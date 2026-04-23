“Truyền nhân Nadal” như nấm mọc sau mưa: Alcaraz sừng sững, "Rafa mới" cực tài năng

Sự nghiệp của Rafael Nadal đã khép lại, để lại khoảng trống khổng lồ trong lòng người hâm mộ và trên bản đồ quần vợt thế giới. Nhưng nếu có một quốc gia không bao giờ lo thiếu người kế thừa, đó chính là Tây Ban Nha.

Ở thời điểm hiện tại, Carlos Alcaraz “Carlitos” đang đứng trên đỉnh cao, trở thành biểu tượng mới của làng banh nỉ xứ bò tót. Thế nhưng, khi Alcaraz vẫn còn đang chinh phục những đỉnh núi lớn, một cái tên khác đã lặng lẽ xuất hiện… và mang chính cái tên huyền thoại: Rafael Jodar, hay còn gọi là Jodar "Rafa".

Rafael Jodar (đội mũ) được ví như "truyền nhân" tiếp theo của Nadal (áo cam) sau Alcaraz (giữa)

“Rafa” thế hệ mới gọi tên Jodar

Rafael Jodar, tay vợt 19 tuổi đang khiến cả ATP phải ngoái nhìn. Chỉ trong vòng một năm, Jodar đã thực hiện cú bứt phá gần như không tưởng, từ ngoài top 600 vươn lên hạng 42 thế giới (hiện tại đang có 1.080 điểm ATP) ngay trước thềm Madrid Open 2026.

Sự trùng hợp thú vị nằm ở chỗ, anh cũng mang biệt danh “Rafa”, giống Nadal. Nhưng khác với áp lực đè nặng thường thấy, Jodar lại thể hiện sự điềm tĩnh hiếm có: “Tôi luôn giữ sự bình tĩnh, kể cả khi mọi thứ không diễn ra như ý. Những khoảnh khắc khó khăn sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn”.

Phong độ của Jodar không phải là nhất thời. Anh vừa vào bán kết Barcelona, chỉ chịu thua nhà vô địch Arthur Fils, và trước đó đã giành danh hiệu ATP đầu tiên tại Marrakech.

Đáng chú ý hơn, Madrid Open 2026 sẽ là lần đầu tiên Jodar ra mắt giải đấu mà anh từng theo dõi từ khán đài khi còn nhỏ.

Làn sóng mới: Không chỉ có Jodar

Song song với Jodar, một tài năng khác cũng đang vươn lên như Martin Landaluce. Ở tuổi 20, Landaluce đã lọt vào top 100 ATP (hạng 99) sau hành trình ấn tượng tại Miami Open, nơi anh vào tới tứ kết trước khi dừng bước trước Jiri Lehecka.

Cả Jodar và Landaluce đều là những nhà vô địch trẻ US Open và từng góp mặt tại Next Gen ATP Finals, sân chơi dành cho các tay vợt U21 xuất sắc nhất thế giới.

Chính Alcaraz cũng thừa nhận: “Họ sẽ giúp nhau tiến bộ và vươn tới đỉnh cao. Tương lai của họ là rất lớn”.

Tây Ban Nha từng có một thế hệ vàng với Nadal, rồi nhanh chóng chuyển giao sang Alcaraz. Giờ đây, vòng tuần hoàn ấy dường như tiếp tục với Jodar và Landaluce.

Họ có tài năng và bản sắc, sở hữu lối chơi bền bỉ, giàu thể lực, tâm lý thi đấu vững vàng, sự khiêm tốn và kỷ luật. Những phẩm chất từng làm nên Nadal đang được tái hiện ở thế hệ kế tiếp.

Sự rút lui của Alcaraz vì chấn thương cổ tay vô tình mở ra cơ hội để các tay vợt trẻ tỏa sáng tại Madrid Open.

Jodar, với lợi thế sân nhà, sẽ đối đầu Jesper De Jong trong trận ra mắt. Áp lực là có, nhưng đây cũng là thời khắc để anh chứng minh rằng mình không chỉ là “cái tên giống Nadal”.