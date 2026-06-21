Hamilton hồi sinh sự nghiệp nhờ nàng Kim "siêu vòng 3", thăng hoa trong tình yêu

Lewis Hamilton tiếp tục tạo dấu ấn ở đội đua Ferrari khi giành chiến thắng tại chặng Catalunya GP cuối tuần qua. Kết quả này giúp tay đua người Anh vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cá nhân, chỉ xếp sau Kimi Antonelli của Mercedes.

Kim Kardashian (phải) thường xuyên tới cổ vũ cho Lewis Hamilton ở các cuộc đua F1 gần đây

Bên cạnh thành tích trên đường đua, Hamilton cũng trở thành tâm điểm truyền thông nhờ mối quan hệ tình cảm với ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian. Hình ảnh tay đua 41 tuổi xuất hiện đầy tự tin và thoải mái cho thấy sự thay đổi rõ rệt so với mùa giải 2025 đầy khó khăn, thời điểm anh từng cân nhắc rời Ferrari.

Người đứng đầu đội đua Mercedes, Toto Wolff, cho rằng sự ổn định trong cuộc sống cá nhân là một trong những yếu tố giúp Hamilton tìm lại phong độ. “Có lẽ cô bạn gái của anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Tôi hiểu điều đó vì tôi cũng trở nên ổn định hơn khi có cuộc sống gia đình yên ổn”, ông bình luận.

Hamilton và Kardashian đã lần đầu xuất hiện cùng nhau ở sự kiện Super Bowl hồi tháng 2 năm nay. Họ hiện đã công khai mối quan hệ khi "cô Kim vòng 3" thường xuyên đến dự các cuộc đua F1 để cổ vũ cho bạn trai cô, và gần đây còn có tin đồn họ sẽ sớm kết hôn.

Chiến thắng tại Barcelona đánh dấu lần đầu tiên sau gần hai năm Hamilton trở lại bục cao nhất, đồng thời là chiến thắng thứ 106 trong sự nghiệp lẫy lừng của anh. Tay đua đã 7 lần vô địch thế giới liên tục nhấn mạnh rằng anh đã “tìm lại chính mình” và cảm ơn người hâm mộ vì luôn dành sự ủng hộ.

Hamilton và Kardashian dự sự kiện Super Bowl hồi tháng 2

Wolff thừa nhận Hamilton vẫn là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua vô địch. “Tôi đã làm việc nhiều năm và thực sự không muốn đối đầu anh ấy. Nếu ngửi thấy cơ hội, Hamilton sẽ giành được chiến thắng. Khi bánh xe chiến thắng của Hamilton đã lăn thì khó mà cản được”, Wolff nói.

Mặc dù đời tư của Hamilton được chú ý, phong độ của anh vẫn chịu ảnh hưởng nhiều bởi sự thay đổi từ phía Ferrari. Đội đua này đã mang tới Barcelona gói nâng cấp quy mô lớn với 8 thay đổi, nhiều nhất trong số các đội đua. Những cải tiến này giúp đội đua đến từ Italia thu hẹp đáng kể khoảng cách với Mercedes.