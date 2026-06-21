"Mỹ nhân tennis gợi cảm nhất" đổ bộ Wimbledon, hứa hẹn gây sốt với vai trò mới

Eugenie Bouchard trở thành gương mặt mới nổi bật của BBC tại Wimbledon

BBC đã chính thức công bố danh sách bình luận viên và chuyên gia đồng hành cùng Wimbledon năm nay, trong đó cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất là Eugenie "Genie" Bouchard. Cựu á quân Wimbledon 2014 sẽ gia nhập đội ngũ truyền hình của đài sau những quãng thời gian làm việc cho TNT Sports và Tennis Channel. Cựu tay vợt Canada từng được mệnh danh là "mỹ nhân tennis gợi cảm nhất thế giới".

Eugenie Bouchard trở thành gương mặt mới nổi bật của BBC tại Wimbledon

Bouchard từng gây tiếng vang lớn khi mới 20 tuổi. Năm 2014, cô trở thành tay vợt nữ người Canada đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết Grand Slam đơn nữ khi vào tới chung kết Wimbledon, trước khi thất bại trước Petra Kvitova. Cùng năm đó, cô còn lọt vào bán kết Australian Open và Roland Garros, đánh dấu giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp.

Sau khi rời xa đỉnh cao quần vợt, Bouchard vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên mạng xã hội với hơn 2 triệu người theo dõi trên Instagram. Cựu tay vợt 32 tuổi, từng xuất hiện trên bìa tạp chí Sports Illustrated và hợp tác với nhiều thương hiệu lớn, được kỳ vọng sẽ mang đến góc nhìn mới mẻ cho chương trình bình luận của BBC tại giải Grand Slam danh giá nhất thế giới.

BBC cải tổ mạnh mẽ sau sự ra đi của Andrew Castle

Sự xuất hiện của Bouchard là một phần trong kế hoạch làm mới đội ngũ bình luận viên của BBC sau quyết định chia tay của Andrew Castle. Cựu tay vợt số một Vương quốc Anh đã gắn bó với Wimbledon trên sóng BBC từ năm 2003 và sẽ chính thức kết thúc hành trình kéo dài hơn 20 năm sau giải đấu năm 2026.

Bên cạnh Bouchard, BBC còn bổ sung nhiều gương mặt đáng chú ý khác như Jamie Murray và Laura Robson. Jamie Murray, cựu số một thế giới nội dung đôi nam, sẽ đảm nhiệm vai trò phân tích chiến thuật bằng cách kết hợp "dữ liệu trận đấu được nâng cao, công nghệ tiên tiến và phân tích chiến thuật" nhằm mang đến những góc nhìn chuyên sâu cho khán giả.

BBC cho biết Wimbledon năm nay sẽ là kỳ giải có phạm vi phủ sóng toàn diện nhất trong lịch sử của đài, với toàn bộ các trận đấu trên 18 sân được phát trực tiếp qua BBC iPlayer. Bên cạnh những gương mặt mới, đội ngũ chuyên gia quen thuộc như Andre Agassi, John McEnroe, Martina Navratilova, Tim Henman, Annabel Croft và Pat Cash cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng khán giả trong suốt giải đấu.