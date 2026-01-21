Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video tennis Zverev - Muller: Bất ngờ set 2, đẳng cấp lên tiếng đúng lúc (Australian Open)

Sự kiện: Alexander Zverev Australian Open 2026

(Tin thể thao) Muller gây bất ngờ khi vượt qua Zverev trong set 2 dù bị đối thủ dẫn trước.

  

Alexander Zverev đối đầu với Alexandre Muller ở vòng 2 của Australian Open 2026. Tay vợt người Pháp là người được giao bóng trước set 1. Muller có 2 cơ hội giành break ở game 2 nhưng không tận dụng được. Trong khi đó, Zverev tận dụng tốt cả 2 cơ hội đoạt break để có 2 điểm break trong set 1 qua đó thắng 6-3.

Alexander Zverev

Alexander Zverev

Sang set 2, Zverev tiếp tục khởi đầu thăng hoa khi sớm đoạt break ở game 2 và dẫn trước 3-0. Tuy nhiên, Muller có liền 2 điểm break ở game 5 và 7. Zverev có cơ hội cân bằng điểm break ở game 10 nhưng không tận dụng được và để thua 4-6. 

Bước vào set 3, Zverev chơi rất nỗ lực và sớm giành break ở game 4. Tuy nhiên, Muller đòi lại break ngay ở game sau. Đáng tiếc, tay vợt người Pháp lại để mất break quan trọng ở game 6. Zverev thắng set 3 với tỉ số 6-3. 

Tiến vào set 4, tay vợt người Đức có khởi đầu thuận lợi khi sớm giành break ngay ở game đầu. Tuy nhiên, Zverev phải gọi trợ giúp của nhân viên y tế tới 2 lần trong set đấu này. Muller cố gắng kéo trận đấu trở lại nên chiến đấu rất kiên cường. Tay vợt này cứu thành công 2 cơ hội kết thúc trận đấu sớm của Zverev.

Tuy nhiên, tay vợt người Đức thể hiện bản lĩnh khi giao bóng cực kỳ chắc chắn và giành chiến thắng 6-4 ở set 4 qua đó thắng chung cuộc 3-1. 

Thống kê trận đấu

Alexander Zverev

6-3, 4-6, 6-3, 6-4

Alexandre Muller

18

Ace

4

1

Lỗi kép

2

68%

Tỷ lệ giao bóng 1

70%

71% (52/73)

Giao bóng 1 ăn điểm

64% (58/90)

63% (22/35)

Giao bóng 2 ăn điểm

45% (17/38)

38% (6/16)

Tận dụng break point

38% (3/8)

54% (127/235)

Tổng số điểm

46% (108/235)
