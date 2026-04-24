Real Oviedo vs Villarreal
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Toulouse vs Monaco
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Paris FC vs Lille
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Việt Nam trở thành cơn ác mộng số 1 của Australia ở giải U17 Đông Nam Á

TPO - Chiến thắng lội ngược dòng 2-1 tại bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 không chỉ đưa Việt Nam vào chung kết mà còn thiết lập một cột mốc đáng quên cho đối thủ. Vì Việt Nam chính là đội đánh bại Australia nhiều nhất tại sân chơi này.

Trong lịch sử giải vô địch U17 Đông Nam Á (trước đây là U15/U16), Australia luôn được coi là "gã khổng lồ". Nhờ thể hình, kỹ thuật cơ bản và tư duy chơi bóng hiện đại, họ luôn có xu hướng áp đảo các đại diện Đông Nam Á. 10 lần tham dự, Australia vô địch tới 3. Cùng với Thái Lan và Việt Nam, Australia là đội sở hữu nhiều lần đăng quang giải U16/U17 Đông Nam Á nhất.

Nhưng nếu như Thái Lan và Việt Nam đã góp mặt ít nhất 15 kỳ thì Australia mới dừng lại ở con số 10. Trung bình hơn 3 lần tham dự giành một chức vô địch cho thấy trình độ cao của bóng đá trẻ xứ chuột túi. Nhưng tại giải đấu này, họ cũng có nỗi sợ của riêng mình, đó là U16/U17 Việt Nam.

Cụ thể, trong tổng số 9 thất bại (không tính luân lưu) của Australia sau 10 kỳ tham dự, có tới 3 trận thua là dưới tay các cầu thủ trẻ Việt Nam. Con số này vượt các đối thủ mạnh khác trong khu vực như Thái Lan (2 trận thắng) hay Malaysia, Indonesia (1). Những cột mốc đáng nhớ bao gồm chiến thắng 3-0 năm 2016, trận thắng 2-0 tại bán kết năm 2017 và mới nhất là màn ngược dòng 2-1 đầy bản lĩnh dưới thời HLV Cristiano Roland.

U17 Việt Nam không còn thua thiệt U17 Australia quá nhiều về thể hình

Điều đáng nói, 2/3 chiến thắng của Việt Nam diễn ra khi Australia đang là đương kim vô địch của giải đấu. Từ chỗ thường xuyên thất bại trước sức mạnh thể chất của đối thủ giai đoạn trước năm 2013, bóng đá trẻ Việt Nam đã ghi nhận sự chuyển mình rõ rệt. Khoảng cách về thể lực, thể hình dần được thu hẹp, trong khi kỹ năng phối hợp nhóm nhỏ và sự linh hoạt đã trở thành vũ khí sắc bén để "khuất phục" người Úc.

Tại giải năm nay, dù Australia tiến vào bán kết với thành tích ghi 15 bàn và giữ sạch lưới, song họ vẫn phải gục ngã trước sự kiên cường của các chiến binh sao vàng. Bàn thắng ấn định tỷ số của Chu Ngọc Nguyễn Lực không chỉ mang về tấm vé chung kết mà còn khẳng định vị thế mới của bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá trẻ khu vực. Việt Nam vươn lên sánh ngang hàng Australia về hàng công (cùng ghi 16 bàn), nhưng giữ vị thế hàng thủ vững chãi nhất giải (1 bàn thua).

Hiện tại, U17 Việt Nam đang hướng tới trận chung kết gặp Malaysia vào tối 24/4. Nếu giành chiến thắng, Việt Nam sẽ chính thức trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử có 4 lần bước lên ngôi cao nhất tại giải đấu này.

Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11/4 đến 24/4) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

U17 Malaysia lột xác ngoạn mục, HLV trưởng muốn phục hận U17 Việt Nam ở chung kết
U17 Malaysia lột xác ngoạn mục, HLV trưởng muốn phục hận U17 Việt Nam ở chung kết

Sau thất bại 0-4 ở vòng bảng, U17 Malaysia đã lột xác mạnh mẽ để tiến một mạch tới trận chung kết gặp lại U17 Việt Nam (19h30 ngày 24/4). HLV trưởng...

Bấm xem >>

Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/04/2026 11:19 AM (GMT+7)
