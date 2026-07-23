"Nữ hoàng" Olympic bén duyên cùng nam tài tử điển trai, chuyện tình gây sốt làng thể thao

Sự kết hợp bất ngờ giữa nhà vô địch Olympic Frida Karlsson và nam diễn viên điển trai Simon Loof đang là tâm điểm chú ý của truyền thông Bắc Âu.

Frida Karlsson lần đầu xác nhận hẹn hò nam diễn viên Simon Loof sau thời gian kín tiếng

Chuyện tình bí mật

Sau nhiều tháng giữ kín chuyện riêng tư, "búp bê tuyết" của làng trượt tuyết Thụy Điển Frida Karlsson (26 tuổi) đã chính thức xác nhận cô không còn độc thân. Trả lời phỏng vấn độc quyền trên tạp chí Svensk Dam, kiều nữ thể thao hạnh phúc tiết lộ cô và nam tài tử Simon Loof (30 tuổi) đã hẹn hò được một thời gian.

"Mọi chuyện đang thực sự rất tuyệt vời", Frida chia sẻ với nụ cười rạng rỡ. Thông tin này lập tức bùng nổ truyền thông, bởi trước đó, Frida từng có mối tình thanh xuân nổi tiếng với đồng nghiệp William Poromaa. Việc cô chuyển hướng hẹn hò với một ngôi sao giải trí nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ.

"Nữ hoàng băng giá" vừa lập cú đúp vàng Olympic

Frida Karlsson không chỉ sở hữu nhan sắc khả ái mà còn là một trong những vận động viên vĩ đại nhất hiện tại của Thụy Điển.

Tại Thế vận hội Mùa đông diễn ra ở Ý vừa qua, cô đã thống trị đường đua với 2 tấm HCV (nội dung skiathlon và 10km), cùng 1 HCB tiếp sức.

Chỉ vừa mới đây, Frida đã vinh dự được trao tặng Victoriaprisen (Giải thưởng Victoria) phần thưởng danh giá bậc nhất dành cho vận động viên xuất sắc nhất năm của Thụy Điển. Trước đó, cô cũng là nỗi khiếp sợ của các đối thủ tại giải vô địch thế giới ở Granasen.

Nhà vô địch Olympic và tài tử Thụy Điển trở thành cặp đôi mới gây chú ý tại Bắc Âu

Tài tử hào hoa đang vươn tầm Hollywood

Sánh đôi cùng "kiều nữ thể thao" là Loof, một trong những nam diễn viên sở hữu ngoại hình cuốn hút và tài năng đang độ chín của màn ảnh Thụy Điển.

Simon ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả trẻ qua các loạt phim truyền hình ăn khách như Eagles và Threesome.

Không dừng lại ở thị trường Bắc Âu, nam tài tử 30 tuổi này vừa có màn ra mắt ấn tượng trong bộ phim điện ảnh Mỹ In the Lost Lands (phát hành năm 2025).

Sự sánh duyên giữa một nhà vô địch Olympic kiên cường trên tuyết trắng và một nam nghệ sĩ hào hoa, lãng mạn trên màn ảnh đang tạo nên một hiệu ứng truyền thông đặc biệt. Người hâm mộ gọi đây là cặp "tiên đồng ngọc nữ" hoàn hảo mới, nơi siêu sao thể thao kết đôi cùng nam tài tử.