Trực tiếp bóng đá Malaysia - Lào: Bất ngờ khó xuất hiện (AFF Cup)
(20h, 28/7, bảng B AFF Cup 2026) Tuyển Lào dự báo khó lòng gây ra bất ngờ khi chạm trán Malaysia.
AFF Cup | 20h, 28/7 | Kuala Lumpur
Điểm
Azri
Abaidullah
Alif
Rodney
Aguero
Endrick
Sumareh
Josue
Syafiq
Pavithran
Ruventhiran
Điểm
Lokphathip
Thongkhamsavath
Chanthaleuxay
Somsanith
Xaysombath
Leuanthala
Noophakde
Phetsivailay
Khounthoumphone
Wepaserth
Sengvanny
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Bất ngờ khó xuất hiện
Malaysia và Lào trải qua cảm xúc trái ngược nhau ở trận mở màn AFF Cup 2026. Trong khi Malaysia giành chiến thắng 2-1 trước Philippines, thì Lào bị Thái Lan đánh bại với tỷ số 5-0. Điều này rõ ràng ảnh hưởng lớn tới tinh thần của các cầu thủ Lào ở cuộc đối đầu Malaysia sắp tới.
Trình độ của Lào cũng tỏ ra hạn chế so với Malaysia. Điều này kéo dài trong suốt nhiều năm qua. Như ở 10 trận gần nhất đôi bên gặp nhau, Malaysia có thành tích toàn thắng.
Xem ASEAN Huyndai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
HLV Kim Sang Sik và dàn sao của tuyển Việt Nam có được sự thoải mái cần thiết sau khi giành chiến thắng trước Timor Leste ở trận mở màn AFF Cup 2026.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/07/2026 12:50 PM (GMT+7)