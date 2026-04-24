Nóng nhất thể thao sáng 24/4: Alcaraz cày ải dày đặc, huyền thoại lo ảnh hưởng sự nghiệp

Alcaraz cày ải lịch trình dày đặc, nhận cảnh báo đanh thép

Carlos Alcaraz đang đối mặt lời cảnh báo nghiêm túc về tương lai sau chuỗi chấn thương đáng lo. Tay vợt người Tây Ban Nha nhiều khả năng lỡ French Open vì chấn thương cổ tay, hệ quả từ việc tham dự liên tiếp các giải ATP Tour tại Monte Carlo và Barcelona Open.

Alcaraz cày ải quá nhiều

Khác với đàn anh Rafael Nadal từng thống trị mặt sân đất nện, Alcaraz liên tiếp gặp vấn đề thể lực khi theo đuổi “cú đúp” này. Dù từng vô địch Rome Masters và Roland Garros mùa trước, nguy cơ tái phát chấn thương đang buộc anh phải cân nhắc lại lịch thi đấu. Huyền thoại Andy Roddick lo ngại rằng việc Alcaraz quá tham cày ải các giải đấu có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp lâu dài của tay vợt này.

McLaren tin Verstappen chưa rời F1, nhưng có thể chia tay Red Bull

Tương lai của Max Verstappen đang trở thành tâm điểm, khi Lando Norris và sếp McLaren Zak Brown đưa ra những nhận định trái chiều. Norris tin nhà vô địch thế giới sẽ không rời Formula 1 trong năm nay, nhưng Brown lại cho rằng Verstappen có thể rời Red Bull Racing để gia nhập đội khác. Phong độ không như ý và sự ra đi sắp tới của kỹ sư Gianpiero Lambiase được xem là những yếu tố khiến tay đua Hà Lan cân nhắc tương lai.

Rockhold chọn Chimaev hạ Strickland tại UFC 328

Luke Rockhold công khai ủng hộ Khamzat Chimaev đánh bại đồng hương Sean Strickland tại UFC 328. Dù Strickland có lợi thế sân nhà tại Newark, Rockhold – người từng tập luyện cùng Chimaev – tin rằng võ sĩ bất bại này vượt trội về chuyên môn. Cựu vô địch hạng trung không ngần ngại bày tỏ quan điểm, kể cả khi điều đó đồng nghĩa một võ sĩ Mỹ có thể thất bại trước khán giả quê nhà.

Andy Murray hé lộ tương lai huấn luyện sau khi chia tay Djokovic

Andy Murray xác nhận đã nhận được nhiều lời mời huấn luyện kể từ khi kết thúc hợp tác với Novak Djokovic, song chưa có ý định trở lại ngay. Sau khi giải nghệ, Murray gây bất ngờ khi dẫn dắt Djokovic từ cuối năm 2024, khởi đầu ấn tượng với chiến thắng trước Alcaraz tại Australian Open. Tuy nhiên, chấn thương và phong độ sa sút khiến Djokovic chấm dứt hợp tác trước thềm Roland Garros 2025. Hiện tại, cựu số một thế giới người Anh chọn tận hưởng cuộc sống gia đình, thay vì vội vàng nhận dự án mới.

Đội ngũ Sinner lý giải quyết định dự Madrid Open

HLV Simone Vagnozzi cho biết Jannik Sinner từng cân nhắc bỏ qua Madrid Open, nhưng cuối cùng quyết định tham dự để duy trì cảm giác thi đấu. Tay vợt số 1 thế giới đang có phong độ cao với ba danh hiệu Masters 1.000 liên tiếp, bao gồm Indian Wells, Miami và Monte Carlo. Việc nghỉ quá lâu trước Italian Open và Roland Garros được cho là không có lợi. Tại Madrid, Sinner sẽ là hạt giống số 1 trong bối cảnh các đối thủ lớn như Alcaraz và Djokovic vắng mặt.