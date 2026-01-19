Nóng nhất thể thao sáng 19/1: Alcaraz lên tiếng đòi công bằng cho thầy mới

Alcaraz lên tiếng đòi công bằng cho thầy mới

Sau khi chia tay Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz đã chuyển sang làm việc với HLV Samu Lopez. Theo tay vợt người Tây Ban Nha, đây là quyết định cực kỳ đúng đắn. "Mọi người đang đánh giá thấp khả năng của Samu. Ông ấy không phải là tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Bởi vậy, tôi cảm thấy rất không công bằng. Samu là người giỏi nhất trong số những HLV dạy kỹ thuật trên thế giới. Ông ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng với những đóng góp của mình".

Alcaraz và ông thầy mới của mình

Ferrari được dự đoán sẽ lại có mùa giải thảm họa

Mùa giải trước, đội đua F1 Ferrari đã có mùa giải thảm họa. Theo Ralf Schumacher, điều đó sẽ tiếp tục diễn ra trong mùa giải này. "Tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục có mùa giải thảm họa, giống như mùa trước khi nhìn vào những dữ liệu tôi đang có. Lewis Hamilton và Charles Leclerc có cái nhìn khác nhau về xe đua và Ferrari không đủ khả năng để phát triển 2 loại xe cùng một lúc".

Usyk ủng hộ ý tưởng Klitschko trở lại

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, nhà đương kim vô địch quyền anh hạng nặng, Oleksandr Usyk ủng hộ ý tưởng đưa "Tiến sĩ búa thép" Vladimir Klitschko trở lại sàn đấu. "Nếu ông ấy đồng ý, tôi sẽ hỗ trợ tối đa để Klitschko có thể trở lại sàn đấu một lần nữa". Vladimir Klitschko năm nay 54 tuổi, giải nghệ được 9 năm và đang là Thị trưởng của thành phố Kiev.

Raducanu hứng thú với biệt danh mới

Trả lời phỏng vấn sau khi thắng ở vòng 2 Australian Open, mỹ nhân Emma Raducanu nhận ra bản thân được khán giả Úc yêu mến đặt cho biệt danh "Raddo". Cựu vô địch US Open tỏ ra rất thích thú với cái tên này. "Tôi nghe tiếng từ khán đài, mọi người đều hô vang Raddo, Raddo. Có vẻ như đó là biệt danh của tôi đúng không? Tôi rất thích cái tên này".