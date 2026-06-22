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Sinner & Alcaraz vững vàng trước Wimbledon, Fritz vượt Djokovic (Bảng xếp hạng tennis 22/6)

Sự kiện: Wimbledon 2025 Novak Djokovic Carlos Alcaraz

(Tin thể thao, tin tennis) Bảng xếp hạng tennis 22/6 chứng kiến nhiều biến động lớn trước Wimbledon 2026 khi Taylor Fritz vượt Novak Djokovic, Frances Tiafoe và Francisco Cerundolo thăng tiến mạnh, còn Linda Noskova lần đầu chen chân vào top 10 WTA đầy ấn tượng.

  

Chặng chạy đà trước Wimbledon 2026 chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý trên bảng xếp hạng ATP và WTA. Trong khi Jannik Sinner và Carlos Alcaraz tiếp tục xây chắc vị thế top đầu, Taylor Fritz chính thức vượt Novak Djokovic sau chức á quân Halle Open.

Frtiz (bên trái) lên số 7 thế giới, hơn Djokovic 1 bậc

Frtiz (bên trái) lên số 7 thế giới, hơn Djokovic 1 bậc

ATP: Fritz vượt Djokovic, Tiafoe và Cerundolo thăng tiến mạnh

Dù không thi đấu tuần qua, Jannik Sinner vẫn giữ ngôi số 1 ATP với 13.450 điểm, bỏ xa Carlos Alcaraz (9.460 điểm). Alexander Zverev đứng thứ 3 với 7.190 điểm.

Điểm nhấn lớn thuộc về Taylor Fritz. Việc vào chung kết Halle Open giúp tay vợt Mỹ tăng 2 bậc lên hạng 7 thế giới với 3.915 điểm, chính thức vượt Novak Djokovic (hạng 8, 3.760 điểm).

Djokovic tiếp tục tụt lại trong cuộc đua top đầu khi chưa thi đấu nhiều ở mùa sân cỏ năm nay. Đây là lần hiếm hoi tay vợt Serbia bị đẩy xuống ngoài top 7 trước Wimbledon.

Frances Tiafoe cũng tạo cú bứt phá cực mạnh sau chức vô địch Halle Open. Tay vợt Mỹ tăng tới 7 bậc để vươn lên hạng 19 ATP, đánh dấu lần trở lại top 20 đầy ấn tượng.

Trong khi đó, Francisco Cerundolo sau chức vô địch Queen’s Club đã tăng 6 bậc lên hạng 21 thế giới. Tommy Paul cũng hưởng lợi khi leo lên vị trí 24 ATP.

Một số biến động đáng chú ý khác, Casper Ruud tăng 2 bậc lên hạng 12, Karen Khachanov tụt 4 bậc xuống hạng 22, Arthur Rinderknech rơi xuống hạng 28 và Ugo Humbert tăng 3 bậc lên hạng 30.

WTA: Sabalenka giữ ngôi số 1, Noskova vào top 10

Ở nội dung nữ, Aryna Sabalenka tiếp tục đứng số 1 thế giới với 9.090 điểm dù bị Jessica Pegula loại tại bán kết Berlin Open.

Elena Rybakina vẫn xếp thứ 2 với 8.143 điểm, trong khi Iga Swiatek giữ hạng 3.

Jessica Pegula tiếp tục đứng hạng 4 sau chức vô địch Berlin Open, còn Linda Noskova là cái tên gây chú ý nhất tuần qua khi tăng 3 bậc để lần đầu tiên lọt top 10 WTA ở vị trí số 10.

Alexandra Eala cũng có bước tiến mạnh. Tay vợt Philippines tăng 5 bậc lên hạng 30 thế giới sau hành trình vào bán kết Berlin và thắng liên tiếp nhiều đối thủ top đầu.

