Video tennis Zverev - Muller: Bất ngờ set 2, đẳng cấp lên tiếng đúng lúc (Australian Open)

Alexander Zverev đối đầu với Alexandre Muller ở vòng 2 của Australian Open 2026. Tay vợt người Pháp là người được giao bóng trước set 1. Muller có 2 cơ hội giành break ở game 2 nhưng không tận dụng được. Trong khi đó, Zverev tận dụng tốt cả 2 cơ hội đoạt break để có 2 điểm break trong set 1 qua đó thắng 6-3.

Alexander Zverev

Sang set 2, Zverev tiếp tục khởi đầu thăng hoa khi sớm đoạt break ở game 2 và dẫn trước 3-0. Tuy nhiên, Muller có liền 2 điểm break ở game 5 và 7. Zverev có cơ hội cân bằng điểm break ở game 10 nhưng không tận dụng được và để thua 4-6.

Bước vào set 3, Zverev chơi rất nỗ lực và sớm giành break ở game 4. Tuy nhiên, Muller đòi lại break ngay ở game sau. Đáng tiếc, tay vợt người Pháp lại để mất break quan trọng ở game 6. Zverev thắng set 3 với tỉ số 6-3.

Tiến vào set 4, tay vợt người Đức có khởi đầu thuận lợi khi sớm giành break ngay ở game đầu. Tuy nhiên, Zverev phải gọi trợ giúp của nhân viên y tế tới 2 lần trong set đấu này. Muller cố gắng kéo trận đấu trở lại nên chiến đấu rất kiên cường. Tay vợt này cứu thành công 2 cơ hội kết thúc trận đấu sớm của Zverev.

Tuy nhiên, tay vợt người Đức thể hiện bản lĩnh khi giao bóng cực kỳ chắc chắn và giành chiến thắng 6-4 ở set 4 qua đó thắng chung cuộc 3-1.

