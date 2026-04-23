Trận đấu nổi bật

ashlyn-vs-sofia
Mutua Madrid Open
Ashlyn Krueger 0
Sofia Kenin 1
taylor-vs-katie
Mutua Madrid Open
Taylor Townsend 0
Katie Boulter 1
anna-vs-elina
Mutua Madrid Open
Anna Bondar -
Elina Svitolina -
xinyu-vs-laura
Mutua Madrid Open
Xinyu Wang -
Laura Samson -
zizou-vs-marin
Mutua Madrid Open
Zizou Bergs 1
Marin Cilic 2
dino-vs-matteo
Mutua Madrid Open
Dino Prizmic 2
Matteo Berrettini 0
anastasia-vs-alexandra
Mutua Madrid Open
Anastasia Pavlyuchenkova 0
Alexandra Eala 2
alexandre-vs-jan-lennard
Mutua Madrid Open
Alexandre Muller 0
Jan-Lennard Struff 2
janice-vs-alina
Mutua Madrid Open
Janice Tjen 2
Alina Charaeva 0
roberto-vs-thiago-agustin
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut 0
Thiago Agustin Tirante 2
jaime-vs-hubert
Mutua Madrid Open
Jaime Faria 0
Hubert Hurkacz 2

Hot girl chạy bộ Loan Barbie nhiều lần ngã trên đường đua ở giải đấu khắc nghiệt

Sự kiện: Chạy bộ - marathon Thể thao

(Tin thể thao) Người đẹp làng chạy Loan Barbie kể chuyện bị ngã trên đường chạy, lần đầu không hoàn thành giải địa hình khắc nghiệt.

❌ 3 lần ngã trên đường chạy khắc nghiệt, lần đầu bị “DNF”

Trên trang cá nhân của mình, nữ y tá đam mê chạy bộ Loan Barbie đã chia sẻ việc lần đầu bị “DNF”, không hoàn thành cuộc đua tại giải địa hình Hà Nội Mountain Trail (HMT) 2026 diễn ra vào ngày 19/4 vừa qua tại khu vực núi Hàm Lợn.

Hot girl chạy bộ Loan Barbie nhiều lần ngã trên đường đua ở giải đấu khắc nghiệt - 1

Loan Barbie trên đường chạy khắc nghiệt của giải

Loan Barbie trên đường chạy khắc nghiệt của giải

Cụ thể, dù đã chuẩn bị rất kỹ cho giải địa hình đầu tiên mà mình tham dự sau nhiều giải chạy đường thẳng, trong đó dành khá nhiều thời gian tăng cường thể lực trong phòng gym, Loan Barbie chỉ chạy được 24km trên cự ly 25km thì bị lố thời gian, buộc phải dừng lại.

Trước đó, nữ y tá xinh đẹp dành nhiều thời gian nâng thể lực trong phòng gym

Trước đó, nữ y tá xinh đẹp dành nhiều thời gian nâng thể lực trong phòng gym

“Giải chạy tại núi Hàm Lợn quả thực khắc nghiệt hơn tôi tưởng tượng. Những con dốc dựng đứng, cộng thêm trời mưa dầm dề làm đường đất trơn trượt. Việc giữ thăng bằng thôi đã tốn sức kinh khủng. Tôi phải vừa mặc áo mưa, vừa chạy và đã bị ngã 3 lần khá đau, cả người lấm lem bùn đất. Khổ nỗi đến các trạm tiếp sức thì đồ ăn cũng cạn, đói và mệt…”, người đẹp kể về những trải nghiệm trên đường chạy khiến mình bị lố thời gian.

💪 Quyết tâm quay trở lại

Dù không hoàn thành cuộc thi, Loan Barbie cho biết bản thân pha trộn giữa sự hụt hẫng, tiếc nuối và chút niềm vui khi mình đã dám xỏ giày ra khỏi đường nhựa để trải nghiệm giải trail đầu tiên. Bên cạnh đó, cô cũng bổ sung cho mình những kinh nghiệm quý báu khi chạy địa hình và tự tin sẽ trở lại chinh phục một giải chạy trail khác.

Loan Barbie quyết tâm sẽ chuẩn bị chu đáo hơn để chinh phục giải địa hình tiếp theo

Loan Barbie quyết tâm sẽ chuẩn bị chu đáo hơn để chinh phục giải địa hình tiếp theo

“Bài học lớn nhất sau lần này nằm ở sự tối giản, tập trung và chuẩn bị thật kỹ về mọi mặt, đặc biệt là phần thể lực và khả năng ứng biến với trở ngại trên đường đua. Chạy trail rèn cho mình rất nhiều điều bổ ích, vượt qua thách thức và tận hưởng thiên nhiên. Chắc chắn tôi sẽ trở lại ở nhiều giải địa hình khác nhưng sẽ là sự chuẩn bị kỹ càng hơn”, Loan Barbie nói.

Giải trail tiếp theo mà cô dự định tham gia sẽ là Vietnam Mountain Marathon (VMM) tại Sapa vào cuối năm nay. Song song đó, cô vẫn chạy các giải road đều đặn để duy trì sức bền, lấy cảm giác và giữ cho đôi chân luôn ở trạng thái tốt nhất. Ngoài ra, Loan Barbie còn duy trì tập gym khoảng 5 buổi trong tuần để tăng cường sức mạnh và thể lực.

(Tin thể thao, tin đấu vật) Là bà mẹ 4 con mê gym & chạy bộ, Vân Trang còn “giấu” chồng lên sới vật, đấu đối thủ nặng hơn 10kg gây sốt hội làng.