Chỉ còn ít ngày trước Wimbledon 2026, Sinner là ứng viên số 1 cho chức vô địch đơn nam. Tuy nhiên, phong độ bùng nổ của Fritz, Tiafoe hay Cerundolo trên sân cỏ đang khiến cuộc đua trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Ở nội dung nữ, Sabalenka, Rybakina và Pegula tiếp tục tạo thế “tam mã”, nhưng sự vươn lên mạnh mẽ của Noskova và Eala hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ tại All England Club năm nay.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Jannik Sinner (Ý)

24

0

13.450

2

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

23

0

9.460

3

Alexander Zverev (Đức)

29

0

7.190

4

Felix Auger-Aliassime (Canada)

25

0

4.440

5

Ben Shelton (Mỹ)

23

0

4.160

6

Alex de Minaur (Úc)

27

0

4.110

7

Taylor Fritz (Mỹ)

28

+2

3.915

8

Novak Djokovic (Serbia)

39

0

3.760

9

Daniil Medvedev (Nga)

30

-2

3.580

10

Flavio Cobolli (Ý)

24

0

3.460

11

Alexander Bublik (Kazakhstan)

29

0

2.620

12

Casper Ruud (Na Uy)

27

+2

2.425

13

Andrey Rublev (Nga)

28

0

2.420

14

Jiri Lehecka (CH Séc)

24

-2

2.360

15

Lorenzo Musetti (Ý)

24

0

2.325

16

Luciano Darderi (Ý)

24

+1

2.300

17

Jakub Mensik (CH Séc)

20

-1

2.295

18

Learner Tien (Mỹ)

20

+1

2.290

19

Frances Tiafoe (Mỹ)

28

+7

2.180

20

Valentin Vacherot (Monaco)

27

0

2.138

21

Francisco Cerundolo (Argentina)

27

+6

2.110

22

Karen Khachanov (Nga)

30

-4

2.080

23

Arthur Fils (Pháp)

22

-2

1.940

24

Tommy Paul (Mỹ)

29

+4

1.925

25

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

27

-3

1.910

26

Rafael Jodar (Tây Ban Nha)

19

-3

1.849

27

Joao Fonseca (Brazil)

19

-2

1.735

28

Arthur Rinderknech (Pháp)

30

-4

1.688

29

Cameron Norrie (Vương quốc Anh)

30

0

1.595

30

Ugo Humbert (Pháp)

27

+3

1.510

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus)

28

0

9.090

2

Elena Rybakina (Kazakhstan)

27

0

8.143

3

Iga Swiatek (Ba Lan)

25

0

6.733

4

Jessica Pegula (Mỹ)

32

0

6.380

5

Mirra Andreeva (Nga)

19

0

5.751

6

Amanda Anisimova (Mỹ)

24

0

5.523

7

Coco Gauff (Mỹ)

22

0

4.879

8

Elina Svitolina (Ukraine)

31

0

4.423

9

Victoria Mboko (Canada)

19

0

3.670

10

Linda Noskova (CH Séc)

21

+3

3.489

11

Karolina Muchova (CH Séc)

29

-1

3.438

12

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

29

-1

3.385

13

Marta Kostyuk (Ukraine)

23

-1

3.157

14

Jasmine Paolini (Ý)

30

0

2.617

15

Naomi Osaka (Nhật Bản)

28

0

2.571

16

Diana Shnaider (Nga)

22

0

2.458

17

Iva Jovic (Mỹ)

18

0

2.436

18

Sorana Cirstea (Romania)

36

0

2.415

19

Ekaterina Alexandrova (Nga)

31

0

2.411

20

Anna Kalinskaya (Nga)

27

0

2.212

21

Maja Chwalinska (Ba Lan)

24

0

1.996

22

Marie Bouzkova (CH Séc)

27

+5

1.849

23

Leylah Fernandez (Canada)

23

-1

1.844

24

Emma Navarro (Mỹ)

25

+1

1.784

25

Clara Tauson (Đan Mạch)

23

-2

1.756

26

Elise Mertens (Bỉ)

30

-2

1.728

27

Madison Keys (Mỹ)

31

+1

1.685

28

Anastasia Potapova (Nga)

25

-2

1.657

29

Ann Li (Mỹ)

25

0

1.625

30

Alexandra Eala (Philippines)

21

+5

1.557

8

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/06/2026 16:50 PM (GMT+7)
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