Nóng nhất thể thao sáng 22/1: Huyền thoại chê màn trình diễn của Alcaraz

Huyền thoại chê màn trình diễn của Alcaraz

Sau khi chứng kiến 2 trận đấu của Alcaraz tại Australian Open, huyền thoại McEnroe thẳng thắn chê thẳng màn trình diễn của Alcaraz. "Alcaraz khởi đầu có phần chệch choạc, không vào guồng. Cậu ta để đối thủ có cơ hội tấn công và trở nên dao động. Tôi nghĩ Alcaraz khá may mắn mới thắng trong set 1. Đơn giản là Alcaraz đang chơi không quá tốt. Alcaraz có lẽ sẽ tốt dần lên thôi nhưng cậu ấy cần chỉnh sửa rất nhiều".

John McEnroe chê màn trình diễn của Alcaraz

Ông trùm UFC khiến McGregor thất vọng

"Gã điên" Conor McGregor vừa bị Dana White, chủ tịch của UFC, "dội gáo nước lạnh". Ông trùm của sàn bát giác nổi tiếng bậc nhất thế giới khẳng định không có chuyện Conor McGregor đấu với Jorge Masvidal tại sự kiện UFC tổ chức ở Nhà Trắng vào mùa hè. "Tất cả đều là nhảm nhí. Trong thế giới của tôi, tôi chưa từng nghe về cuộc đối đầu đó. Tất cả chỉ là nói dối thôi".

Raducanu mất ngay nửa tiền thưởng tại Australian Open

Với việc dừng bước ngay ở vòng 2 Australian Open, Emma Raducanu chỉ kiếm về được khoảng 167.000 bảng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính tại Anh, mỹ nhân từng vô địch US Open 2021 sẽ mất một nửa số tiền thưởng kể trên theo luật thuế hiện hành tại Anh và chỉ nhận về khoảng 88.510 bảng.

Nick Kyrgios đi xem bóng rổ thay vì tennis

Mặc dù là VĐV tennis chuyên nghiệp và Australian Open đang diễn ra nhưng Nick Kyrgios lại lựa chọn đi xem... bóng rổ. Tay vợt người Úc đi xem trận đấu của đội bóng ưa thích, South East Melbourne Phoenix và New Zealand Breakers, thay vì dự khán đồng nghiệp tranh tài. Kyrgios có tham gia nội dung đánh đôi nam và đôi nam nữ tại Australian Open.

Golden State Warriors khốn khổ vì chấn thương

Ngôi sao thứ hai trong đội hình Golden State Warriors, Jimmy Butler vừa dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu 1 năm. Tình huống này khiến cho ban lãnh đạo CLB này rơi vào tình huống khó khăn. Họ đang muốn đẩy Jonathan Kuminga nhưng nếu cầu thủ này này đi, Warriors sẽ thiếu cầu thủ trầm trọng.