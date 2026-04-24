Chelsea thêm lao đao: Enzo Fernandez có thể ra đi hè này, gia nhập CLB đối thủ

Manchester City đang cân nhắc một thương vụ chuyển nhượng gây chấn động vào mùa hè tới, khi họ đang đặt tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea trong danh sách các mục tiêu hàng đầu. City đang tìm kiếm tiền vệ ở khu vực giữa sân nhằm thay thế cho Bernardo Silva sắp chia tay CLB, cũng như tạo sự cạnh tranh với Phil Foden.

Enzo Fernandez

Theo The Athletic, nhà vô địch World Cup người Argentina đang không còn mặn mà với việc ở lại Chelsea. Đội bóng đã trở nên ngày một suy yếu do đường lối hoạt động gây khó hiểu của ban lãnh đạo, và Enzo gần đây thậm chí đã có những phát ngôn “ve vãn” Real Madrid dẫn tới án phạt nội bộ của Chelsea.

Mặc dù hợp đồng của Enzo còn tới tận 2032 mới hết hạn, mọi thứ đang có dấu hiệu rã đám tại Stamford Bridge. Chelsea vừa sa thải HLV Liam Rosenior sau chuỗi trận thảm hại, một số cầu thủ trụ cột đã tụt phong độ không phanh, và mới đây còn xuất hiện thông tin Marc Cucurella vô tình để lộ thông tin đội hình ra sân cho… thợ cắt tóc của mình.

Việc Chelsea có thể vướng vào những rắc rối tài chính trong tương lai sẽ khiến họ phải cân nhắc bán những cầu thủ được giá nhất của đội hình, và Enzo là một trong số đó. Chelsea đã mua Enzo với giá 120 triệu bảng từ Benfica và dù họ sẽ phải bán lỗ, The Athletic cho hay một con số vào khoảng 80 triệu bảng sẽ là đủ cho Chelsea giải tỏa áp lực kinh tế.

Javier Pastore (trái) đang chào hàng một loạt CLB lớn ở châu Âu để mua Enzo Fernandez

Man City đang tận dụng điều này để chuẩn bị cho một “bom tấn” chuyển nhượng hè. Qua các nguồn tin, có vẻ Real Madrid chưa hào hứng lắm với Enzo nên Man City là lựa chọn tốt nhất cho cầu thủ này, nhất là sau khi người đại diện Javier Pastore chào mời Enzo tới một loạt CLB lớn, và chỉ Man City có sức mạnh tài chính để đáp ứng đòi hỏi của Chelsea.

Enzo Fernandez sẽ là một trong những cầu thủ Chelsea có thể bán trong hè này, và nếu “The Blues” hụt vé Champions League thì họ có thể còn phải thanh lý bớt những cầu thủ khác. Một trong số đó là Nicolas Jackson, người dự kiến sẽ trở về Chelsea do Bayern Munich không định mua đứt hay mượn tiếp.