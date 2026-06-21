Chung kết tennis đỉnh cao ATP, WTA: Fritz đại chiến Tiafoe, Pegula săn cúp danh giá

Taylor Fritz - Frances Tiafoe: Khoảng 20h30, 21/6 (chung kết đơn nam Halle Open)

Chung kết Halle Open 2026 sẽ chứng kiến màn “đại chiến nước Mỹ” đầy hấp dẫn giữa Fritz và Tiafoe, hai tay vợt đang đạt phong độ rất cao trên mặt sân cỏ. Fritz bước vào trận đấu với sự tự tin cực lớn sau chiến thắng nghẹt thở trước Alexander Zverev ở bán kết, qua đó nối dài chuỗi toàn thắng trước tay vợt Đức lên con số 7.

Fritz (bên trái) chạm trán đồng hương Tiafoe (bên phải) tại chung kết Halle Open 2026

Tay vợt số 9 thế giới đang trình diễn thứ tennis cực kỳ hiệu quả tại Halle năm nay. Khả năng giao bóng uy lực, những cú thuận tay tấn công mạnh mẽ cùng bản lĩnh ở các thời điểm quyết định giúp Fritz liên tục vượt qua những trận đấu căng thẳng. Riêng ở bán kết, anh tung ra tới 19 cú ace và thắng tới 85% điểm giao bóng một.

Trong khi đó, Tiafoe cũng cho thấy sự lột xác đáng kể trên sân cỏ. Tay vợt Mỹ vừa dễ dàng đánh bại Daniel Altmaier chỉ sau hai set để lần đầu vào chung kết Halle Open. Trước đó, anh cũng vượt qua Felix Auger-Aliassime trong trận đấu kéo dài ba set đầy kịch tính.

Dù sở hữu lối chơi giàu năng lượng và khả năng lên lưới rất khó chịu, Tiafoe lại lép vế khá nhiều ở thành tích đối đầu khi chỉ thắng 2 trong 9 lần gặp Fritz. Đáng chú ý, Fritz thường áp đảo ở những thời điểm then chốt nhờ khả năng giao bóng ổn định hơn.

Đây sẽ là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán nhau trên sân cỏ, mặt sân vốn rất phù hợp với phong cách tấn công của cả hai. Tiafoe đủ khả năng tạo ra thế trận giằng co nhờ sự biến hóa và tinh thần thi đấu bùng nổ, nhưng nếu duy trì hiệu suất giao bóng như từ đầu giải, Fritz vẫn được đánh giá nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát trận đấu.

Dự đoán kết quả: Taylor Fritz thắng 2-1.

Francisco Cerundolo - Tommy Paul: Khoảng 19h30, 21/6 (chung kết Queen’s Club Championships)

Chung kết Queen’s Club 2026 hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn khi Cerundolo đối đầu Paul, hai tay vợt đang chơi rất hay trên mặt sân cỏ mùa này.

Cerundolo (bên trái) được đánh giá cao hơn đối thủ

Cerundolo vừa tạo màn ngược dòng ấn tượng trước Brandon Nakashima để giành vé vào chung kết thứ hai trên sân cỏ trong sự nghiệp. Tay vợt Argentina sở hữu cú thuận tay cực nặng cùng nền tảng thể lực bền bỉ, nhưng đã liên tiếp phải chơi ba set ở các vòng gần đây.

Trong khi đó, Tommy Paul đang cho thấy phong độ ổn định hơn hẳn. Nhà vô địch Queen’s Club 2024 vẫn chưa thua set nào tại giải năm nay và vừa đánh bại Ugo Humbert khá dễ dàng ở bán kết. Khả năng di chuyển linh hoạt cùng lối đánh tốc độ của Paul đang phát huy tối đa hiệu quả trên sân cỏ London.

Dù Cerundolo dẫn 5-2 đối đầu và từng thắng Paul trên sân cỏ Eastbourne 2023, tay vợt Mỹ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ cực kỳ ổn định tuần này. Nếu duy trì chất lượng giao bóng hiện tại, Tommy Paul đủ khả năng kiểm soát thế trận và bảo vệ thành công chức vô địch.

Dự đoán kết quả: Tommy Paul thắng 2-0.

Jessica Pegula - Linda Noskova: Khoảng 17h, 21/6 (chung kết đơn nữ Berlin Open)

Pegula đang đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vương tại Berlin sau màn trình diễn cực kỳ bản lĩnh trước Aryna Sabalenka ở bán kết. Tay vợt người Mỹ vượt qua số 1 thế giới sau ba set căng thẳng, trong đó set quyết định cô thắng trắng 6-0 đầy ấn tượng.

Pegula (bên trái) hướng tới chiếc cúp Berlin

Phong độ ổn định cùng khả năng điều bóng thông minh đang biến Pegula trở thành một trong những tay vợt chơi sân cỏ hiệu quả nhất hiện tại. Đặc biệt, lối đánh chắc tay ở cuối sân và khả năng trả giao bóng cực tốt giúp cô luôn duy trì sức ép liên tục lên đối thủ.

Ở phía đối diện, Linda Noskova tiếp tục hành trình bùng nổ khi đánh bại hiện tượng Alexandra Eala để lần đầu tiên vào chung kết một giải sân cỏ WTA. Tay vợt CH Séc sở hữu lối đánh tấn công mạnh mẽ cùng những cú giao bóng đầy uy lực, rất phù hợp với mặt sân cỏ tốc độ cao.

Dù Noskova đang dẫn Pegula 2-1 về đối đầu, chiến thắng duy nhất của Pegula lại diễn ra trên sân cỏ tại Bad Homburg năm ngoái. Hai trong ba lần gặp nhau trước đây đều kéo dài tới set quyết định, cho thấy sự cân bằng lớn giữa hai tay vợt.

Noskova có thể tạo ra rất nhiều áp lực bằng khả năng đánh phủ đầu, nhưng kinh nghiệm thi đấu các trận lớn cùng sự ổn định của Pegula trên sân cỏ vẫn là khác biệt đáng kể. Nếu duy trì hiệu suất giao bóng như từ đầu giải, Pegula đủ khả năng kiểm soát các thời điểm then chốt để lên ngôi tại Berlin.

Dự đoán kết quả: Jessica Pegula thắng 2-1.