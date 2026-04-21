Nóng nhất thể thao sáng 21/4: Hình ảnh đáng lo của Alcaraz, bỏ ngỏ dự Roland Garros

Hình ảnh mới nhất về Alcaraz khiến fan lo sốt vó

Trên Twitter, Jose Moron, người điều hành website về tennis Punto de Break đã chia sẻ bức ảnh mới nhất về Carlos Alcaraz. Đáng chú ý, tay vợt người Tây Ban Nha đeo nẹp cổ tay, khiến fan lo ngại chấn thương mà anh gặp phải chưa hoàn toàn bình phục. Bên cạnh đó, Jose Moron còn nhấn mạnh: "Để các bạn hình dung được mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà Alcaraz gặp phải. Hiện tại cổ tay cậu ấy trông như thế này, hoàn toàn bất động với một nẹp cố định. Mức độ lo ngại cao".

Alcaraz vẫn phải nẹp cổ tay và chưa thể tập luyện trở lại

Alcaraz rút lui từ vòng 2 Barcelona Open vì chấn thương cổ tay phải. 2 ngày sau, tay vợt số 2 thế giới tiếp tục tuyên bố không tham dự Masters 1000 Madrid Open (22/4 - 3/5). Chính điều này khiến người hâm mộ lo ngại, anh không có được thể trạng hoàn hảo trước thềm Italian Open (6/5 - 17/5) hay thậm chí cả Roland Garros (24/5 - 7/6).

Kyrgios sắp tái xuất?

Mới đây, ban tổ chức Halle Open xác nhận sẽ trao cho Nick Kyrgios suất đặc cách tham dự giải ATP 500 trên sân cỏ diễn ra từ 15/6 đến 21/6. Suốt 2 năm qua, "trai hư" làng banh nỉ vật lộn với chấn thương và không thi đấu quá nhiều. Trận đấu gần nhất của Kyrgios diễn ra tại giải Brisbane International hồi tháng Giêng, trong khi lần cuối cùng anh thi đấu chuyên nghiệp là tại Miami 2025.

Usyk đáp trả khi bị chê "nhỏ con"

Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu bảo vệ đai vô địch boxing hạng nặng WBC gặp Rico Verhoeven vào ngày 23/5, Oleksandr Usyk đã bị đối thủ dùng nhiều lời lẽ khiêu khích, mỉa mai. Thậm chí, võ sĩ kickboxing người Hà Lan còn tuyên bố Usyk "quá nhỏ con" và là "võ sĩ hạng bán nặng bị thổi phồng quá mức".

Đáp lại, tay đấm người Ukraine bình thản cho hay: “Tôi thực sự nhỏ con, nhưng kích thước không quan trọng. Verhoeven có thể bị đánh bại nhờ vào quá trình luyện tập tốt và vũ khí bí mật của tôi, một món mì Ý tuyệt hảo. Thậm chí, tôi có thể ăn gấp đôi khẩu phần của người bình thường".

Verstappen sẽ rời Red Bull vì mất "cạ cứng"?

Trả lời phỏng vấn Daily Star, cựu tay đua F1 Riccardo Patrese tin rằng Max Verstappen sẽ rời Red Bull vào cuối mùa giải này vì không còn hạnh phúc ở đội đua. Thời gian qua, ngôi sao từng 4 lần vô địch thế giới liên tục phàn nàn về chất lượng chiếc xe của Red Bull. Không chỉ vậy, việc người bạn thân kiêm kỹ sư đua xe của Verstappen, Gianpiero Lambiase, sẽ rời Red Bull khi hết hợp đồng và đảm nhận vai trò mới tại McLaren cũng thúc đẩy anh ra đi.