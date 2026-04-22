Madrid Open vắng Alcaraz - Djokovic, vì sao Sinner "vừa mừng lại vừa tiếc"?

Giải Madrid Open 2026 khởi tranh trong bối cảnh đặc biệt khi hai cái tên lớn nhất là Novak Djokovic và Carlos Alcaraz đồng loạt rút lui vì chấn thương. Điều này ngay lập tức đẩy Jannik Sinner vào vị thế ứng viên số một cho chức vô địch.

Sinner (người đội mũ) tiếc cho giải đấu khi Alcaraz - Djokovic (từ trái qua) không thể tham dự

Hai tay vợt lớn rút lui làm khiến giải đấu kém hấp dẫn hơn

Quyết định rút lui của Novak Djokovic đến khá sớm khi tay vợt Serbia xác nhận chưa kịp bình phục hoàn toàn sau chấn thương kéo dài. Chỉ vài giờ sau, Carlos Alcaraz cũng nói lời chia tay Madrid do vấn đề cổ tay gặp phải ở Barcelona.

Việc hai cựu vô địch cùng lúc vắng mặt làm suy giảm sức hút của giải đấu, phá vỡ thế cân bằng vốn rất được chờ đợi ở mùa đất nện năm nay.

Trong bối cảnh đó, Jannik Sinner nghiễm nhiên trở thành hạt giống số một và là ứng viên sáng giá nhất tại Caja Magica.

Sinner: Ứng viên số một… nhưng không trọn vẹn

Phong độ của Sinner lúc này gần như không có điểm chê. Tay vợt người Ý đang sở hữu chuỗi 17 trận thắng liên tiếp, vừa vô địch liên tiếp các Masters 1000 như Indian Wells, Miami và Monte Carlo, đồng thời hướng tới cột mốc lịch sử, 5 danh hiệu Masters 1000 liên tiếp.

Nếu đăng quang tại Madrid Open, anh sẽ tiếp tục củng cố vị thế số một thế giới và trở thành tay vợt thống trị tuyệt đối giai đoạn đầu mùa 2026.

Tuy nhiên, chính Sinner lại thừa nhận cảm xúc không hoàn toàn “dễ chịu”. “Đó là điều rất đáng tiếc khi không có Carlos và Novak. Họ là hai ngôi sao lớn nhất của quần vợt hiện tại. Giải đấu chắc chắn sẽ khác đi rất nhiều”, tay vợt Ý bộc bạch.

Vì sao Sinner “vừa mừng lại vừa tiếc”?

Ở góc độ cạnh tranh, việc thiếu vắng Djokovic và Alcaraz rõ ràng mở ra cơ hội lớn cho "Người băng" Sinner. Con đường đến chức vô địch trở nên “dễ thở” hơn, ít nhất là trên lý thuyết.

Nhưng với một tay vợt đang ở đỉnh cao, ngoài chiến thắng còn là giá trị về đẳng cấp. Sinner hiểu rõ điều đó. Những cuộc đối đầu với Alcaraz hay Djokovic ngoài thử thách chuyên môn, còn là thước đo để khẳng định vị thế.

Anh từng đánh bại Alcaraz ở chung kết Monte Carlo, trận đấu giúp anh trở lại ngôi số một thế giới. Nhưng bản thân Sinner cũng thừa nhận: "Nếu muốn gặp Alcaraz, đó phải là ở chung kết, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra".

Madrid, vùng đất mà Sinner chưa chinh phục được

Một yếu tố khác khiến câu chuyện thêm thú vị, Madrid Open chưa bao giờ là giải đấu “dễ chịu” với Sinner.

Thành tích tốt nhất của anh tại đây mới chỉ là tứ kết. Năm 2024, anh phải rút lui ở vòng này vì chấn thương, còn năm ngoái thậm chí không tham dự.

Điều kiện sân đất nện ở độ cao của Madrid luôn mang lại những biến số khó lường, từ tốc độ bóng đến khả năng kiểm soát. Đây là lý do Sinner vẫn giữ sự thận trọng: “Tôi sẽ đi từng ngày một. Ngay cả trận đầu với tay vợt vượt qua vòng loại cũng đã rất khó rồi”.

Sinner không giấu tham vọng vô địch Roland Garros. Anh thừa nhận ưu tiên hàng đầu là đạt trạng thái tốt nhất cho Roland Garros, giải Grand Slam trên mặt sân đất nện. Vì vậy, Madrid vừa là cơ hội, vừa là phép thử.