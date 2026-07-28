Arsenal đổ bộ Tây Ban Nha, dàn sao thư giãn ở bể bơi trước trận ra quân

Dàn sao Arsenal xả hơi bên bể bơi sau ngày đầu tập luyện căng thẳng

Ngay trong ngày đầu tiên của chuyến tập huấn tại Catalonia, HLV Mikel Arteta đã cho các học trò nuốt trọn giáo án tập luyện trên sân cỏ lẫn trong phòng gym.

Dàn sao Arsenal hào hứng xả hơi ở bể bơi ngay trong ngày đầu tiên của chuyến tập huấn.

Để giúp các cầu thủ hồi phục thể lực và giải nhiệt sau những giờ rèn luyện mệt mỏi, ban huấn luyện đã cho toàn đội thư giãn tại bể bơi.

Reiss Nelson và Jurrien Timber đùa nghịch vui vẻ dưới bể bơi.

Dàn sao "Pháo thủ" tỏ ra cực kỳ thích thú khi cùng nhau chơi bóng bằng đầu dưới nước. Những tiếng cười đùa rộn rã cùng sự xuất hiện của các khẩu súng nước chơi đùa đã tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt và thoải mái.

Lực lượng chuẩn bị cho trận giao hữu đầu tiên gặp Girona

Ở chuyến tập huấn này, Arsenal thiếu vắng một số trụ cột như Bukayo Saka hay Declan Rice do vừa trải qua kỳ thi đấu quốc tế. Dẫu vậy, đội hình vẫn quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu như Kai Havertz, Viktor Gyokeres và Gabriel Jesus.

HLV Arteta cũng nhân cơ hội này để kiểm tra phong độ của các tân binh như Christos Tzolis hay Illan Meslier, bên cạnh những nhân tố trở lại sau hợp đồng cho mượn như Reiss Nelson và Fabio Vieira.

Trận gặp Girona vào thứ Bảy tới sẽ là bài test đầu tiên, mở màn cho chuỗi giao hữu gặp Real Betis, Dortmund, Como trước khi đá trận Siêu cúp Anh (Community Shield) với Man City.