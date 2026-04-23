Trận đấu nổi bật

anna-vs-elina
Mutua Madrid Open
Anna Bondar -
Elina Svitolina -
xinyu-vs-laura
Mutua Madrid Open
Xinyu Wang -
Laura Samson -
janice-vs-alina
Mutua Madrid Open
Janice Tjen 2
Alina Charaeva 0
roberto-vs-thiago-agustin
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut 0
Thiago Agustin Tirante 2
jaime-vs-hubert
Mutua Madrid Open
Jaime Faria 0
Hubert Hurkacz 2
ashlyn-vs-sofia
Mutua Madrid Open
Ashlyn Krueger 0
Sofia Kenin 2
taylor-vs-katie
Mutua Madrid Open
Taylor Townsend 0
Katie Boulter 2

Tennis đỉnh cao Madrid Open: Tsitsipas, Dimitrov đối đầu hiểm họa ngay vòng 1

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000 WTA Tour

(Tin thể thao, dự đoán tennis) Tsitsipas và Dimitrov bước vào Madrid Open với những thử thách không hề dễ dàng, khi cả hai đều đối mặt các đối thủ khó chịu, giàu tiềm năng gây bất ngờ.

  

Patrick Kypson - Stefanos Tsitsipas: Khoảng 19h, 23/4 (vòng 1 đơn nam Madrid Open)

Cuộc đối đầu giữa Patrick Kypson và Stefanos Tsitsipas là trận đấu mà sự chênh lệch về đẳng cấp và kinh nghiệm được thể hiện khá rõ ngay từ trước giờ thi đấu.

Tay vợt Hy Lạp có thể gặp khó khăn nếu chủ quan trước Kypson 

Tsitsipas bước vào Madrid với vị thế cửa trên tuyệt đối, được đánh giá cao nhờ nền tảng thi đấu ổn định ở các giải Masters 1000 và khả năng thích nghi tốt trên mặt sân đất nện. Dù phong độ chưa thật sự bùng nổ trong giai đoạn gần đây, tay vợt người Hy Lạp vẫn sở hữu bộ kỹ năng toàn diện, giao bóng chắc, thuận tay bóng xoáy nặng và khả năng kiểm soát nhịp độ tốt trong các pha bóng bền.

Ở phía đối diện, Kypson là tay vợt ít kinh nghiệm ở cấp độ ATP Tour, chủ yếu thi đấu ở các giải thấp hơn và thường gặp khó khăn khi phải đối đầu những đối thủ top đầu. Điểm mạnh của anh nằm ở tinh thần thi đấu và khả năng tận dụng cơ hội, nhưng sự ổn định trong các game giao bóng và khả năng phòng ngự trước áp lực lớn vẫn là hạn chế rõ rệt.

Theo phân tích, Tsitsipas chiếm ưu thế rõ ràng cả về khả năng thắng trận lẫn kiểm soát set đầu. Nếu duy trì đúng nhịp độ, anh hoàn toàn có thể nhanh chóng áp đặt thế trận và kết thúc trận đấu mà không gặp nhiều biến số.

Dự đoán kết quả: Tsitsipas thắng 2-0.

Adolfo Daniel Vallejo - Grigor Dimitrov: Khoảng 19h, 23/4 (vòng 1 đơn nam Madrid Open)

Cuộc đối đầu giữa Adolfo Daniel Vallejo và Grigor Dimitrov mang tính chất trái ngược giữa một tay vợt trẻ đang tích lũy kinh nghiệm và một cựu top đầu đang tìm lại phong độ.

Dimitrov (bên phải) đối đầu với tay vợt người Paraguay

Tay vợt được ví như "Tiểu Federer" Dimitrov bước vào Madrid với mục tiêu quan trọng là lấy lại cảm giác chiến thắng sau giai đoạn sa sút phong độ. Dù chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất, tay vợt người Bulgaria đang dần cho thấy dấu hiệu cải thiện khi bắt nhịp tốt hơn với các trận đấu kéo dài. Điểm mạnh của anh vẫn nằm ở khả năng xử lý bóng tinh tế, biến hóa nhịp độ và kinh nghiệm thi đấu ở những giải lớn.

Ở chiều ngược lại, Vallejo đang chủ yếu thi đấu ở hệ thống Challenger nhưng đã có bước tiến đáng kể để lọt vào top 100. Tay vợt Paraguay có sở trường sân đất nện, với lối chơi bền bỉ và thiên về phòng ngự, tuy nhiên kinh nghiệm ở các sân khấu ATP 1000 vẫn là dấu hỏi lớn khi phải đối đầu những tay vợt dày dạn như Dimitrov.

Sự khác biệt nằm ở khả năng xử lý áp lực và chất lượng các điểm số quan trọng. Nếu Dimitrov duy trì được sự ổn định trong giao bóng và hạn chế sai số, anh hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận mà không cần kéo dài trận đấu.

Dự đoán kết quả: Dimitrov thắng 2-0.

Lịch thi đấu Madrid Open ngày 23/4

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 1000 - Madrid Open - vòng 1

Thứ năm, 23/4/2026
16:00 Pablo Carreno Busta Marton Fucsovics

On Sports News
16:00 Yannick Hanfmann Marcos Giron

On Sports News
16:00 Cristian Garin Alexander Blockx

On Sports News
16:00 Terence Atmane Miomir Kecmanovic

On Sports News
17:30 Jaume Munar Alexander Shevchenko

On Sports News
17:30 Fabian Marozsan Ethan Quinn

On Sports News
17:30 Alexei Popyrin Martin Damm

On Sports News
17:30 Nuno Borges Mariano Navone

On Sports News
19:00 Patrick Kypson Stefanos Tsitsipas

On Sports News
19:00 Vilius Gaubas Sebastian Baez

On Sports News
19:00 Adolfo Daniel Vallejo Grigor Dimitrov

On Sports News
20:30 Marco Trungelliti Daniel Merida

On Sports News
20:30 Daniel Altmaier Juan Manuel Cerundolo

On Sports News
21:00 Camilo Ugo Carabelli Gael Monfils

On Sports News
22:00 Nicolai Budkov Kjaer Reilly Opelka

On Sports News
23:30 Martin Landaluce Adam Walton

On Sports News

Tennis WTA 1000 - Madrid Open - vòng 2

Thứ năm, 23/4/2026
16:00 Yuliia Starodubtseva Jaqueline Cristian
16:00 Belinda Bencic Petra Marcinko
16:00 Anna Bondar Elina Svitolina
17:00 Xinyu Wang Laura Samson
17:30 Jessica Bouzas Maneiro Diana Shnaider
17:30 Dalma Galfi Anna Kalinskaya
18:00 Iga Swiatek Daria Snigur
18:30 Marie Bouzkova Anhelina Kalinina
19:00 Laura Siegemund Jasmine Paolini
19:00 Alycia Parks Ann Li
19:30 Aryna Sabalenka Peyton Stearns
20:30 Leylah Fernandez Julia Grabher
20:30 Magda Linette Iva Jovic
22:00 Camila Osorio Naomi Osaka
22:00 Hailey Baptiste Kaitlin Quevedo

Madrid Open vắng Alcaraz - Djokovic, vì sao Sinner "vừa mừng lại vừa tiếc"?
Madrid Open vắng Alcaraz - Djokovic, vì sao Sinner "vừa mừng lại vừa tiếc"?

(Tin thể thao, tin tennis) Madrid Open 2026 thiếu Novak Djokovic và Carlos Alcaraz, mở ra cơ hội cho Jannik Sinner, nhưng tay vợt số một thế giới lại...

Bấm xem >>

