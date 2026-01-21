Nóng nhất thể thao sáng 21/1: Tay vợt người Indonesia thắng trận lịch sử ở Australian Open

Tay vợt người Indonesia thắng Australian Open, lập kỷ lục khủng

Tay vợt nữ người Indonesia Janice Tjen đánh bại Leylah Fernandez với tỷ số 6-2 và 7-6 (7/1) ở trận mở màn Australian Open 2026. Nhờ đó, cô trở thành tay vợt nữ người Indonesia đầu tiên thắng ở sân chơi này kể từ Yayuk Basuki vào năm 1998.

Janice Tjen có ngày thi đấu ấn tượng

Sau trận, Janice Tjen tỏ ra vô cùng hạnh phúc: "Tôi hạnh phúc vì đã làm nên lịch sử. Khoảnh khắc này thực sự đặc biệt. Tôi đã làm nên lịch sử trước mắt gia đình, bạn bè tôi và người hâm mộ Indonesia".

Sinner hài lòng với trận ra quân Australian Open 2026

Jannik Sinner vượt qua vòng 1 Australian Open 2026 khi Gaston bỏ cuộc sau 2 set. Sau trận, Sinner đã có nhận xét về màn trình diễn của anh: "Thành thật mà nói, tôi cảm thấy tôi chuẩn bị rất tốt. Tôi tập luyện nhiều.

Tôi rất hài lòng với cách khởi đầu hôm nay, tất nhiên có chút căng thẳng, nhưng giờ là lúc tận hưởng. Tất cả công sức đã xong, tôi tập luyện để chuẩn bị cho những khoảnh khắc như thế này".

Tyson Fury tập luyện cùng võ sĩ người Trung Quốc

Tyson Fury đang tập huấn tại Thái Lan để chuẩn bị cho trận tái xuất trong 3 tháng đầu năm 2026. Yihang Yang là đối tác tập cùng Tyson Fury. Võ sĩ trẻ người Trung Quốc này đã thi đấu tổng cộng 4 trận và anh vẫn chưa hề nhận thất bại nào.

Monfils nói lời tri ân ở Australian Open 2026

Sau trận thua của Monfils ở Australian Open 2026, tay vợt kỳ cựu này đã gửi những lời tri ân tới khán giả: "Hành trình của tôi bắt đầu từ lâu rồi. Bây giờ là năm 2026 và dường như đây là đích đến. Cảm ơn rất nhiều vì hành trình tuyệt vời này. Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đây. Rất may mắn khi được thi đấu ở đây nhiều năm".