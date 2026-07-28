Trực tiếp bóng đá Malaysia - Lào: Bất ngờ khó xuất hiện (AFF Cup)

AFF Cup | 20h, 28/7 | Kuala Lumpur Malaysia 0 - 0 Lào (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Malaysia vs Lào Lào Điểm Azri Abaidullah Alif Rodney Aguero Endrick Sumareh Josue Syafiq Pavithran Ruventhiran Điểm Lokphathip Thongkhamsavath Chanthaleuxay Somsanith Xaysombath Leuanthala Noophakde Phetsivailay Khounthoumphone Wepaserth Sengvanny Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Malaysia Malaysia Lào Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Azri, Abaidullah, Alif, Rodney, Aguero, Endrick, Sumareh, Josue, Syafiq, Pavithran, Ruventhiran Lokphathip, Thongkhamsavath, Chanthaleuxay, Somsanith, Xaysombath, Leuanthala, Noophakde, Phetsivailay, Khounthoumphone, Wepaserth, Sengvanny

Bất ngờ khó xuất hiện

Malaysia và Lào trải qua cảm xúc trái ngược nhau ở trận mở màn AFF Cup 2026. Trong khi Malaysia giành chiến thắng 2-1 trước Philippines, thì Lào bị Thái Lan đánh bại với tỷ số 5-0. Điều này rõ ràng ảnh hưởng lớn tới tinh thần của các cầu thủ Lào ở cuộc đối đầu Malaysia sắp tới.

Trình độ của Lào cũng tỏ ra hạn chế so với Malaysia. Điều này kéo dài trong suốt nhiều năm qua. Như ở 10 trận gần nhất đôi bên gặp nhau, Malaysia có thành tích toàn thắng.

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