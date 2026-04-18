Nóng nhất thể thao sáng 18/4: Huyền thoại Roddick ngả mũ trước phong độ của Sinner

Huyền thoại Roddick ngả mũ trước phong độ “phi lý” của Sinner

Andy Roddick không giấu nổi sự thán phục khi nhận xét về màn trình diễn của Jannik Sinner sau chức vô địch Monte Carlo Masters, và cho rằng Sinner là ứng viên số 1 cho chức vô địch Roland Garros. Tay vợt người Italia đánh bại Carlos Alcaraz trong trận chung kết để vươn lên số 1 ATP, đồng thời nối dài chuỗi ba danh hiệu ATP 1000 liên tiếp. Phong độ ấn tượng này khiến cựu số 1 thế giới người Mỹ tự tin về khả năng duy trì vị trí dẫn đầu cũng như cơ hội hoàn tất Career Grand Slam của Sinner trong tương lai gần.

Huyền thoại Roddick (khoanh tròn) đánh giá cao Sinner

Djokovic bỏ ngỏ khả năng dự Madrid Open

Novak Djokovic khiến người hâm mộ lo lắng khi úp mở về khả năng tham dự Madrid Open. Tay vợt 38 tuổi chưa thi đấu từ sau thất bại trước Jack Draper tại Indian Wells. Dù đã có mặt ở Madrid và tập luyện trên sân đất nện tại Marbella, Djokovic vẫn thừa nhận “không chắc” sẽ kịp bình phục. Với tư cách hạt giống, anh chỉ ra sân từ cuối tuần tới, nhưng nguy cơ lỡ hẹn vẫn hiện hữu.

Sabalenka hé lộ ý định rẽ hướng sang boxing

Aryna Sabalenka cho biết cô có thể chuyển sang boxing sau khi giải nghệ, nhằm duy trì phong cách thi đấu giàu năng lượng. Ở tuổi 27, tay vợt người Belarus đã có 4 danh hiệu Grand Slam và giữ ngôi số 1 thế giới suốt 86 tuần. Chia sẻ với Esquire, Sabalenka nói cô cần một môi trường để “giải phóng sự quyết liệt”. Dù vậy, nhà vô địch Miami Open khẳng định quần vợt vẫn là ưu tiên số một hiện tại.

Red Bull bổ sung nhân sự cấp cao để tái thiết

Đội đua F1 Red Bull Racing đã công bố bổ nhiệm Andrea Landi làm trưởng bộ phận hiệu suất từ ngày 1/7, trong nỗ lực củng cố lực lượng kỹ thuật. Landi từng giữ vai trò phó giám đốc kỹ thuật tại Racing Bulls và có kinh nghiệm tại Ferrari. Đội đua nước Áo đang đối mặt làn sóng ra đi của nhiều nhân sự chủ chốt và kỳ vọng bản hợp đồng mới sẽ giúp phục vụ tham vọng dài hạn.