải đấu hiệp phụ mà không có người để thay.

Ulaanbaatar thực tế đã bứt lên dẫn trước 5-1 ở đầu trận nhưng sau đó để cho ĐT Pháp gỡ hòa 6-6. Hai đội tiếp tục so kè sang hiệp phụ tới khi tỷ số là 12-12, nhưng sau khi Ulaanbaatar lên điểm 13-12, Marie Milapie gỡ hòa 13-13 cho Pháp trước khi Marie Mane có cú ném 2 điểm ở giây cuối cùng của trận đấu để mang lại chiến thắng kịch tính cho Pháp 15-13.

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