Địa chấn Australian Open 2026: 4 nhà vô địch Grand Slam thua ngay vòng 1

Australian Open 2026 mới đi qua những ngày thi đấu đầu tiên nhưng đã sớm mang đến cảm giác khắc nghiệt rất riêng của Grand Slam mở màn mùa giải. Trong khi các hạt giống hàng đầu như Carlos Alcaraz hay Aryna Sabalenka khởi đầu suôn sẻ bằng những chiến thắng gọn gàng, thì không ít tên tuổi lớn lại phải nói lời chia tay ngay từ vòng 1.

Đáng chú ý hơn, trong số đó có tới bốn nhà vô địch Grand Slam đơn, những ngôi sao từng đứng trên đỉnh vinh quang của làng quần vợt thế giới.

Venus, 45 tuổi chưa thể có thêm chiến thắng ở Grand Slam

Venus Williams: Nỗ lực cuối cùng của một huyền thoại

Cái tên gây xúc động nhất trong danh sách này là Venus Williams, chủ nhân của 7 danh hiệu Grand Slam đơn. Ở tuổi 45, Venus bước vào Australian Open 2026 với nhiều hoài nghi, sau chuỗi phong độ không tốt tại Hobart International. Thế nhưng, huyền thoại người Mỹ vẫn kịp gợi lại hình ảnh của chính mình trong quá khứ.

Trước Olga Danilovic, Venus chơi đầy cảm hứng, thắng set đầu và thậm chí dẫn 4-0 ở set quyết định, đứng trước cơ hội giành chiến thắng Grand Slam đầu tiên kể từ năm 2021. Tuy nhiên, thể lực và thời gian cuối cùng đã lên tiếng. Danilovic thắng liền 6 game, khép lại cuộc ngược dòng với tỷ số 6(5)-7, 6-3, 6-4.

Thất bại này, cùng việc Venus cũng bị loại ở nội dung đôi, làm dấy lên khả năng đây có thể là lần cuối cùng cô xuất hiện tại Australian Open.

Sloane Stephens: Khi quá khứ huy hoàng không còn là điểm tựa

Một nhà vô địch US Open khác của Mỹ, Sloane Stephens, cũng sớm rời Melbourne. Sau chấn thương bàn chân khiến cô rơi khỏi top 1000 thế giới, Stephens phải đi từ vòng loại và chỉ vừa chấm dứt chuỗi 13 trận thua liên tiếp.

Stephens đang nỗ lực tìm lại phong độ sau chấn thương

Thế nhưng, lá thăm may rủi đã đưa Stephens chạm trán Karolina Pliskova ngay vòng 1. Dù từng thắng 6/7 lần đối đầu trước đó, Stephens không thể tái hiện ưu thế. Pliskova giành chiến thắng 7-6(7), 6-2, qua đó có trận thắng Grand Slam đầu tiên kể từ năm 2024 và tiễn cựu số 3 thế giới sớm rời giải.

Barbora Krejcikova: Chấn thương và thực tế khắc nghiệt

Nhà vô địch Roland Garros và Wimbledon, Barbora Krejcikova, là tay vợt duy nhất không mang quốc tịch Mỹ trong nhóm bốn người bị loại sớm. Những vấn đề dai dẳng ở lưng và đầu gối suốt năm qua khiến Krejcikova tụt khỏi top 50, không được xếp hạt giống tại Australian Open 2026.

Krejcikova nhận thất bại sớm

Hệ quả là cô phải đối đầu hạt giống số 23 Diana Shnaider ngay vòng đầu. Dù khởi đầu tốt với chiến thắng ở set 1, Krejcikova không thể duy trì thể lực và sự ổn định, để thua ngược 2-6, 6-3, 6-3, rõ ràng cho việc Grand Slam không dành chỗ cho những ai chưa đạt trạng thái tốt nhất.

Sofia Kenin: Nhà vô địch Australian Open lạc nhịp tại Melbourne

Người cuối cùng trong danh sách là Sofia Kenin, nhà vô địch Australian Open 2020. Dù bước vào giải với tư cách hạt giống số 27, Kenin tiếp tục thể hiện phong độ đáng thất vọng tại Melbourne.

Kenin vẫn chưa thể là chính mình sau chức vô địch Australian Open 2020

Thất bại trước đồng hương Peyton Stearns trong hai set trắng đồng nghĩa với việc Kenin thua bốn lần liên tiếp tại Australian Open, và chưa thắng trận nào tại đây kể từ năm 2021. Đáng chú ý, kể từ sau chức vô địch năm 2020, Kenin mới chỉ có đúng một chiến thắng tại Grand Slam sân cứng này.

Bốn nhà vô địch Grand Slam bị loại ngay vòng 1 là lời nhắc nhở rõ ràng về sự khốc liệt của Australian Open: quá khứ huy hoàng không đảm bảo cho hiện tại, và mỗi trận đấu đều là một thử thách lớn.