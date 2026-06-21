Hot girl Gấm Kami tự thua khó tin, gây xôn xao tại giải bi-a đỉnh cao

Cụ thể, ở lượt trận ra quân tại nội dung pool nữ trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia 2026 kết thúc trưa ngày 21/6 tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM), Hồng Gấm so tài với Trần Thị Thanh Lan, một nữ cơ thủ cũng rất đặc biệt khi chơi tốt cả 2 nội dung trái ngược nhau là pool và carom. Trận đấu diễn ra theo thể thức pool 9 bi, chạm 7 ván thắng.

Gấm Kami thua ngược khó tin khi để bi chủ rơi vào lỗ sau cú đánh quyết định

Thanh Lan là người khởi đầu trận đấu tốt hơn để dẫn trước 3-1 sau 4 ván đầu. Liền sau đó, Gấm Kami thi đấu rất tốt để san hòa cách biệt 3-3 rồi dẫn ngược lại 5-3. Thậm chí hot girl có hơn 10 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội đã nâng tỉ số lên thành 6-4 và chỉ còn cách chiến thắng đúng 1 ván.

Tuy nhiên, dù có 2 lần đứng trước cơ hội kết thúc trận đấu, Gấm Kami đều không thể thành công. Đáng kể nhất, ở cú đánh quyết định khi tỉ số đang là 6-6, Gấm Kami đã đưa được bi mục tiêu số 9 vào lỗ nhưng pha ra cơ quá mạnh của cô cũng khiến bi chủ rơi vào lỗ đối diện, qua đó chiến thắng thuộc về cho Thanh Lan trong sự bất ngờ của đối thủ lẫn toàn bộ khán giả.

Trận thua khó tin này khiến Gấm Kami phải xuống thi đấu ở nhánh thua (thi đấu sáng ngày 22/6), sẽ bị loại nếu nhận thêm 1 thất bại còn Thanh Lan chỉ cần thêm 1 chiến thắng để ghi tên mình vào top 16.

Hot girl bi-a có hơn 10 triệu người theo dõi

Gấm Kami (tên thật Ma Thị Hồng Gấm) là nữ cơ thủ người dân tộc Tày được biết đến rộng rãi với những clip vui nhộn, mang đậm tính giải trí với các chủ đề liên quan đến bi-a và thể thao. Những năm gần đây, Gấm Kami dần thoát khỏi cái mác “hot girl bi-a tik tok” để trở thành một cơ thủ chuyên nghiệp và có màn trình diễn ấn tượng ở một số giải đấu lớn.