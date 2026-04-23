Tay vợt nữ số 1 Sabalenka bị phát hiện "thả rông vòng 1" khi nhận giải danh giá

Aryna Sabalenka thường xuyên gây chú ý với phong cách thời trang táo bạo ngoài sân đấu. Mới đây, tay vợt số 1 thế giới tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện đầy cuốn hút tại lễ trao giải danh giá.

Sabalenka không mặc nội y ở lễ trao giải Laureus World Sports Awards 2026

Tỏa sáng tại đêm vinh danh thể thao thế giới

Tại lễ trao giải Laureus World Sports Awards tổ chức ở Cung điện Cibeles (Madrid, Tây Ban Nha), Sabalenka là một trong những nhân vật được chú ý nhất trên thảm đỏ. Cô diện bộ váy dài đính sequin, thiết kế không tay, với phong cách gợi cảm và hiện đại.

Điểm khiến truyền thông đặc biệt quan tâm là việc tay vợt người Belarus lựa chọn phong cách không nội y, tạo nên hình ảnh táo bạo nhưng vẫn giữ được sự tinh tế theo chuẩn mực thời trang thảm đỏ.

Gây ấn tượng về diện mạo, Sabalenka còn là nhân vật chính của buổi tối khi được vinh danh với danh hiệu Nữ VĐV xuất sắc nhất năm.

Thành công rực rỡ trên sân đấu

Danh hiệu này là phần thưởng xứng đáng cho một năm thi đấu bùng nổ của Sabalenka. Cô đã vô địch US Open, giữ vững vị trí số 1 thế giới trong suốt năm 2025, sở hữu tổng cộng 4 danh hiệu Grand Slam đơn.

Những thành tích này giúp Sabalenka vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để ghi tên mình vào danh sách những huyền thoại từng nhận giải Laureus.

Trong bài phát biểu, cô không giấu được sự xúc động: "Việc đứng chung danh sách với những biểu tượng thể thao lớn khiến cô “vừa tự hào, vừa có chút không tin nổi”.

Sabalenka vô địch US Open 2025

Cá tính từ sân đấu đến đời thường

Sabalenka từ lâu đã được biết đến với hình ảnh đối lập thú vị, trên sân cô luôn mạnh mẽ, giàu cảm xúc, thi đấu đầy bùng nổ còn ngoài đời thì cởi mở, tự tin và yêu thích thời trang.

Cô hiện sở hữu hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh ấn tượng. Gần đây, Sabalenka còn xuất hiện trên bìa tạp chí Esquire, cho thấy sự lấn sân sang lĩnh vực thời trang và hình ảnh.

Thậm chí, tay vợt 27 tuổi từng chia sẻ rằng nếu không theo tennis, cô có thể lựa chọn trở thành người mẫu hoặc tham gia các môn thể thao đối kháng như boxing cho thấy cá tính mạnh và năng lượng dồi dào của mình.