Sinner - Zverev gặp thử thách cực nặng để tới chung kết "trong mơ" Madrid Open 2026

Sinner và Zverev bị thử thách cực đại trên đường vào chung kết

Madrid Open 2026 đang được chờ đợi như một trong những giải Masters 1000 kịch tính nhất mùa đất nện, dù thiếu vắng hai ngôi sao Carlos Alcaraz hay Novak Djokovic.

Sinner - Zverev đều phải chạm trán những đối thủ chất lượng trên con đường tiến vào chung kết Madrid Open

Theo kết quả bốc thăm mới nhất tại Madrid, Tây Ban Nha (chiều 20/4), hạt giống số 1 Jannik Sinner bước vào giải đấu với vị thế thống trị tuyệt đối. Tay vợt người Ý đang hướng tới danh hiệu Masters 1000 thứ 5 liên tiếp, chuỗi phong độ ấn tượng khi chỉ thua đúng một set trong bốn giải gần nhất. Tuy nhiên, Madrid lại là “điểm trừ” hiếm hoi trong sự nghiệp của anh khi chưa từng vượt qua tứ kết, biến giải đấu năm nay thành một bài kiểm tra thực sự về bản lĩnh.

Con đường của Sinner không hề đơn giản. Anh có thể bắt đầu trước một tay vợt vòng loại, nhưng nhanh chóng bước vào chuỗi thử thách tăng dần, Gabriel Diallo ở vòng 3, Tommy Paul ở vòng 4, và đặc biệt là Alex De Minaur ở tứ kết, đối thủ nổi tiếng với khả năng phòng thủ bền bỉ. Xa hơn, bán kết có thể chứng kiến Sinner đối đầu những tay vợt đang có phong độ cao như Ben Shelton, Arthur Fils hoặc Lorenzo Musetti, tạo nên một hành trình mang tính “leo núi” đúng nghĩa.

Ở chiều ngược lại, Alexander Zverev, hạt giống số 2 và từng hai lần vô địch Madrid cũng được dự đoán có một nhánh đấu đầy chông gai. Khởi đầu gặp người thắng vòng 1 (Mariano Navone hoặc Nuno Borges), kế tiếp, Zverev có thể sớm phải chạm trán những đối thủ khó chịu như Ugo Humbert và Jakub Mensik, trước khi đối mặt “cái dớp” mang tên Daniil Medvedev ở tứ kết, người đang dẫn 14-8 trong đối đầu trực tiếp. Nếu vượt qua, phía trước vẫn còn những thử thách như Felix Auger-Aliassime hay đương kim vô địch Casper Ruud.

Trong bối cảnh Alcaraz không góp mặt và Djokovic rút lui, Madrid 2026 trở thành cơ hội hiếm để định hình lại trật tự mới của quần vợt nam. Một trận chung kết tuyệt vời giữa Sinner, người đang thống trị hệ thống Masters 1000 và Zverev chuyên gia sân đất nện giàu kinh nghiệm sẽ rất đáng để chờ đợi.

Vấn đề còn lại chỉ là, liệu Sinner có lần đầu vượt qua “lời nguyền tứ kết Madrid”, và Zverev có đủ sức vượt qua Medvedev cùng hàng loạt thử thách để tạo ra trận chung kết đỉnh cao.

Hạt giống số 1 Sabalenka có thể đối đầu Swiatek, trước khi tranh cúp với Rybakina

Nhánh của Aryna Sabalenka tại Madrid Open 2026 không hề dễ dàng. Sau vòng 2 “khởi động”, cô có thể sớm gặp những đối thủ tiềm năng như Marie Bouzkova hay Jaqueline Cristian, trước khi bước vào điểm nóng vòng 4 với khả năng chạm trán Naomi Osaka. Nếu đi tiếp, các thử thách như Jasmine Paolini hoặc Belinda Bencic sẽ chờ ở tứ kết, còn bán kết nhiều khả năng là cuộc đấu lớn với Iga Swiatek.

Trong khi đó, hành trình của Elena Rybakina mang màu sắc “va chạm mạnh” hơn. Cô có thể đụng Jelena Ostapenko từ sớm, trước khi đối đầu các tay vợt tấn công như Qinwen Zheng hoặc Madison Keys ở vòng 4. Những cái tên như Amanda Anisimova, Ekaterina Alexandrova hay Coco Gauff có thể xuất hiện từ tứ kết trở đi, biến nhánh này thành cuộc đấu sức thực thụ nếu muốn vào chung kết "trong mơ" với Sabalenka.