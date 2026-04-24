Chính phủ Italia từ chối ý tưởng của Trump thay Iran ở World Cup, coi là sự xúc phạm

"Làm phước" cho cố hương

Mới đây đã xuất hiện thông tin rằng một đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến gặp chủ tịch FIFA Gianni Infantino, với yêu cầu rằng Iran không được dự World Cup 2026 và suất đó nhường cho Italia. Tình hình chính trị giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục căng thẳng và phía Iran đã từng bày tỏ ý định tẩy chay World Cup do Mỹ từ chối bảo đảm an ninh cho đội tuyển nước này.

Được biết đặc phái viên của Trump, Paolo Zampolli, là người dân Milan và do đó xem đây là một hành động “làm phước” cho quê gốc. Zampolli đã xác nhận điều này và cho biết với 4 chức vô địch trong lịch sử, ĐT Italia có đủ uy tín để thay thế Iran ở đấu trường thế giới dù đã thất bại ở loạt playoff tranh vé vớt.

Được biết cử chỉ này cũng được xem là một cách để xoa dịu mối quan hệ không mấy êm ấm giữa Trump và thủ tướng Italia Giorgia Meloni. Bà Meloni đã bày tỏ sự không hài lòng sau khi Trump có những phát ngôn thiếu tôn trọng dành cho Giáo hoàng Leo XIV.

Phản ứng của chính phủ Italia

Tuy nhiên các nhân vật có tiếng nói của nền thể thao Italia đã bày tỏ sự bất bình trước ý tưởng đó. Tất cả những người được hỏi đều đã lên tiếng khẳng định Italia sẽ không đời nào nhận suất tình thương đó, và họ xem ý tưởng của Zampolli là một sự sỉ nhục cho tính liêm chính trong thể thao.

Bộ trưởng Bộ thể thao Andrea Abodi nói: “Thứ nhất, đó là điều không thể. Và thứ hai, đó là điều thiếu công bằng. Muốn đến World Cup thì phải giành vé qua kết quả trên sân”. Bộ trưởng Bộ tài chính Giancarlo Giorgetti cũng đồng tình và gọi ý tưởng kia là “đáng xấu hổ”.

Chủ tịch Hội đồng Olympic Italia, Luciano Buonfiglio, thì bình luận: “Đề nghị kia đối với chúng tôi là một sự xúc phạm. Nếu muốn dự World Cup thì phải có kết quả xứng đáng, chúng tôi không có kết quả xứng đáng thì không xứng đáng được đi. Đây là một sự coi thường”.

HLV lão làng Gianni De Biasi (đưa Albania dự EURO 2016) có cuộc trao đổi với hãng thông tấn Reuters và ông nói: “Kể cả cứ cho là Iran không được dự, nếu vậy đội xếp sau họ trong nhóm đấu vòng loại sẽ là đội xứng đáng được thay thế. Hơn nữa, tôi tin rằng Italia không cần sự ủng hộ của Trump về vấn đề này, chúng tôi tự lo được”.

Italia dù sao cũng sẽ không được FIFA cho thay Iran, khi FIFA đã khẳng định họ vẫn tổ chức World Cup với dự kiến Iran góp mặt và thi đấu đầy đủ. Tuyển Iran hiện vẫn đang tập luyện bình thường ở Tehran.