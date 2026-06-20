Bán kết tennis đỉnh cao ATP, WTA: Zverev "báo thù" Fritz, Sabalenka gặp “khắc tinh” Pegula

Alexander Zverev - Taylor Fritz: Khoảng 20h00, 20/6 (bán kết đơn nam Halle Open)

Trận bán kết đáng chú ý nhất Halle Open 2026 sẽ là màn tái đấu đầy duyên nợ giữa Zverev và Fritz, hai tay vợt đang sở hữu phong độ cao trên mặt sân cỏ. Sau chức vô địch Roland Garros, Zverev tiếp tục duy trì chuỗi thắng ấn tượng khi vượt qua Collignon sau hai loạt tie-break cực căng để nối dài mạch thắng lên con số 10.

Fritz (bên phải) không phải đối thủ dễ chịu của Zverev (bên trái)

Tay vợt người Đức đang cho thấy khả năng giao bóng và kiểm soát thế trận cực kỳ ổn định trên sân nhà. Đặc biệt, cú trái hai tay uy lực cùng tâm lý thi đấu lì lợm giúp Zverev luôn vượt khó ở những thời điểm then chốt.

Tuy nhiên, Fritz chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu. Tay vợt Mỹ vừa đòi lại món nợ trước Ben Shelton bằng màn ngược dòng nghẹt thở kéo dài ba loạt tie-break. Khả năng giao bóng uy lực cùng lối đánh tấn công trực diện của Fritz luôn cực kỳ nguy hiểm trên mặt sân cỏ nhanh như Halle.

Đáng chú ý, Fritz đang chiếm ưu thế lớn ở đối đầu khi thắng 9/14 lần gặp Zverev, đồng thời toàn thắng 6 trận gần nhất giữa hai người. Dù vậy, xét riêng trên sân cỏ, thành tích đối đầu đang cân bằng 2-2, cho thấy đây sẽ tiếp tục là màn thư hùng cực kỳ sít sao.

Với phong độ hiện tại của cả hai, nhiều khả năng trận đấu sẽ xuất hiện tie-break và được quyết định bởi vài khoảnh khắc bản lĩnh. Lợi thế sân nhà có thể giúp Zverev nhỉnh hơn đôi chút, nhưng Fritz đủ khả năng kéo trận đấu vào set quyết định.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 2-1.

Aryna Sabalenka - Jessica Pegula: Khoảng 16h30, 20/6 (bán kết đơn nữ Berlin Open)

Trận bán kết trong mơ của Berlin Open 2026 sẽ chứng kiến màn đối đầu đầy duyên nợ giữa Sabalenka và Pegula, hai tay vợt đang nằm trong nhóm mạnh nhất WTA hiện tại. Dù được đánh giá cao hơn, Sabalenka lại vừa trải qua trận đấu đầy chật vật trước tài năng trẻ Nikola Bartunkova khi phải ngược dòng sau ba set mới giành vé đi tiếp.

Sabalenka (bên trái) hiểu rõ sức mạnh của Pegula (bên phải) vì thế cô không thể chủ quan

Tay vợt số 1 thế giới vẫn sở hữu sức mạnh khủng khiếp từ những cú giao bóng và khả năng tấn công áp đảo, nhưng phong độ trên sân cỏ mùa này chưa thực sự ổn định. Những thời điểm mất kiểm soát và đánh lỗi liên tiếp vẫn xuất hiện khá thường xuyên trong các trận gần đây của Sabalenka.

Ở phía đối diện, Pegula đang cho thấy sự lì lợm đáng sợ. Tay vợt Mỹ tiến vào bán kết mà chưa thua set nào, trong đó có chiến thắng cực kỳ bản lĩnh trước Madison Keys với hai loạt tie-break căng thẳng. Khả năng điều bóng bền bỉ cùng lối đánh thông minh trên sân cỏ giúp Pegula luôn là đối thủ khó chịu với bất kỳ ai.

Sabalenka hiện dẫn 9-3 về đối đầu, nhưng phần lớn những lần chạm trán gần đây giữa hai người đều diễn ra rất sít sao và thường kéo dài tới set quyết định. Đáng chú ý, đây sẽ là lần đầu tiên họ gặp nhau trên mặt sân cỏ.

Nếu Pegula duy trì được khả năng trả giao ổn định và buộc Sabalenka phải đánh thêm nhiều cú, cơ hội tạo bất ngờ của tay vợt Mỹ là hoàn toàn có cơ sở. Dù vậy, đẳng cấp cùng khả năng bùng nổ ở thời khắc quan trọng vẫn có thể giúp Sabalenka vượt khó.

Dự đoán kết quả: Aryna Sabalenka thắng 2-1.

Brandon Nakashima - Francisco Cerundolo: Khoảng 19h, 20/6 (bán kết Queen’s Club Championships)

Brandon Nakashima đang trở thành hiện tượng thú vị nhất tại Queen’s Club năm nay. Tay vợt người Mỹ tiếp tục nối dài phong độ cực kỳ ấn tượng trên sân cỏ khi đánh bại hạt giống số 1 Alex De Minaur chỉ sau hai set với tỷ số 7-5, 6-3 để giành vé vào bán kết. Đáng chú ý, Nakashima vẫn chưa thua set nào tại giải năm nay.

Nakashima đang có phong độ rất cao

Lối chơi giao bóng chắc chắn, điều bóng ổn định cùng khả năng phòng ngự cực kỳ lì lợm đang giúp tay vợt hạng 32 ATP thích nghi hoàn hảo với mặt sân cỏ tốc độ cao. Việc liên tiếp vượt qua Marton Fucsovics, Ignacio Buse và đặc biệt là De Minaur cho thấy Nakashima đang đạt trạng thái tự tin rất lớn.

Đối thủ tiếp theo của anh là Francisco Cerundolo, tay vợt Argentina vốn không được đánh giá quá cao trên sân cỏ nhưng lại đang tạo ra hành trình đầy bất ngờ tại London năm nay. Cerundolo vừa vượt qua Arthur Fery sau ba set căng thẳng để lần thứ hai trong sự nghiệp vào bán kết ATP sân cỏ, sau chức vô địch Eastbourne 2023.

Dù sở hữu nền tảng thể lực tốt cùng cú thuận tay rất nặng, Cerundolo vẫn bộc lộ khá nhiều thời điểm mất ổn định trong các game cầm giao bóng. Trước một Nakashima đang chơi cực kỳ kỷ luật và gần như không mắc lỗi tự đánh hỏng, tay vợt Argentina sẽ chịu áp lực lớn ở những loạt rally kéo dài.

Hai tay vợt mới chỉ gặp nhau một lần từ năm 2020 tại Challenger Split, nơi Cerundolo giành chiến thắng khá dễ dàng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Nakashima đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc cả về bản lĩnh lẫn khả năng thi đấu trên mặt sân cỏ.

Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất giao bóng ổn định như ba trận vừa qua, Nakashima hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát thế trận và lần đầu tiên giành vé vào chung kết Queen’s Club.

Dự đoán kết quả: Brandon Nakashima thắng 2-0.

Lịch thi đấu tennis ngày 20/6