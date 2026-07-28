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Trực tiếp bóng đá Malaysia - Lào: Bất ngờ khó xuất hiện (AFF Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Malaysia AFF Cup 2026

(20h, 28/7, bảng B AFF Cup 2026) Tuyển Lào dự báo khó lòng gây ra bất ngờ khi chạm trán Malaysia.

   

AFF Cup | 20h, 28/7 | Kuala Lumpur

Malaysia
Trực tiếp bóng đá Malaysia - Lào: Bất ngờ khó xuất hiện (AFF Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Malaysia - Lào: Bất ngờ khó xuất hiện (AFF Cup) - 1
Lào
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Malaysia - Lào: Bất ngờ khó xuất hiện (AFF Cup) - 1
Azri, Abaidullah, Alif, Rodney, Aguero, Endrick, Sumareh, Josue, Syafiq, Pavithran, Ruventhiran
Trực tiếp bóng đá Malaysia - Lào: Bất ngờ khó xuất hiện (AFF Cup) - 1
Lokphathip, Thongkhamsavath, Chanthaleuxay, Somsanith, Xaysombath, Leuanthala, Noophakde, Phetsivailay, Khounthoumphone, Wepaserth, Sengvanny

Bất ngờ khó xuất hiện

Malaysia và Lào trải qua cảm xúc trái ngược nhau ở trận mở màn AFF Cup 2026. Trong khi Malaysia giành chiến thắng 2-1 trước Philippines, thì Lào bị Thái Lan đánh bại với tỷ số 5-0. Điều này rõ ràng ảnh hưởng lớn tới tinh thần của các cầu thủ Lào ở cuộc đối đầu Malaysia sắp tới. 

Trình độ của Lào cũng tỏ ra hạn chế so với Malaysia. Điều này kéo dài trong suốt nhiều năm qua. Như ở 10 trận gần nhất đôi bên gặp nhau, Malaysia có thành tích toàn thắng.

Trực tiếp bóng đá Malaysia - Lào: Bất ngờ khó xuất hiện (AFF Cup) - 1

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8

Indonesia - Việt Nam 03.08

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Indonesia
Việt Nam
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Trước 20:30 ngày 03/08
Thể lệ
Xuân Son, Đình Bắc rạng rỡ ăn mừng ngày ĐT Việt Nam đại thắng 7-0 trận mở màn AFF Cup
Xuân Son, Đình Bắc rạng rỡ ăn mừng ngày ĐT Việt Nam đại thắng 7-0 trận mở màn AFF Cup

HLV Kim Sang Sik và dàn sao của tuyển Việt Nam có được sự thoải mái cần thiết sau khi giành chiến thắng trước Timor Leste ở trận mở màn AFF Cup 2026.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/07/2026 12:50 PM (GMT+7)
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