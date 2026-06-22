Mỹ nhân tennis Bouchard mặc bikini bé xíu, khoe dáng cực chuẩn trước thềm Wimbledon

Thả dáng rực lửa tại Hawaii và gu thời trang sành điệu

Cựu tay vợt xinh đẹp người Canada Eugenie Bouchard đang tận hưởng những ngày nghỉ ngơi thư giãn tuyệt đối tại Hawaii trước khi bước vào chiến dịch Wimbledon đầy bận rộn. Trên trang cá nhân, mỹ nhân 32 tuổi vừa khiến cộng đồng mạng chao đảo khi đăng tải bức ảnh "tự sướng" trước gương đầy gợi cảm.

Bouchard sở hữu hơn 2 triệu người theo dõi trên trang Instagram cá nhân.

Có thể thấy mỹ nhân người Canada đang cực kỳ viên mãn với cuộc sống tự do sau khi giã từ sự nghiệp banh nỉ vào năm ngoái.

Eugenie Bouchard liên tục cập nhật những khoảnh khắc trong chuyến nghỉ dưỡng của mình tới 2,2 triệu người theo dõi trên Instagram.

Mỹ nhân người Canada đang có những ngày thư giãn quý giá trước thềm chiến dịch Wimbledon – nơi cô sẽ đảm nhận vai trò bình luận viên cho đài BBC.

Cô diện một chiếc áo bikini màu cam rực rỡ, khéo léo khoe trọn vóc dáng săn chắc và rực lửa của một cựu vận động viên chuyên nghiệp. Không chỉ dừng lại ở sự quyến rũ, cựu số 5 thế giới còn chứng minh gu thời trang sành điệu như một fashionista chính hiệu khi kết hợp bikini với mũ bucket cá tính, áo cardigan đen mỏng, quần short sọc xanh trắng và đôi giày lười Chanel sang chảnh. Bức ảnh nhanh chóng nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ, khẳng định sức hút chưa từng hạ nhiệt của hoa khôi làng banh nỉ một thời.

Vai trò mới tại BBC và màn tái xuất giải đấu huyền thoại

Sau khi chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Eugenie Bouchard đã nhanh chóng bén duyên và gặt hái nhiều thành công trong màu áo mới của làng truyền hình.

Mỹ nhân người Canada cho thấy sự bén duyên tuyệt vời và liên tục gặt hái thành công từ khi chuyển hướng làm chuyên nghiệp trong cabin bình luận.

Mỹ nhân người Canada đang rất mong chờ cơ hội được thử sức trong vai trò bình luận viên cho nhà đài BBC.

Tại Wimbledon năm nay, cô sẽ là một trong những gương mặt chủ chốt thuộc đội ngũ bình luận viên và chuyên gia ngôi sao của đài BBC. Bouchard hào hứng chia sẻ rằng công việc trực tiếp trên sóng truyền hình mang lại cho cô cảm giác phấn khích và tràn đầy adrenaline giống hệt như những ngày cô còn cầm vợt thi đấu.

Bên cạnh cabin bình luận, người hâm mộ sẽ có cơ hội chứng kiến những bước chạy của mỹ nhân người Canada trên mặt cỏ SW19 khi cô nhận lời tham gia giải đấu dành cho các Huyền thoại (Legends event). Dù hóm hỉnh đùa rằng ban tổ chức đã mời quá sớm khi cô mới giải nghệ được vài tháng, Bouchard vẫn khẳng định đây là một vinh dự lớn lao và cô đang rất mong chờ trải nghiệm này.