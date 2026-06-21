Nóng nhất thể thao sáng 21/6: Wawrinka giải thích vì sao Djokovic vĩ đại nhất

Wawrinka giải thích vì sao Djokovic vĩ đại nhất làng quần vợt

Trả lời phỏng vấn mới đây, Stan Wawrinka không ngần ngại lựa chọn Djokovic làm tay vợt vĩ đại nhất lịch sử làng quần vợt và giải thích lý do. “Bạn chẳng phải tìm thứ gì đó sâu xa. Hãy nhìn vào hiện tại. Djokovic đã 39 tuổi nhưng vẫn thi đấu, vẫn đang đứng thứ 3 hoặc thứ 4 thế giới. Cậu ấy vẫn vào đến chung kết. Djokovic cho mọi người thấy thế nào là không có giới hạn”.

Stan Wawrinka chọn Djokovic là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử quần vợt

Hamilton có thể sánh ngang Schumacher

Trong buổi bình luận gần đây, Claire Williams đánh giá Lewis Hamilton có thể sánh ngang huyền thoại Michael Schumacher. “Tôi nói thật là rất hiếm tay đua có thể tạo ra ảnh hưởng lớn tới mức thay đổi cả một đội đua. Đó là điều Michael đã làm được tại Ferrari nhiều năm trước. Lewis cũng có thể làm được điều đó nhưng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác”.

McIlroy giải thích lý do chưa về Anh sinh sống

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu số một thế giới trong môn golf, Rory McIlroy tiết lộ việc cải tạo khu dinh thự tại Anh đã hoàn tất. Tuy nhiên, gia đình của tay golf người Bắc Ireland vẫn sẽ tiếp tục sống ở Mỹ. Nguyên nhân là bởi họ không muốn gián đoạn việc học của cô con gái Poppy.

Masvidal không tin McGregor dám thượng đài với Holloway

Chia sẻ về quan điểm trận đấu giữa McGregor và Holloway, cựu sao của sàn UFC Jorge Masvidal đã chia sẻ quan điểm. “Tôi không nghĩ McGregor sẽ thượng đài với Holloway. Cậu ta sẽ lại tìm lý do để thoái thác thôi. Tôi hy vọng Conor có thể chứng minh tôi sai. Vì sao ư? Vì trở lại sàn đấu là điều cực kỳ khó khăn. Bạn bỏ tập càng lâu, thời gian lấy lại phong độ càng khó.”