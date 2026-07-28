Rộ tin Real công bố Diomande hôm nay, báo doanh thu kỷ lục 1,3 tỷ euro

Ban lãnh đạo Real chuẩn bị báo doanh thu kỷ lục 1,3 tỷ euro

Theo thông tin từ Diario AS, ban lãnh đạo Real Madrid dự kiến họp vào hôm nay để công bố báo cáo tài chính của mùa giải hiện tại và ngân sách cho mùa giải tiếp theo. Đáng chú ý, đội chủ sân Bernabeu sẽ thiết lập mức doanh thu 1,3 tỷ euro, con số chưa từng được bất kỳ câu lạc bộ thể thao nào đạt tới. Khoản thu này cũng giúp đội bóng duy trì nền tảng tài chính ổn định.

Hiện tại, riêng việc xuất hiện cùng 3 nhà tài trợ trên áo đấu mang lại cho Real Madrid khoảng 300 triệu euro doanh thu mỗi năm.

Các hợp đồng mới cho thấy sự tin tưởng của các nhà tài trợ đối với cách điều hành của ban lãnh đạo Real Madrid. Những thỏa thuận này góp phần đưa áo đấu của Real Madrid trở thành chiếc áo có giá trị thương mại cao nhất thế giới.

Real có thể sớm công bố Diomande

Rộ tin công bố Diomande trong những giờ tới

Nền tảng tài chính vững mạnh cũng giúp Real Madrid chủ động hơn trên thị trường chuyển nhượng. Điều này sẽ tiếp tục được thể hiện trong những giờ tới, khi đội bóng dự kiến chính thức công bố Yan Diomande là cầu thủ mới.

Real Madrid đã đạt thỏa thuận hoàn toàn với tuyển thủ Bờ Biển Ngà. "Đội bóng Hoàng gia" cũng nhận được sự đồng thuận ban đầu với RB Leipzig từ tuần trước và dự kiến hoàn tất các thủ tục trong hôm nay.

Diomande sẽ là tân binh thứ 5, nhưng nhiều khả năng chưa phải bản hợp đồng cuối cùng của Real Madrid trong mùa hè này. Đội bóng vẫn đang chờ một số cầu thủ trong đội một rời đi trước khi tiếp tục điều chỉnh lực lượng.

Bên cạnh đó, Real Madrid thu về hơn 100 triệu euro từ việc bán các cầu thủ trưởng thành từ học viện trong mùa hè này. Khoản thu này dự kiến còn tăng đáng kể trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

Kỳ chuyển nhượng tấp nập kẻ đến, người đi

Đội bóng cũng không loại trừ khả năng bán thêm một số cầu thủ đang tập luyện hoặc chuẩn bị bắt đầu tập luyện dưới sự dẫn dắt của Mourinho tại Valdebebas.

Về chuyên môn, HLV Jose Mourinho đang đánh giá toàn bộ đội hình hiện có. Kết luận đầu tiên của HLV người Bồ Đào Nha là Real Madrid cần bổ sung thêm tốc độ. Đây được xem là lý do khiến đội bóng nhanh chóng thúc đẩy thương vụ Diomande.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đánh giá Diomande là một cầu thủ khác biệt và tin rằng anh có khả năng tạo dấu ấn trong một giai đoạn dài tại Real Madrid.