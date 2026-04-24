Real Oviedo vs Villarreal
-
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
-
-
Ninh Bình vs Hà Nội
-
-
Napoli vs Cremonese
-
-
Brest vs Lens
-
-
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Real Betis vs Real Madrid
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
-
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Olympique Lyonnais vs Auxerre
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Getafe vs Barcelona
-
-
Bologna vs Roma
-
-
Manchester City vs Southampton
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Atlético de Madrid vs Athletic Club
-
-
Toulouse vs Monaco
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
-
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
-
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Chelsea vs Leeds United
-
-
Rennes vs Nantes
-
-
Paris FC vs Lille
-
-
Torino vs Inter Milan
-
-
Milan vs Juventus
-
-
Olympique Marseille vs Nice
-
-
Villarreal vs Celta de Vigo
-
-
Lazio vs Udinese
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
-
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
-
-
Sporting Braga vs Freiburg
-
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
-
-

Chelsea thêm lao đao: Enzo Fernandez có thể ra đi hè này, gia nhập CLB đối thủ

Enzo Fernandez đang muốn ra đi và Chelsea có thể phải bán cho đối thủ do gánh nặng tài chính.

   

Manchester City đang cân nhắc một thương vụ chuyển nhượng gây chấn động vào mùa hè tới, khi họ đang đặt tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea trong danh sách các mục tiêu hàng đầu. City đang tìm kiếm tiền vệ ở khu vực giữa sân nhằm thay thế cho Bernardo Silva sắp chia tay CLB, cũng như tạo sự cạnh tranh với Phil Foden.

Enzo Fernandez

Theo The Athletic, nhà vô địch World Cup người Argentina đang không còn mặn mà với việc ở lại Chelsea. Đội bóng đã trở nên ngày một suy yếu do đường lối hoạt động gây khó hiểu của ban lãnh đạo, và Enzo gần đây thậm chí đã có những phát ngôn “ve vãn” Real Madrid dẫn tới án phạt nội bộ của Chelsea.

Mặc dù hợp đồng của Enzo còn tới tận 2032 mới hết hạn, mọi thứ đang có dấu hiệu rã đám tại Stamford Bridge. Chelsea vừa sa thải HLV Liam Rosenior sau chuỗi trận thảm hại, một số cầu thủ trụ cột đã tụt phong độ không phanh, và mới đây còn xuất hiện thông tin Marc Cucurella vô tình để lộ thông tin đội hình ra sân cho… thợ cắt tóc của mình.

Việc Chelsea có thể vướng vào những rắc rối tài chính trong tương lai sẽ khiến họ phải cân nhắc bán những cầu thủ được giá nhất của đội hình, và Enzo là một trong số đó. Chelsea đã mua Enzo với giá 120 triệu bảng từ Benfica và dù họ sẽ phải bán lỗ, The Athletic cho hay một con số vào khoảng 80 triệu bảng sẽ là đủ cho Chelsea giải tỏa áp lực kinh tế.

Javier Pastore (trái) đang chào hàng một loạt CLB lớn ở châu Âu để mua Enzo Fernandez

Man City đang tận dụng điều này để chuẩn bị cho một “bom tấn” chuyển nhượng hè. Qua các nguồn tin, có vẻ Real Madrid chưa hào hứng lắm với Enzo nên Man City là lựa chọn tốt nhất cho cầu thủ này, nhất là sau khi người đại diện Javier Pastore chào mời Enzo tới một loạt CLB lớn, và chỉ Man City có sức mạnh tài chính để đáp ứng đòi hỏi của Chelsea.

Enzo Fernandez sẽ là một trong những cầu thủ Chelsea có thể bán trong hè này, và nếu “The Blues” hụt vé Champions League thì họ có thể còn phải thanh lý bớt những cầu thủ khác. Một trong số đó là Nicolas Jackson, người dự kiến sẽ trở về Chelsea do Bayern Munich không định mua đứt hay mượn tiếp.

Chelsea đại khủng hoảng: Sụp đổ vì thượng tầng, Rosenior chỉ là "dê tế thần"

Liam Rosenior chưa đủ tầm để vực dậy Chelsea và xứng đáng nhận trát sa thải. Tuy nhiên, nhà cầm quân này có thực sự là vấn đề của "The Blues"?

-24/04/2026 00:14 AM (GMT+7)
