Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

iga-vs-daria
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek 0
Daria Snigur 0
adolfo-daniel-vs-grigor
Mutua Madrid Open
Adolfo Daniel Vallejo -
Grigor Dimitrov -
patrick-vs-stefanos
Mutua Madrid Open
Patrick Kypson -
Stefanos Tsitsipas -
aryna-vs-peyton
Mutua Madrid Open
Aryna Sabalenka -
Peyton Stearns -
camilo-vs-gael
Mutua Madrid Open
Camilo Ugo Carabelli -
Gael Monfils -
camila-vs-naomi
Mutua Madrid Open
Camila Osorio -
Naomi Osaka -
mirra-vs-panna
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva -
Panna Udvardy -
anna-vs-elina
Mutua Madrid Open
Anna Bondar 2
Elina Svitolina 0
xinyu-vs-laura
Mutua Madrid Open
Xinyu Wang 1
Laura Samson 2

Tay vợt nữ số 1 Sabalenka bị phát hiện "thả rông vòng 1" khi nhận giải danh giá

Sự kiện: Aryna Sabalenka WTA Tour

(Tin thể thao, tin tennis) Aryna Sabalenka tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện táo bạo tại lễ trao giải Laureus 2026, nơi cô không chỉ tỏa sáng trên thảm đỏ mà còn được vinh danh nhờ một năm thi đấu đỉnh cao.

  

Aryna Sabalenka thường xuyên gây chú ý với phong cách thời trang táo bạo ngoài sân đấu. Mới đây, tay vợt số 1 thế giới tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện đầy cuốn hút tại lễ trao giải danh giá.

Sabalenka không mặc nội y ở lễ trao giải&nbsp;Laureus World Sports Awards 2026

Sabalenka không mặc nội y ở lễ trao giải Laureus World Sports Awards 2026

Tỏa sáng tại đêm vinh danh thể thao thế giới

Tại lễ trao giải Laureus World Sports Awards tổ chức ở Cung điện Cibeles (Madrid, Tây Ban Nha), Sabalenka là một trong những nhân vật được chú ý nhất trên thảm đỏ. Cô diện bộ váy dài đính sequin, thiết kế không tay, với phong cách gợi cảm và hiện đại.

Điểm khiến truyền thông đặc biệt quan tâm là việc tay vợt người Belarus lựa chọn phong cách không nội y, tạo nên hình ảnh táo bạo nhưng vẫn giữ được sự tinh tế theo chuẩn mực thời trang thảm đỏ.

Gây ấn tượng về diện mạo, Sabalenka còn là nhân vật chính của buổi tối khi được vinh danh với danh hiệu Nữ VĐV xuất sắc nhất năm.

Thành công rực rỡ trên sân đấu

Danh hiệu này là phần thưởng xứng đáng cho một năm thi đấu bùng nổ của Sabalenka. Cô đã vô địch US Open, giữ vững vị trí số 1 thế giới trong suốt năm 2025, sở hữu tổng cộng 4 danh hiệu Grand Slam đơn.

Những thành tích này giúp Sabalenka vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để ghi tên mình vào danh sách những huyền thoại từng nhận giải Laureus.

Trong bài phát biểu, cô không giấu được sự xúc động: "Việc đứng chung danh sách với những biểu tượng thể thao lớn khiến cô “vừa tự hào, vừa có chút không tin nổi”.

Sabalenka vô địch US Open 2025

Sabalenka vô địch US Open 2025

Cá tính từ sân đấu đến đời thường

Sabalenka từ lâu đã được biết đến với hình ảnh đối lập thú vị, trên sân cô luôn mạnh mẽ, giàu cảm xúc, thi đấu đầy bùng nổ còn ngoài đời thì cởi mở, tự tin và yêu thích thời trang.

Cô hiện sở hữu hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh ấn tượng. Gần đây, Sabalenka còn xuất hiện trên bìa tạp chí Esquire, cho thấy sự lấn sân sang lĩnh vực thời trang và hình ảnh.

Thậm chí, tay vợt 27 tuổi từng chia sẻ rằng nếu không theo tennis, cô có thể lựa chọn trở thành người mẫu hoặc tham gia các môn thể thao đối kháng như boxing cho thấy cá tính mạnh và năng lượng dồi dào của mình.

Video tennis Sabalenka - Gauff: "Nữ vương" chật vật, chiến thắng 3 set (Chung kết Miami Open)
Video tennis Sabalenka - Gauff: "Nữ vương" chật vật, chiến thắng 3 set (Chung kết Miami Open)

(Aryna Sabalenka - Coco Gauff, chung kết đơn nữ Miami Open) Một Sabalenka chưa thua set nào từ đầu giải được kỳ vọng sẽ thắng dễ trận chung kết.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/04/2026 17:54 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Aryna Sabalenka Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN