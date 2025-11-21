Dàn chân dài bóng chuyền Việt Nam đấu đối thủ nam, tham vọng hạ bệ Thái Lan

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất trước thềm SEA Games 33 với loạt trận giao hữu chất lượng, đặc biệt là các cuộc đối đầu với những đội nam trẻ, đối thủ có sức mạnh vượt trội để rèn thể lực, tốc độ và khả năng phòng ngự cho các tuyển thủ.

Tuyển Việt Nam bước vào loạt giao hữu quan trọng trước thềm SEA Games 33

🏋️ Loạt trận giao hữu “nặng đô”

Cuối tháng 11, tuyển nữ Việt Nam thi đấu 4 trận giao hữu đáng chú ý, gặp VTV Bình Điền Long An (21/11), đội nam trẻ Long An (22/11), và hai trận với đội nam trẻ Vĩnh Long (29-30/11). Việc cọ xát với đối thủ nam, có sức bật, lực tay và tốc độ mạnh hơn được xem là bài test lý tưởng để hoàn thiện khả năng phòng thủ, tăng tốc độ xử lý bóng và nâng cao khả năng phối hợp.

Ban đầu, đội có kế hoạch tập huấn quốc tế, nhưng do trùng lịch với các giải vô địch nước ngoài, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định thay đổi chiến lược, tập trung toàn lực tập huấn trong nước, với 3 tuần tại Quảng Ninh trước khi vào Nam rèn luyện chuyên sâu tại Long An, Tây Ninh và Vĩnh Long.

🌡️ Chuẩn bị hướng đến Thái Lan, đấu trường lớn nhất Đông Nam Á

Năm nay, đội tuyển không tập huấn nước ngoài mà đầu tư tối đa quỹ thời gian trong nước. Lý do là khí hậu Vĩnh Long khá tương đồng với Thái Lan, chủ nhà SEA Games 33 giúp cầu thủ thích nghi sớm với điều kiện thi đấu.

Thêm vào đó, các tuyển thủ đã thi đấu 5 giải quốc tế trong năm 2025, đặc biệt là SEA V.League, nơi Việt Nam liên tục gặp Thái Lan, Philippines và Indonesia. Những dữ liệu này đủ để ban huấn luyện xây dựng phương án chiến thuật mà không cần thêm chuyến tập huấn xa.

Tinh thần chính là “vũ khí bí mật” mà ông Kiệt xây dựng từ khi nhậm chức. Không buông xuôi, không run sợ trước đối thủ mạnh, điều mà các trụ cột như Thanh Thúy, Lâm Oanh hay Khánh Đang đều đã khẳng định tại FIVB Challenge Cup 2024 và nhiều giải quốc tế.

Trong 21 cầu thủ hiện tại (19 đang tập huấn trong nước, còn Thanh Thúy và Bích Thủy ở nước ngoài), có 6 gương mặt xem như “chắc suất”. Trần Thị Thanh Thúy, chủ công số 1 Việt Nam, 1m90, kinh nghiệm 5 kỳ SEA Games.

Võ Thị Như Quỳnh, chủ công trẻ sáng giá, phong độ ổn định, cực “có duyên” khi đấu Thái Lan. Nguyễn Thị Khánh Đang, libero số 1 hiện nay, giữ bước 1 tốt nhất đội. Lâm Oanh, chuyền hai chủ lực, kinh nghiệm dày, khả năng điều phối nhanh và linh hoạt.

Trần Thị Bích Thủy, phụ công số 1, 1m84, mạnh cả tấn công nhanh lẫn chắn bóng và Hoàng Thị Kiều Trinh, đối chuyền hàng đầu, thông minh, xử lý bóng đa dạng.

Đây chính là bộ khung mà ông Kiệt nhiều khả năng sẽ xây dựng chiến thuật xoay quanh tại SEA Games 33.

🥇 Cuộc đua giành vàng: Cơ hội có, nhưng không hề dễ

Việt Nam đã vào chung kết 3 kỳ SEA Games liên tiếp (2019, 2022, 2023) và đều thua Thái Lan. Sự trở lại của Thanh Thúy, cùng dàn cầu thủ trưởng thành rõ rệt sau hàng loạt giải quốc tế, đem lại hy vọng chúng ta có thể tạo đột phá tại đại hội lần này.

Dù vậy, chính HLV Tuấn Kiệt vẫn rất thận trọng, ông đánh giá cao chất lượng đội hình của 3 đối thủ lớn nhất. Thái Lan vẫn là ứng viên số 1 với lực lượng gần như hoàn hảo. Philippines mạnh lên nhờ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Indonesia ngày càng tiến bộ. Việt Nam có bộ khung tốt, tinh thần mạnh và có nhiều trải nghiệm quốc tế nhưng để vô địch chúng ta cần phải có sự tập trung cao độ trong tập luyện và thi đấu.

Loạt trận giao hữu sắp tới là bài test quan trọng với đoàn quân của HLV Tuấn Kiệt