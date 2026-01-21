Video tennis Zverev - Muller: Bất ngờ set 2, đẳng cấp lên tiếng đúng lúc (Australian Open)
Alexander Zverev đối đầu với Alexandre Muller ở vòng 2 của Australian Open 2026. Tay vợt người Pháp là người được giao bóng trước set 1. Muller có 2 cơ hội giành break ở game 2 nhưng không tận dụng được. Trong khi đó, Zverev tận dụng tốt cả 2 cơ hội đoạt break để có 2 điểm break trong set 1 qua đó thắng 6-3.
Alexander Zverev
Sang set 2, Zverev tiếp tục khởi đầu thăng hoa khi sớm đoạt break ở game 2 và dẫn trước 3-0. Tuy nhiên, Muller có liền 2 điểm break ở game 5 và 7. Zverev có cơ hội cân bằng điểm break ở game 10 nhưng không tận dụng được và để thua 4-6.
Bước vào set 3, Zverev chơi rất nỗ lực và sớm giành break ở game 4. Tuy nhiên, Muller đòi lại break ngay ở game sau. Đáng tiếc, tay vợt người Pháp lại để mất break quan trọng ở game 6. Zverev thắng set 3 với tỉ số 6-3.
Tiến vào set 4, tay vợt người Đức có khởi đầu thuận lợi khi sớm giành break ngay ở game đầu. Tuy nhiên, Zverev phải gọi trợ giúp của nhân viên y tế tới 2 lần trong set đấu này. Muller cố gắng kéo trận đấu trở lại nên chiến đấu rất kiên cường. Tay vợt này cứu thành công 2 cơ hội kết thúc trận đấu sớm của Zverev.
Tuy nhiên, tay vợt người Đức thể hiện bản lĩnh khi giao bóng cực kỳ chắc chắn và giành chiến thắng 6-4 ở set 4 qua đó thắng chung cuộc 3-1.
Thống kê trận đấu
|
Alexander Zverev
|
6-3, 4-6, 6-3, 6-4
|
Alexandre Muller
|
18
|
Ace
|
4
|
1
|
Lỗi kép
|
2
|
68%
|
Tỷ lệ giao bóng 1
|
70%
|
71% (52/73)
|
Giao bóng 1 ăn điểm
|
64% (58/90)
|
63% (22/35)
|
Giao bóng 2 ăn điểm
|
45% (17/38)
|
38% (6/16)
|
Tận dụng break point
|
38% (3/8)
|
54% (127/235)
|
Tổng số điểm
|
46% (108/235)
